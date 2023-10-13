Doğum yaparken neredeyse canından oluyordu: Bu fotoğrafları paylaşmak kolay olmadı

Haberin Devamı

HAYATININ EN MUTLU GÜNLERİ BÜYÜK BİR KÂBUSA DÖNÜŞTÜ

Doğum sonrası değişen fiziğe alışmak da cabası. Gösteri dünyasının hep göz önünde olan ünlüleri için bu süreç daha da sancılı geçebiliyor. Artık beden olumlama akımıyla ve kadınlara dayatılan zayıf ve mükemmel görünme baskısının azalmasıyla birlikte ünlüler doğum ve sonrası görüntülerini saklamadan hayranlarıyla paylaşıyor.

Louise Thompson doğum sırasında yaşanan komplikasyonlar sonucu yoğun bakıma kaldırılmış ve haftalarca yaşam mücedelesi vermişti

Yine de bu baskının tamamen ortadan kalktığını söylemek zor. Televizyonların ünlü yüzü, yer aldığı realite şovlarla tanınan Louise Thompson için de durum böyle. Üstelik ünlü yıldız çok daha zorlu bir süreci atlatmış halde. Geçtiğimiz gün iki yaşına basan tatlı oğlu Leo’yla çekilmiş fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan oyuncu için bu aslında bir dönüm noktası.

Haberin Devamı

DOĞUM YAPTIKTAN SONRA NEREDEYSE CANINDAN OLUYORDU

Sosyal medyayı aktif kullansa da daha önce doğum sonrası halini paylaşmaktan kaçınan Louise Thompson annelik paylaşımlarında zorlanıyordu. Bunun ardındaysa acı bir gerçek var: Ünlü yıldız doğum yaptıktan sonra geçirdiği komplikasyonlar sonucu yoğun bakıma kaldırılmış ve 5 hafta boyunca yaşam mücadelesi vermişti.

Ünlü isim yaşadığı zor süreçten sonra değişen bedenini kabul etmekte de zorlandı, oğluyla çekilmiş fotoğrafları uzun süre paylaşamadığını itiraf etti

TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU YAŞADI, ANKSİYETEDEN KURTULAMADI

Hayatının en mutlu anında ölümün kıyısından dönen Louise Thompson için doğum ve sonrasındaki süreç çok daha zor geçti. Hastaneden çıktıktan sonra bebeğini kucağına alabilen oyuncu hem anneliğe hem de yeni doğan oğluna alışmakta çok zorluk çekti. Yeni doğum yapan kadınlarda “doğum sonrası depresyon” sıklıkla görülüyor ve çoğu zaman kendiliğinden iyileşse de ciddi durumlara yol açabiliyor.

Louise Thompson zorlu geçen doğum ve annelik süreciyle ilgili duygularını zaman zaman takipçileriyle paylaşıp bu konuda samimi itiraflar yapıyor

Haberin Devamı

Louise Thompson ise bu depresyonla birlikte ölümün kıyısın gelmiş olmanın yarattığı sorunları uzun süre yaşamak zorunda kaldı. Travma sonrası stres bozukluğu adı verilen bir sendrom yaşayan güzel yıldız bir yandan oğlu Leo’yu büyütürken bir yandan da yoğun anksiyete yaşamaya devam etti. Takipçileri Louise Thompson'a yaşadıklarını anlatma konusundaki dürüstlüğü nedeniyle övgü dolu sözler yolladı

Travma sonrası stres bozukluğu, beklenmedik şekilde ortaya çıkan, insanları derin bir korku, endişe ve çaresizliğe iten ruhsal bir rahatsızlıktır. Bu duruma; deprem, sel, yangın gibi doğal afetler veya trafik kazaları, savaş ve şiddet eylemleri, cinsel ya da fiziksel saldırı, ölüm tehlikesi yaşamak gibi olaylar sebep olabilir





YAŞADIĞI ŞEYLERİ ANCAK İTİRAF EDEBİLDİ: ARTIK YENİ DÖNEME HAZIRIM

Instagram paylaşımlarına “Sanırım artık hayatımın yeni sayfalarını açmaya başlayabilirim” diye başlayan Thompson geçen ay Yunanistan'da geçirdiği tatilden fotoğraflar paylaşırken, vücudunun doğum sonrası yolculuğunu paylaşmaya ancak şimdi hazır hissettiğini itiraf etti ve “Bugünlerde sayfamda böyle resimleri nadiren paylaşıyorum doğumdan sonra kendi bedenimle ilgili hislerimin son 2 yılda nasıl değiştiği hakkında çok şey yazdım ama henüz paylaşmak için doğru zamanı bulamadım.” dedi.

Thompson, doğum sonrası 5 hafta yaşam mücadelesi verip hastaneden çıktıktan sonra uzun süre antidepresan tedavisi görmüştü, ünlü oyuncu artık ilaçları da bırakacak noktaya geldiğini söyledi

Haberin Devamı

Ünlü ekran yüzü için büyük bir mutlulukla başlayan hamilelik, doğum ve sonrasındaki annelik macerasının ilk yılları bir kâbusun içinde gibi geçmişti. Bir yandan ölüm korkusunu ve bunun üzerinde bıraktığı izi silmeye çalışan, bir yandan oğlunu büyüten Louise Thompson, değişen bedenini, yeni ölçülerini kabullenmekte zorlandı.

HAYRANLARI CESARETİNE ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Ancak bu yolculuğun sonuna gelip yaptığı itiraflarla birlikte küçük oğluyla çekilmiş tatlı fotorğaflarını paylaşan Louise Thompson’a büyük bir destek yağdı. 33 yaşındaki ünlü ismin hayranları ve takipçileri onu cesaretinden dolayı kutlarken yorumlar kısmını övgülerle doldurdu.

Thompson'ın doğum ve annelik yolculuğu zor süreçlerden ve sıkıntılı aylardan sonra artık mutlu mesut ilerliyor ancak yıldız ismin bu noktaya gelmesi kolay olmadı

Haberin Devamı

Bir takipçisi ona 'Harika görünüyorsun! Geldiğin noktayla gurur duy ve kimsenin sana aksini söylemesine izin verme.” derken bir diğeri de “Louise, için ve dışınla kesinlikle çok güzelsin. Tam bir ilham kaynağısın. Işıl ışıl parlamaya devam et'.” diyerek cesaret veriyordu.

“OĞLUMUN BABASININ YÜZÜNE AYLARCA BAKAMADIM”

Thompson, ağustos ayında da nişanlısı Ryan Libbey ile doğumdan sonra altı ay boyunca konuşmadığını ve travmatik doğumun ardından onun yüzüne bile bakamadığını itiraf etmişti. "Ryan ve ben Leo'nun travmasından sonra aylarca doğru dürüst konuşmadık. Hiç konuşmadık. Oğlumuzun hayatının ilk 6 ayı boyunca babasıyla çok sınırlı konuştuk.” diyen ünlü yıldız yaşadığı korkunç günlerin ilişkisini de bitme noktasına getirdiğini anlatmıştı: "Her akşam mutfak masamızda sessizce otururduk. Çıt çıkaramazdık. Yüzüne bile bakamazdım.” Yaşadıkları zor günler Louise Thompson ve Ryan Libbey'nin de aralarını açtı... Aynı televizyon programında yer aldıktan sonra 2018'de nişanlanan çift aylarca birbirlerinin yüzüne bile bakamadı

Haberin Devamı

ONA TEK BİR SORU BİLE SORMAMIŞTI

Louise Thompson, oğulları Leo en az 4 aylık olana kadar nişanlısı Ryan Libbey’ye tek bir soru bile sorduğumu sanmıyorum demişti. Tam bir oğlu olmuşken sevdiği kadını kaybetme korkusuyla ne yapacağını bilemez hale gelen Ryan Libbey de ona bakmakta bile zorlanan sevgilisiyle iletişim kuramamıştı.





ÖLÜM KORKUSUNU BİLE BİR YIL SONRA İLK KEZ KONUŞABİLDİLER

Louise Thompson, şimdi oğullarını mutlu bir şekilde birlikte büyüttüğü nişanlısıyla o günlerde aynı evde yaşayan iki yabancı gibi olduklarını söyledi: “Her şey o kadar kötüydü ki bu davranışın ne kadar tuhaf olduğunu fark edemedik bile. Ne kadar tuhaf olduğunu ancak şimdi düşününce fark edebiliyorum. Ölümden dönmüş olmam hakkında ilk kez bu yıl konuştuk. Bir uzun yıldan sonra... Ve birlikte yaşadığım kişi bu. Benim hayat arkadaşım!”

Gözden Kaçmasın 27 yıllık yuvası dağılınca hemen yeni aşka koşacak sandılar: O hala biten evliliğinin yasını tutuyor Haberi görüntüle