Mutluluğu dördüncü kocasında bulmuştu: Böyle aşık olunca insan yaşlanmayı unutuyor!

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YAŞITLARI ÇOKTAN SAHNEDEN SİLİNDİ…
Bir dönemin televizyon efsanesi Charlie'nin Melekleri (Charlie's Angels) adlı diziyle adını duyuran Jaclyn Smith, 80 yaşına ramak kala hâlâ koruduğu güzelliği, bozulmayan fiziği ve gençlik enerjisiyle yaşıtlarına adeta taş çıkarıyor.
Jaclyn Smith’in Charlie'nin Melekleri dizisinde başrolü oynadığı Kate Jackson, 74 yaşında sessiz sakin bir hayat yaşamaya devam ediyor. Dizinin bir diğer başrolü, efsane yıldız Farrah Fawcett ise 62 yaşındayken, 2009’da kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybetmişti.
NE YAŞINA NE DE ENERJİSİNE İNANMAK KOLAY DEĞİL
Jaclyn Smith, efsane diziyle ünlendikten sonra sayısız film ve dizide oynadı, başarılı bir oyunculuk kariyeri oldu. Hatta unutulmayan dizinin 200’li yılların başındaki sinema uyarlamalarında da küçük roller almaya devam etti. 77 yaşındaki yıldız oyuncu artık eşi, çocukları ve torunlarıyla birlikte oyunculuktan emekliliğinin tadını çıkarıyor.
ARADIĞI MUTLULUĞU DÖRDÜNCÜ KOCASINDA BULDU
Smith, yıllar geçse de kaybetmediği güzelliğini ve yaşam enerjisini dördüncü kez evlendiğinde bulduğu büyük mutluluğa, çocuklarına ve üç torununa borçlu. Üçüncü eşi yönetmen Tony Richmond’dan 41 yaşında bir oğlu ve 38 yaşında bir kızı olan Jaclyn Smith gerçek aşkı son eşi Brad Allen'da buldu. Daha önce hep gösteri dünyasından, rol aldığı film ve dizilerde birlikte çalıştığı aktörler ya da yönetmenlerle aşk yaşayan ünlü oyuncunun son durağı 68 yaşındaki cerrah Brad Allen oldu.
BABASINI AMELİYAT EDEN DOKTORA GÖNLÜNÜ KAPTIRMIŞTI
1997’de evlendiği dördüncü eşiyle 26. yıldönümlerini kutlayan Jaclyn Smith, onu övgülere boğdu ve büyük aşklarını sosyal medya hesabından hayranlarıyla paylaştı. Brad Allen, Jaclyn Smith’in babasını ameliyat etmiş, çift ünlü yıldızın hastane ziyaretleri sırasında tanışmıştı.
Smith, 2014’te verdiği bir röportajda "Annem otoparka tek başıma gitmemi istemiyordu, Brad de benimle geliyordu” demiş ve bir yıl içinde aşık olup evlenmesi için "Bunun olabileceğini kim hayal edebilirdi ki?" yorumunu yapmıştı. Brad Allen, bu dünyaca ünlü yıldızla evlendikten sonra hep spot ışıklarından uzakta kalarak yaşamaya çalıştı.
KOCASINA AŞKINI ANLATA ANLATA BİTİREMİYOR
Oysa Jaclyn Smith, eşiyle aşkını sosyal medya hesabından sürekli paylaşmaya devam ediyor. Çiftin evlerinin bahçesinde birlikte egzersiz yaparken çekilmiş fotoğrafları ve videoları büyük ses getirmişti. Sağlıklı yaşam egzersizleri sırasında bile birbirlerini öpüp koklamadan duramayan karı koca 26 yıldır süren mutluluğun sırrının da geçen yıllara rağmen sanki ilk günkü gibi flört edip cilveleşmeleri olduğunu söylüyordu.
O FOTOĞRAFA KİMSE İNANAMAMIŞTI: ANNESİ OLAMAZ!
Oyunculuğu bıraktıktan sonra iş hayatın da atılan ve kendi adını taşıyan markasıyla başarılı bir iş kadınına dönüşen ünlü oyuncu hem bir yandan çalışıp bir yandan da mutlu evliliğini sürdürüyor. Torunlarıyla vakit geçirerek ve onların sevgisiyle ayakta ve enerjik kaldığını itiraf eden Smith bir süre önce oğluyla verdiği pozla gündeme gelmiş ve günlerce konuşulmuştu.
“OĞLUMA OLAN SEVGİM YÜZÜME VURDU”
2021’in son günlerinde o zaman 39 yaşında olan oğlunun boynuna sarılıp verdiği pozu Instagram hesabına koyan Jaclyn Smith, onun neredeyse ablası hatta akranı gibi görünüyordu. Fotoğrafa bakanlar onun oğlundan daha genç göründüğünü söylemiş, kimileri 80 yaşına merdiven dayayan oyuncunun filtre kullandığını bile söylemişti. Smith ise çok konuşulan poz için “Sadece doğru yerde, doğru ışıkla çekilmiş bir fotoğraf. Ve bence oğluma olan sevgim yüzüme yansıdığı için de çok güzel görünüyor.” demişti.