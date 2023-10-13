Mutluluğu dördüncü kocasında bulmuştu: Böyle aşık olunca insan yaşlanmayı unutuyor!

Haberin Devamı

YAŞITLARI ÇOKTAN SAHNEDEN SİLİNDİ…

Bir dönemin televizyon efsanesi Charlie'nin Melekleri (Charlie's Angels) adlı diziyle adını duyuran Jaclyn Smith, 80 yaşına ramak kala hâlâ koruduğu güzelliği, bozulmayan fiziği ve gençlik enerjisiyle yaşıtlarına adeta taş çıkarıyor.

Efsane dizi Charlie'nin Melekleri yayınlanmasının üzerinden 50 yıl geçse de unutulmadı: Dizi üç kez sinemaya uyarlandı ve Charlie'nin orijinal meleği Jaclyn Smith bu yapımlarda da rol aldı

Jaclyn Smith’in Charlie'nin Melekleri dizisinde başrolü oynadığı Kate Jackson, 74 yaşında sessiz sakin bir hayat yaşamaya devam ediyor. Dizinin bir diğer başrolü, efsane yıldız Farrah Fawcett ise 62 yaşındayken, 2009’da kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybetmişti. 80 yaşına merdiven dayamasına rağmen hâlâ güzelliğini ve fit görünümünü koruyan yıldız gençlere taş çıkarıyor... Kendi adını taşıyan bir giyim koleksiyonu da olan Jaclyn Smith ürünlerine modelliği de kendisi yapıyor

Haberin Devamı

NE YAŞINA NE DE ENERJİSİNE İNANMAK KOLAY DEĞİL

Jaclyn Smith, efsane diziyle ünlendikten sonra sayısız film ve dizide oynadı, başarılı bir oyunculuk kariyeri oldu. Hatta unutulmayan dizinin 200’li yılların başındaki sinema uyarlamalarında da küçük roller almaya devam etti. 77 yaşındaki yıldız oyuncu artık eşi, çocukları ve torunlarıyla birlikte oyunculuktan emekliliğinin tadını çıkarıyor. Jaclyn Smith genç kalmak için sık sık egzersiz de yapıyor ama asıl sırrı mutlu yuvası ve azalmayan aşkında gizli... 26 yıldır evli olan çift hâlâ taze aşıklar gibi flört ettiklerini söylüyor

ARADIĞI MUTLULUĞU DÖRDÜNCÜ KOCASINDA BULDU

Haberin Devamı

Smith, yıllar geçse de kaybetmediği güzelliğini ve yaşam enerjisini dördüncü kez evlendiğinde bulduğu büyük mutluluğa, çocuklarına ve üç torununa borçlu. Üçüncü eşi yönetmen Tony Richmond’dan 41 yaşında bir oğlu ve 38 yaşında bir kızı olan Jaclyn Smith gerçek aşkı son eşi Brad Allen'da buldu. Daha önce hep gösteri dünyasından, rol aldığı film ve dizilerde birlikte çalıştığı aktörler ya da yönetmenlerle aşk yaşayan ünlü oyuncunun son durağı 68 yaşındaki cerrah Brad Allen oldu.

Çift geçtiğimiz günlerde 26. evlilik yıldönümlerini kutladı... Daha önceki üç evliliğini gösteri dünyasından isimlerle yapan ünlü oyuncu en sonunda aradığı mutluluğu bambaşka bir çevreden gelen kocasıyla yakaladı

Haberin Devamı

BABASINI AMELİYAT EDEN DOKTORA GÖNLÜNÜ KAPTIRMIŞTI

1997’de evlendiği dördüncü eşiyle 26. yıldönümlerini kutlayan Jaclyn Smith, onu övgülere boğdu ve büyük aşklarını sosyal medya hesabından hayranlarıyla paylaştı. Brad Allen, Jaclyn Smith’in babasını ameliyat etmiş, çift ünlü yıldızın hastane ziyaretleri sırasında tanışmıştı.

Smith, 2014’te verdiği bir röportajda "Annem otoparka tek başıma gitmemi istemiyordu, Brad de benimle geliyordu” demiş ve bir yıl içinde aşık olup evlenmesi için "Bunun olabileceğini kim hayal edebilirdi ki?" yorumunu yapmıştı. Brad Allen, bu dünyaca ünlü yıldızla evlendikten sonra hep spot ışıklarından uzakta kalarak yaşamaya çalıştı. Yıldız isim en büyük mutluluk ve enerji kaynaklarından birinin torunları olduğunu söylüyor: Smith'in kızından bir, oğlundan da iki tane kız torunu var

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Efsane oyuncu 90 yaşında mutluluk sarhoşu: Beşinci kocamda turnayı gözünden vurdum Haberi görüntüle

KOCASINA AŞKINI ANLATA ANLATA BİTİREMİYOR

Oysa Jaclyn Smith, eşiyle aşkını sosyal medya hesabından sürekli paylaşmaya devam ediyor. Çiftin evlerinin bahçesinde birlikte egzersiz yaparken çekilmiş fotoğrafları ve videoları büyük ses getirmişti. Sağlıklı yaşam egzersizleri sırasında bile birbirlerini öpüp koklamadan duramayan karı koca 26 yıldır süren mutluluğun sırrının da geçen yıllara rağmen sanki ilk günkü gibi flört edip cilveleşmeleri olduğunu söylüyordu. Jaclyn Smithin oğlu Gaston'la verdiği bu poz çok konuşulmuştu... Fotoğraf çekilirken 39 yaşında olan oğlunun annesi değil ablası gibi görünen yıldız oyuncunun paylaşıına binlerce yorum yağdı

Haberin Devamı

O FOTOĞRAFA KİMSE İNANAMAMIŞTI: ANNESİ OLAMAZ!

Oyunculuğu bıraktıktan sonra iş hayatın da atılan ve kendi adını taşıyan markasıyla başarılı bir iş kadınına dönüşen ünlü oyuncu hem bir yandan çalışıp bir yandan da mutlu evliliğini sürdürüyor. Torunlarıyla vakit geçirerek ve onların sevgisiyle ayakta ve enerjik kaldığını itiraf eden Smith bir süre önce oğluyla verdiği pozla gündeme gelmiş ve günlerce konuşulmuştu.





“OĞLUMA OLAN SEVGİM YÜZÜME VURDU”

2021’in son günlerinde o zaman 39 yaşında olan oğlunun boynuna sarılıp verdiği pozu Instagram hesabına koyan Jaclyn Smith, onun neredeyse ablası hatta akranı gibi görünüyordu. Fotoğrafa bakanlar onun oğlundan daha genç göründüğünü söylemiş, kimileri 80 yaşına merdiven dayayan oyuncunun filtre kullandığını bile söylemişti. Smith ise çok konuşulan poz için “Sadece doğru yerde, doğru ışıkla çekilmiş bir fotoğraf. Ve bence oğluma olan sevgim yüzüme yansıdığı için de çok güzel görünüyor.” demişti.