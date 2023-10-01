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Efsane oyuncu 90 yaşında mutluluk sarhoşu: Beşinci kocamda turnayı gözünden vurdum

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#Joan Collins#Percy Gibson#Hanedan Dizisi
Efsane oyuncu 90 yaşında mutluluk sarhoşu: Beşinci kocamda turnayı gözünden vurdum
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2023 16:59

Daha 18 yaşında İngiltere’nin en güzel kızı seçilmişti. Hollywood’un altın çağının hayattaki son temsilcilerinden biri. 90 yaşında olmasına rağmen hâlâ genç kızlara taş çıkaran enerjisi ve mutlu evliliğiyle de herkesin kıskandırmaya devam ediyor.

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Hollywood kariyerinde yükseldikten sonra ülkemizde de ilgiyle izlenen Hanedan dizisinde yıllarca baş rol oynayan ve sayısız ödülü kucaklayan Joan Collins için 90 yaşında bir genç kız desek çok da yanılmış olmayız.

Efsane oyuncu 90 yaşında mutluluk sarhoşu: Beşinci kocamda turnayı gözünden vurdum
Joan Collins Hollywood'un en güzel kadınlarından biri olarak biliniyordu... Efsane oyuncu 90 yaşında olmasına rağmen saçtığı enerji ile hâlâ herkesi kendine hayran bırakıyor

Tam 5 kez evlenen 3 de çocuğu olan Joan Collins hâlâ çalışmaya ve üretmeye devam ediyor. Bir yandan da ilerleyen yaşına rağmen kaybetmediği gençlik enerjisi ve 58 yaşındaki kocası Percy Gibson’la yaşadığı büyük aşkla manşetlere taşınıyor.

Efsane oyuncu 90 yaşında mutluluk sarhoşu: Beşinci kocamda turnayı gözünden vurdum
İngiliz yıldız kraliyet nişanı sahibi ve başta Charles olmak üzere kraliyet ailesiyle de sıkı bağları var... Joan Collins ve eşi Percy Gibson Elizabeth'in platin jübilesine katılan seçkin konuklar arasındaydı

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Aralarında çok satan erotik kitapların da bulunduğu 19 kitap yazan Joan Collins köşe yazarlığı bile yaptı. Ancak yıldız oyuncu her zaman özel hayatıyla öne çıktı. joan Collins’in hayatına giren erkekler arasında Warren Beatty, Ryan O'Neal, Marlon Brando ve Harry Belafonte gibi büyük yıldızlar var.

Efsane oyuncu 90 yaşında mutluluk sarhoşu: Beşinci kocamda turnayı gözünden vurdum
Tam 5 kez evlenen Joan Collins mutluluğu kendisinden 32 yaş küçük eşi Percy Gibson'da buldu

Joan Collins ve Percy Gibson’ın yolları 2000 yılında Joan'ın yönettiği ve Percy'nin yapımcılığını üstlendiği bir oyun sırasında kesişti. Arkadaşlıklarının filizlenmesi uzun sürmedi ve 2002 yılına gelindiğinde kaderlerini evlilikte birleştirmeye karar verdiler.

Efsane oyuncu 90 yaşında mutluluk sarhoşu: Beşinci kocamda turnayı gözünden vurdum
Çift 21 yıldır evli ama Percy Gibson hâlâ eşine sabah kahvesini yatakta servis edecek kadar da romantik

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Joan Collins kendisinden 32 yaş küçük kocasından neşeyle bahsediyor: "Beşinci kez şanslıyım. Hatta birçok yanlış erkek seçiminden sonra turnayı gözünden vurdum. Bunu yıllardır hissediyorum. O harika, nazik, gerçekten iyi bir adam. O benim suç ortağım ve en iyi arkadaşım. Ayrıca son derece yakışıklı ve her geçen gün daha da iyi oluyor."

Efsane oyuncu 90 yaşında mutluluk sarhoşu: Beşinci kocamda turnayı gözünden vurdum
Joan Collins Percy Gibson'dan önceki evlilikleri ve ilişkileri için "Prensimi bulmak için çok kurbağa öpmek zorunda kaldım" yorumunu yapmıştı

Joan Collins eşi Percy Gibson’ın kendisine her sabah yatakta bir fincan kahve getirmek ve çaydanlığın altına tatlı notlar bırakmak gibi küçük jestler yaptığını anlatıyor. Ve ilerleyen yaşına rağmen hayata ve aşka bu kadar tutkuyla bağlı olmasının sırrını da veriyor: Siz hayatı yiyip bitirmezseniz hayat sizi yiyip bitirir!

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Efsane oyuncu 90 yaşında mutluluk sarhoşu: Beşinci kocamda turnayı gözünden vurdum

Joan Collins piyasaya yeni çıkan kitabı Behind The Shoulder Pads'te son kocası Percy'yi hiç çekinmeden "sahip olduğum en iyi sevgili" diyerek anlatıyor ve tutkulu bir aşık olmanın genç kalmanın da iyi bir evlilik yürütmenin de en temel direği olduğunun altını çiziyor.

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Mayıs ayında 90. yaş gününü kutlayan Joan Collins, zarif bir şekilde yaşlanmasını yaşı hakkında asla konuşmamasına bağlıyor. Hâlâ gençlik günlerindeki güzelliğini koruyan yıldız isim bu görüntüsü nedeniyle sürekli olarak estetik yaptırdığı tartışmalarıyla da gündeme geliyor.

Efsane oyuncu 90 yaşında mutluluk sarhoşu: Beşinci kocamda turnayı gözünden vurdum

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Oysa buna inanmak zor olsa da güzel yıldız hiç bıçak altına yatmamış. Hatta kendi söylediğine göre kırışıkları için botoks bile yaptırmamış. Çünkü Collins’in yıllardır kurtulamadığı bir iğne fobisi varmış.

Efsane oyuncu 90 yaşında mutluluk sarhoşu: Beşinci kocamda turnayı gözünden vurdum

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#Joan Collins#Percy Gibson#Hanedan Dizisi

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