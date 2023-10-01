Ünlü çifte büyük şok: Gece kulübünün kapısında kaldılar!

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Paris Moda Haftası’nın merakla beklenen defilelerinden biri de Victoria Beckham'ın İlkbahar/Yaz 2024 kreasyonunun tanıtıldığı defileydi. Yıldızlarla dolu etkinlikte 49 yaşındaki eski Spice Girl üyesi modacı son tasarımlarını ünlülere ve moda otoritelerine sundu.

Victoria Beckham'ın İlkbahar/Yaz 2024 defilesi ünlü akınına uğradı... Defileyi Anna Wintour, Kim Kardashian, Kris Jenner, Pamela Anderson gibi ünlüler izledi

Victoria'nın eşi David Beckham, çiftin 12 yaşındaki kızı Harper ve 18 yaşındaki oğlu Cruz ile birlikte ön sırada oturdu. Çiftin en büyük oğlu Brooklyn ve geçen yıl görkemli bir törenle evlendiği eşi Nicola Peltz de defileyi ön sıradan izledi.

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Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz'in defiledeki neşeli halleri dikkat çekti: Oysa genç çift bir önceki gece hoş olmayan şeyler yaşamıştı

Defileye aralarında Anna Wintour, Kim Kardashian, Kris Jenner, Pamela Anderson, Eva Longoria ve Romeo Beckham'ın kız arkadaşı Mia Regan'ın da bulunduğu çok sayıda ünlü katıldı. 42 yaşındaki Kardashian ve 67 yaşındaki Jenner, Wintour ve Beckham ailesinin yanında ön sırada oturdu.

Defilenin yankısı sürerken sosyal medyada paylaşılıp viral olan bir videoysa her şeyin önüne geçti. Annesinin defilesi için Paris’e gelen Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz, bir önceki akşam gece eğlencesine çıktılar.

Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz, Paris'in en gözde gece kulübüne gidip eğlenmek istediler ancak içeri alınmadılar

Ünlü çift gece şehrin en gözde ve ünlü akınına uğrayan gece kulübüne girmek istediler. Ancak kapıdaki güvenliklere takıldılar. Orada olan bir kişi bütün yaşananları videoya kaydetti ve sonra da X’te yayınladı. Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz çiftinin tüm ünlerine ve zenginliklerine rağmen kapıda kaldıkları o anların görüntüsü viral oldu.

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Brooklyn Beckham uzun süre kapıdaki güvenliklerle pazarlık yapıp içeri girmeye çalıştı ancak başaramadı, bu sırada Nicola Peltz'in sürekli kocasına sarıldığı gözden kaçmadı

Yayınlanan görüntülerde, 24 yaşındaki Brooklyn’e mekanın dışında onunla bekleyen 28 yaşındaki Nicola'nın sarıldığı görülüyor. Brooklyn Beckham kapıdaki görevlilere içeri girebilir miyiz diye sorarken güvenliklerin ünlü çifti uzun süren pazarlığa rağmen içeri almadığı ortaya çıkıyor.

Brooklyn Beckham et sa magnifique épouse Nicola Peltz se font gentiment recaler à l'entrée d’une afterparty lors de la #ParisFashionWeek (video: @TaoualitAmar) pic.twitter.com/kTdgvIWHbG — Celebrities in Paris (@celebsinparis) September 28, 2023

Gece kulübünün sabah 5 buçukta kapandığı, Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz çiftinin ise kapanıştan çok daha önce, saat 2 buçukta oraya gitmelerine rağmen içeri alınmadığı öğrenildi.

Amerika ve İngiltere'de nereye gitseler peşlerine gazetecilerin takıldığı ünlü çift için Paris'te kapılar yüzlerine kapandı

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Fedailerle yaşanan kısa bir tartışmanın ardından Brooklyn'e, gece kulübünün kapanış saati olan 5:30'dan çok önce, saat 02:30'u geçmesine rağmen kulübe giremeyecekleri söylendi. Video çekilirken çevrede bulunan görgü tanıkları Brooklyn Beckham ve görevliler arasında geçen konuşmaların tam içeriğini aktarmasa da çiftin içeri girişlerinin reddedilmesinin ardından "gözle görülür bir şekilde hayal kırıklığına uğradığını" söylediler.