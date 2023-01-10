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Gelin – kaynana kavgası bitti mi? Victoria Beckham, Nicola Peltz’le fotoğraf paylaştı

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#Victoria Beckham#Nicola Peltz#Brooklyn Beckham
Gelin – kaynana kavgası bitti mi Victoria Beckham, Nicola Peltz’le fotoğraf paylaştı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2023 08:17

Onlar dünyanın en tanınmış, zengin ve mutlu çiftlerinden biri. Bu gıpta edilesi aşkı dört çocukla süslediler, kurdukları aileyi dünyanın gözü önünde büyüttüler. Artık birer kayınvalide ve kayınpeder olan çiftin hayatında huzurlu ve sakin bir döneme girdikleri düşünülürken aileye katılan yeni gelin onları sık sık manşetlere taşımaya başladı.

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ONLAR UZUN YILLARDIR DÜNYANIN EN 'HAVALI' ÇİFTİ

Biri dünyanın en ünlü futbolcularından biriydi. Yeteneğinin yanında yakışıklılığıyla da herkesi etkiliyordu. Diğeri ise kocasının ününü bile aşacak konumdaydı. İngiltere tarihinin en tanınmış futbolcularından David Beckham ve Spice Girls üyesi şarkıcı Victoria Beckham 1999’da evlendiklerinde düğünleri tıpkı kraliyet ailesinin düğünleri gibi tüm dünyada büyük heyecan yaratmıştı. Çiftin bu evlilikten Brooklyn, Romeo ve Cruz adında üç oğulları ve Harper adında bir kızları oldu. Bu dört çocuk da hepimizin gözleri önünde büyüyüp serpildi.

Gelin – kaynana kavgası bitti mi Victoria Beckham, Nicola Peltz’le fotoğraf paylaştı

Beckham çiftinin, özellikle de Victoria Beckham'ın, oğullarının düğünündeki bu asık suratlı hali çok konuşulmuştu

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OĞULLARI DA EN AZ KENDİLERİ KADAR ÜNLÜ OLDU

2000’li yılların popüler kültür ikonları haline gelen çiftin çocuklarının da kendilerinden aşağı kalır yanı yoktu. Ancak özellikle ilk çocukları Brooklyn Beckham, tarzı ve yaşadığı aşklarla anne babasının ününün en fazla yansıdığı aile üyesi oldu. Amerikalı aktris Nicola Peltz’le tam üç sene önce başlayan ilişkilerini geçen yılın nisan ayında evlilikle taçlandırdılar. Brooklyn Beckham, hayatının aşkının bulup durulana kadar Lottie Moss, Rita Ora, Hana Cross ve Chloë Grace Moretz gibi ünlülerle aşklar yaşadı.

Gelin – kaynana kavgası bitti mi Victoria Beckham, Nicola Peltz’le fotoğraf paylaştı
EVLENDİ, KARISININ SOYADINI ALDI, HER YERİNE ONUN İÇİN DÖVMELER YAPTIRDI

Nicola Peltz’e adeta vurulan Brooklyn, yaşı oldukça genç olmasına rağmen ve belki de ailesi bu kararın biraz hızlıca alındığını düşünürken güzel yıldızla evlendi. Bu evlilik öncesinde ve sonrasında ise hep verilen mutlu pozlara rağmen ortada büyük bir gerilim olduğundan bahsedilmeye başladı. Karısı Nicola Peltz ve annesi Victoria Beckham arasında bir soğukluk yaşandığını hiç kabul etmeyen Brooklyn, bu süreçte sürekli olarak büyük aşkını anlatmaya ve bedenine karısı için dövmeler yaptırmaya devam etti.

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NICOLA'NIN AİLESİ DE BECKHAM'LAR KADAR ZENGİN

Hatta Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz evlendiklerinde birbirlerinin soyadlarını almış; Brooklyn, kıymetli Beckham soyadının sonuna bir de Peltz’i ekletmiş ve sosyal medya hesaplarında bile kendini ‘Nicola’nın kocası’ diye tanıtmaya başlamıştı. Nicola Peltz’in ailesi de ABD'nin ve dünyanın sayılı zenginlerinden. Yani aslında ortada bir zengin oğlan fakir kız birlikteliği ve zengin oğlanın buna bozulan ailesi gibi bir durum yok. Hatta bu konuyu yakından takip eden magazin gazetelerine göre tam tersi bir durum söz konusu.

Gelin – kaynana kavgası bitti mi Victoria Beckham, Nicola Peltz’le fotoğraf paylaştı
DÜĞÜNDE PATLAYAN BOMBA AYLARDIR KONUŞULUYOR

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Brooklyn Beckham, geçen nisanda kayınpederinin Florida’daki saray yavrusu gibi evindeki düğünden beri karısının ailesine çok yakınlaşmış durumda. Fısıldanan dedikodulara göre de Beckham’lar oğullarının kendi ailelerinden kopup bu aileye yaklaşmasından memnun değil. Özellikle de Victoria Beckham… Muhtemelen ilk çocuğunu karısının ailesine kaptırdığını ve Brooklyn’in onlardan uzaklaştığını düşünüp üzülüyordu. Üstelik geliniyle arasında düğünden beri süren soğuk savaş artık herkesin malumu haline gelmişti.

Gelin – kaynana kavgası bitti mi Victoria Beckham, Nicola Peltz’le fotoğraf paylaştı
HER ŞEY BİR GELİNLİK UĞRUNA YAŞANDI

Spice Girls dağıldığından beri modacılık yapan ve bu alandaki birçok yatırımıyla başarılı bir iş kadını haline gelen Victoria Beckham’ın kendisi de uzun yıllardır stil konusunda tam bir ikon kabul ediliyor. Brooklyn Beckham her ne kadar Variety'ye verdiği bir söyleşide “Her zaman böyle şeyler yazmaya çalışacaklarını artık öğrendim. Ama ailem gayet mutlu, herkes de birbiriyle çok iyi anlaşıyor” dese de aslında asıl meselenin Nicola Peltz’in, kayınvalidesi Victoria Beckham tasarımı bir gelinlik giymeye karar verip sonra ortaya Valentino Haute Couture marka bir gelinlikle çıkması olduğu biliniyor.

Gelin – kaynana kavgası bitti mi Victoria Beckham, Nicola Peltz’le fotoğraf paylaştı
Beckham ailesi yeni yıla Brooklyn'siz girdikleri için buruklardı

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YENİ YILA BİRLİKTE GİREMEYİNCE ÇOK ÜZÜLMÜŞLERDİ

Kendi oğullarının düğününde hem bu gelinlik skandalıyla karşılaşan hem de Peltz ailesinin zenginliğinin görkemi altında ezildiği söylenen Beckham’larla oğullarının arasına bir soğukluk girdiği çok belli. Hatta çift oğulları Brooklyn’i Noel ve yılbaşı kutlamaları döneminde yanında görmeyi çok istedikleri halede Brooklyn ve Nicola Selena Gomez ve bir grup arkadaşlarıyla birlikte tatile gitti. David ve Victoria çifti de o günlerde ailenin geri kalanıyla çektirdikleri kutlama fotoğraflarına oğullarının yanlarında olmasını ne kadar istediklerini yazarak Brooklyn ve Nicola’ya mesaj yolladı yorumları yapıldı.

Gelin – kaynana kavgası bitti mi Victoria Beckham, Nicola Peltz’le fotoğraf paylaştı
Victoria'nın paylaştığı bu fotoğraf 'gelinine zeytin dalı uzattı' şeklinde yorumlandı

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TAM İPLER TAMAMEN KOPTU DERKEN

Tüm bu karmaşanın arasında aile içinde ipler artık tamamen koptu derken Victoria Beckham tarafından yapılan paylaşım bu yüzden çok konuşuldu. Victoria Beckham, görünüşe göre Nicola Peltz'in arasının iyi olmadığı yönündeki spekülasyonları, Instagram üzerinden geliniyle çok nadir görülen bir fotoğraf paylaşarak kapatmak istedi. 48 yaşındaki eski Spice Girl, Peltz'in dünkü 28. doğum günü şerefine “Doğum Günün Kutlu Olsun @NicolaAnnePeltzBeckham” yazarak gelinine bir de kalp emojisi yolladı ve oğluyla gelinine “Umarım güzel bir gün geçirirsiniz!!!” dedi. Doğum günü kızı Nicola da gönderinin yorumlar bölümünde Beckham'a “Çok teşekkür ederim” diyerek kalpler yolladı.

Gelin – kaynana kavgası bitti mi Victoria Beckham, Nicola Peltz’le fotoğraf paylaştı
Her şey bu gelinlik yüzünden başlamıştı

ACABA BARIŞACAKLAR MI?

Gelin ve kaynana arasındaki soğukluğun başlıca kanıtlarından biri olarak ikilinin oldukça aktif kullandıkları sosyal medya hesaplarında birbirlerinin fotoğraflarını beğenmemeleri ve yorumsuz bırakmaları gösteriliyordu. Bu son paylaşım aradaki buzları tamamen eritecek mi, gelin Nicola kayınvalidesi Victoria tarafından kendisine uzatılan barış elini tutacak mı bunu zaman gösterecek…

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#Victoria Beckham#Nicola Peltz#Brooklyn Beckham

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