Sorular kolay yanıtlar zor!

1 - Demet Akalın kızı Hira’nın doğum günü partisinde hangi kılığa girdi?

A) Hira’nın en sevdiği Lol Bebek kılığına

B) Hira’nın korktuğunu bile bile palyaço kılığına

C) Çocuk şimdiden alışsın diye Bülent Ersoy kılığına

D) Hep içinde ukdeymiş, Hande Yener kılığına

E) Günleri karıştırmış, Noel Baba kılığına

2 - Eda Taşpınar aşağıdaki şeylerden hangisini yiyip Instagram’ından paylaştığı için sosyal medyanın gündemine oturdu?

A) Trabzon’da muhlama

B) Çin’de yarasa çorbası

C) Fransa’da pesto soslu salyangoz

D) Meksika’da bir tabak çekirge

E) Hiçbiri

KAAN SEKBAN’IN CEVABI:

Bence cevap ‘E’... Çünkü Eda Taşpınar’ın yemek yemekle vakit kaybedip ultraviyole keyfinden mahrum kalacağını hiç sanmam. Olsa olsa kakao özlü güneş yağını içmiştir.

3 - Danla Biliç’in YouTube kanalına konuk olan Şef Danilo’nun en hassas noktası neymiş?

A) İtalya’nın şanlı tarihi

B) Greta ve iklim krizi

C) Ebru Gündeş

D) Çok gıdıklanıyormuş, koltuk altı

E) Soğuk bir şey içtiğinde ön dişleri

4 - Buckingam Sarayı’ndan ayrılan Meghan Markle artık ne iş yapacak?

A) YouTube’dan paso Kraliçe dedikodusu

B) Bir Kanada televizyonuna ikinci evlilikler programı

C) Bir Fransız televizyonuna ekmek yoksa pasta programı

D) Bir İngiliz televizyonuna “Saraydan Prens Kaçırma” operası

E) Hiçbiri

GONCA VUSLATERİ’NİN CEVABI:

Bence sorunun cevabı ‘A’... Son günlerde Diana ile ilgili malum dedikodular ortada. Öyle bir belgesel izledim ki Kraliçe hakkında kim bilir daha neler ortaya çıkacak... Olayların iç yüzünü Meghan’dan başka kim anlatabilir? YouTube ile başlayıp sonra bir Kanada televizyonundan teklif alır mı, onu bilemem. Yani cevap B şıkkına sıçrayabilir.

MÜGE DAĞISTANLI’NIN CEVABI:

Bence sorunun cevabı ‘B’... Ama yazık oldu. Kanada’daki kanallardan önce davranmalıydık. Türk kanallarına harika bir ‘gelin kaynana’, ‘istenmeyen gelin’, ‘gelinim olur musun’ türü programa imza atabilirdi. Sarayın olamasa da burada ‘reytingin kraliçesi’ olurdu. Neyse ki fırsat kaçmış değil. Kanada’daki proje 12 bölüm sonra bitiyor.

KAAN SEKBAN’IN CEVABI:

Bence bu sorunun da yanıtı ‘E’... Çünkü Meghan, bu Brexit yüzünden gündemden düşmeyi hiç hazmedemedi. Kraliçe’ye ithafen “Sen gittin ya ben çok güzelleştim” kitabı yazacak. İçine de bol bol metafor koyacak. Hatta Nilgün Bodur intihal davası açacak. Hakim, “Etme bulma dünyası diyerek” davayı reddedecek.

5 - Sinan Akçıl, Türkiye’nin en büyük sesi olarak önce hangi sanatçıyı, sonra fikir değiştirip kimi lanse etti?

A) Önce Ebru Gündeş’ti, şimdi Sibel Can

B) Önce Rutkay Aziz’di, şimdi Kerimcan Durmaz

C) Önce Jennifer Lopez’di, şimdi Shakira

D) Önce Barack Obama’ydı, şimdi Donald Trump

E) Önce Banu Alkan’dı, şimdi kendisi

6 - Murat Boz bu gençlik fotoğrafının altına ne yazdı?

A) Bakmıyormuşum gibi çek pampa

B) Vay be amma çökmüşüm

C) Anacığım evlatlıktan reddetmediğin için ne desem az

D) Amca, keşke siz benim babam olsanız

E) Hiçbiri

KAAN SEKBAN’IN CEVABI:

Bence bunun da cevabı ‘E’... Sonuç mu? “Hâlâ teknedeki sarkık memeli, saçsız fotoğrafımdan daha kötü bir resmim yok” diyerek Instagram’ını kapattı.

7 - Bir hayranı çirkin bir heykelini yapıp kendisine yollayınca oyuncu Bensu Soral ne yaptı?

A) Madame Tussauds müzesine bağışladı

B) Sosyal medyasından yayınlayıp kibarca teşekkür etti

C) Kesin kocam yaptı, benden ayrılmak istiyor diye düşündü

D) Bari terk eden ben olayım diye hemen eşinden ayrıldı

E) Hemen estetikçisinden randevu aldı

8 - Burcu Esmersoy, eski eşi Berk Suyabatmaz ve sevgilisi Berrak Tüzünataç’ın tatil fotoğrafını like’ladı. “Çok güzeller beğendim. Düğün yaparlarsa giderim” açıklaması yaptı. Berrak sinir oldu; Berk “Kabak tadı verdi, herkes kendi işine baksın” diyerek Burcu’yu takipten çıkardı. Sizce neden?

A) Çünkü Berk kabak yemeğinden oldum olası hoşlanmaz

B) Çünkü Burcu kabak değil, patlıcan yemeklerinde başarılı

C) Çünkü Berrak, Burcu’dan daha iyi yemek yapıyor

D) Çünkü Burcu, Hülya Avşar taktiği yapıyor

E) Çünkü Hülya Avşar rejimde, kabak yemiyor

MÜGE DAĞISTANLI’NIN CEVABI:

Bence cevap ‘D’... Çünkü Burcu Esmersoy, Hülya Avşar taktiğiyle ilerliyor.

“Onları çok yakıştırdım, düğünlerine giderim” diyerek aslında eski eşe ve sevgilisine ‘gölgemden kurtulamazsın’ mesajı veriyor.

Hülya Avşar da Kaya Çilingiroğlu’nun sevgilileri için yorumlar yapmış, onlar ayrıldıktan sonra da şu espriyi patlatmıştı: “Sıradaki gelsin”...

CEVAP ANAHTARI: 1) A 2) D 3) C 4) B 5) A 6) C 7) B 8) D