Boşandıktan sonra yeni hayat: Mermer küvette makyajsız poz...Kaşları olay yarattı

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ABD'de yayınlanan America's Got Talent adlı yetenek yarışmasında jüri üyesi olan Vergara, Paris Moda Haftası'nın konuğu olarak Fransa'ya gitti bir süre önce. Oradan yaptığı bir Instagram paylaşımıyla da yine gündemi hareketlendirdi.

Elbette boşanma nedeniyle zor dönemler yaşayan ama bunun etkilerini pek dışarıya yansıtmayan Vergara, mermer bir küvetin içinde çektiği makyajsız bir pozunu paylaştı sosyal medya sayfasında.

Saçlarını geriye doğru topladığı görülen Sofia Vergara, ABD ile Fransa arasındaki saat farkından etkilendiğini belirtip içinde bulunduğu şık mermer küveti Los Angeles'a götürmenin bir yolu olup olmadığı konusunda şaka yaptı.

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Sofia Vergara'nın bu paylaşımı takipçilerinin ilgisini çekti. Birçoğu ünlü yıldızın makyajsız gayet güzel göründüğünü savundu. Üzerinde en çok konuşulan ayrıntı ise kaşları oldu. Bazıları onu ünlü Meksikalı ressam Frida Kahlo'ya benzetti.

Vergara'nın takipçilerinden de güzel yıldıza bir sürü yorum ve beğeni geldi. Tabii bu arada küçük bir tartışmaya da yol açtı bu paylaşım.

Bazı takipçileri fotoğraftaki kişinin Vergara değil kız kardeşi olduğunu ileri sürdü. Bazıları da onun kardeşi olmadığını savundu.

Sofia Vergara'nın makyajsız görüntüsünde en çok dikkat çeken yanı ise kaşları oldu. Birçok kişi onu kaşlarını almamasıyla ünlü Meksikalı ressam Freda Kahlo'ya benzetti. Ama bazıları da Vergara'nın kaşlarını biraz inceltmesi gerektiğini savundu.

Her ne kadar kaşlarının kalınlığı eleştirilse de birçok takipçisi, ünlü yıldızın doğal halinin daha güzel olduğu düşüncesinde birleşti.

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Sofia Vergara, bütün yazı gezip eğlenerek geçirdi. Boşandıktan sonra da gece gezmelerinin vazgeçilmez siması oldu. Yıldız 'Ne şanslıyım... İnsanlar beni bir yerlere davet ediyor. Ben de eğlenmek istiyorum. Çağrıldığım her yere gidiyorum" dedi.

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Vergara'nın makyajsız çok güzel göründüğünü belirten bir takipçisi "Ama o kaşlarda bir sorun var" diye yorum laptı.

Bir başkası da "Sofia o kaşlarla bir an için seni Frida Kahlo sandım" diye yazdı yıldızın paylaşımına. Ona yanıt veren bir takipçisi de "Sofia'yı Frida'ya benzetmek, onu iltifat etmektir" diye yazdı.

Bazı takipçileri de Sofia Vergara'nın kaşlarını kendi haline bıraktığını savundu. Özetle Vergara bir sosyal medya paylaşımıyla daha gündem olmayı bayardı

Sofia Vergara, neredeyse bütün bir yaz mevsiminiarkadaşları ve ailesiyle birlikte gezip eğlenerek geçirdi.

Aslında diğer yanda hayatının en zor dönemlerinden birini yaşıyordu. Yani yedi yıllık kocası Joe Manganiella'don boşanmak üzereydi.

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Sofia Vergara ile Joe Manganiello , yedi yıllık evliliklerini bitirdi. Çift, Hollywood'da örneğine pe az rastlanır şekilde sessiz sedasız boşandı.

Zaten olacakları da dikkatli sosyal medya takipçileri hemen fark etti. Manganiello, yıllar sonra ilk kez Vergara'nın doğum gününü sosyal medyadan kutlamayınca takipçileri bu durumu sorguladı.

Manganiello hemen "yarım ağızla" bir kutlama mesajı yazdı. Ama boşanma açıklaması da bundan kısa bir süre sonra geldi zaten.

Sonuç olarak Vergara ve Manganiello sessiz sedasız boşandı. O süreçte de Vergara,hep gece gezmelerinde vakit geçirirken görüntülendi. Zaten kendisi de sık sık sosyal medya sayfasından bu anlamda paylaşımlar yapıyordu. Bir yandan da jüri üyesi olduğu America's Got Talent adlı programın çekimlerine katılıyordu.

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Güzel yıldızın eğlenmeyi, Hollywood tarzı hayatı sevdiği daha önce de konuşulmuştu. Hatta daha sakin bir hayat isteyen Mangeniallo ile bu konuda da anlaşamaz olduklarısöylenmişti.

Vergara boşandıktan sonra yaptığı bir açıklamada o süreçle ilgili olarak şunları söyledi: "Şanslıyım. Çünkü insanlar beni hep bir yerlere davet ediyor. Eğlenmeye çalışıyorum. Bu yüzden beni çağırdıkları her yere gidiyorum" dedi.

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Sofia Vergara, boşandıktan sonra neredeyse her gece bir davette ya da etkinlikte görüntüleniyor. Söylediğine göre bu durumdan da gayet memnun.

Bu arada yeri gelmişken Sofia Vergara'nın kalın kaşları nedeniyle benzetildiği Frida Kahlo'ya da bir değinelim... Meksikalı ressam 20'inci yüzyılın kültür ikonlarından biri olarak kabul ediliyor. Altı yaşındayken geçirdiği çoçuk felci nedeniyle bir bacağında sorun oluşan ressam kendisini 'Tahta Bacaklı Frida' diye adlandırıyordu.

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Yine de bu durumla çok güzel başa çıkan Kahlo'nun talihsizliği bununla da sınırlı kalmadı. Kahlo, bir gün okuldan eve dönerken bindiği bir tramvayın kaza yapması sonucu ölümden döndü. Fakat trakvalın demir çubuklarından biri sol kalçasından girip legen kemiğinden çıktı. Çok sayıda can kaybı olan kazaan sağ çıktı ama hayatı boyunca ağrı çekti. Tam 32 kez operasyon geçiren Kahlo'nun çocuk felci nedeniyle sorunlu olan sağ bacağı da bir süre sonra kangren nedeniyle kesildi.

Bütün bunlar yüzünden de hem fiziksel hem psikolojik acılar çekti. Bunları da tablolarına yansıttı Kahlo. Eserlerinin yanı sıra ressam Diego Rivera ile inişli çıkışlı evliliğiyle de biliniyor ünlü ressam.

Frida Kahlo'nun hayatı birçok filme ve kitaba esin kaynağı oldu. Bunlardan biri olan Frida adlı film Salma Hayek'e bol bol ödül kazandırdı.

20'NCİ YÜZYILIN KÜLTÜR İKONLARINDAN

Bu arada yeri gelmişken Sofia Vergara'nın kalın kaşları nedeniyle benzetildiği Frida Kahlo'ya da bir değinelim... Meksikalı ressam 20'inci yüzyılın kültür ikonlarından biri olarak kabul ediliyor. Altı yaşındayken geçirdiği çoçuk felci nedeniyle bir bacağında sorun oluşan ressam kendisini 'Tahta Bacaklı Frida' diye adlandırıyordu.

Yine de bu durumla çok güzel başa çıkan Kahlo'nun talihsizliği bununla da sınırlı kalmadı. Kahlo, bir gün okuldan eve dönerken bindiği bir tramvayın kaza yapması sonucu ölümden döndü. Fakat trakvalın demir çubuklarından biri sol kalçasından girip leğen kemiğinden çıktı.

Çok sayıda can kaybı olan kazadan sağ kurtuldu ama hayatı boyunca ağrı çekti. Tam 32 kez operasyon geçiren Kahlo'nun çocuk felci nedeniyle sorunlu olan sağ bacağı da bir süre sonra kangren nedeniyle kesildi.

KAŞLARINI ALMAMASI EN BÜYÜK ÖZELLİKLERİNDEN BİRİYDİ

Bütün bunlar yüzünden de hem fiziksel hem psikolojik acılar çekti. Bunları da tablolarına yansıttı Kahlo. Eserlerinin yanı sıra ressam Diego Rivera ile inişli çıkışlı evliliğiyle de biliniyor ünlü ressam.

Frida Kahlo'nun hayatı birçok filme ve kitaba esin kaynağı oldu. Bunlardan biri olan Frida adlı film Salma Hayek'e bol bol ödül kazandırdı.

Frida Kahlo, bu trajik hayatının ve tablolarının yanı sıra kaşlarını ve bıyıklarını almamasıyla da biliniyor. 47 yaşında hayata veda eden Kahlo'nun babası erkek çocuk istediği için kaşlarını ve bıyıklarını almadığı söyleniyor.