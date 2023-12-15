Öpüşürken bile hiç ihtimal vermemişti... Şimdi bir de bebek geliyor... Ona aşık olmamı engelleyen bir yasa yok!

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Ama ünlü bir çiftin ilişkisinde eğer genç taraf erkek, daha olgun taraf kadın olunca yine de eleştirilecek bir taraf buluyor bazıları.

İşte bu tarz eleştirilerden birine de güzel oyuncu maruz kaldı. Kendisinden 14 yaş genç sevgilisinden bir bebek bekleyen oyuncu, bu duruma yönelik nefret söylemlerine de bir dergi için yaptığı röportajda yanıt verdi.

14 YAŞ GENÇ SEVGİLİSİNDEN BEBEK BEKLİYOR

Bu ünlü yıldız İngiliz oyuncu Sienna Miller. 41 yaşındaki Miller'ın kendisinden 14 yaş genç sevgilisi Oli Green'den bir kız bebek beklediğini artık bilmeyen kalmadı.

Green ile yaşadığı aşkı kelimenin tam anlamıyla tesadüfen bulduğunu belirten Sienna Miller, onunla arasındaki yaş farkı yüzünden kendisine nefret dolu yorumlar yapanlara da yanıt verdi.

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Vogue dergisi için hem kamera karşısına geçen hem de derginin sorularını yanıtlayan Miller "Gönül meseleleri hakkında bir yasa çıkarılabileceğini sanmıyorum. Bazı insanların bu konuda kafasının karışık olduğunu hayal edebiliyorum. Ama ortada aşktan ve neşeden başka bir şey yok" diye konuştu.

Sienna Miller, 27 yaşındaki sevgilisi Oli Green'in daha genç bir sevgili edinebileceği gerçeğini her zaman aklında tuttuğunu sözlerine ekledi.

Ama aynı olasılığın Oli Green için de söz konusu olduğunu vurguladı. Yani kendisinin de daha yaşlı bir sevgili bulma ihtimali olduğunu belirtti.

Eski nişanlısı Tom Sturridge'den Marlowe adında bir kızı bulunan Sienna Miller, genç sevgilisi Oli Green ile 2021 yılında ortak bir arkadaşlarının verdiği bir Cadılar Bayramı partisinde tanıştı.

Ama Miller, söylediğine göre Green ile öpüştükten sonra bile aralarında böyle bir aşk doğacağına pek ihtimal vermemişti.

Sonrasında Oli Green, onu birlikte dışarı çıkıp bir şeyler içmek için ikna etti. Sonra da ilişkileri bugünlere kadar geldi. Birlikte bir çocuk sahibi olmayı düşünecek kadar yakınlaştılar.

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ONA 'SORUMSUZ' DİYENLER OLDU

Sienna Miller, sadece genç sevgili edindiği için değil 40 yaşından sonra hamile kaldığı için de eleştirilere maruz kaldı.

Bu konuda da insanların yüzyıllardır süregelen kadın düşmanı ve erkek egemen fikirlerle yaşamayı kolay bulduklarını söyledi güzel oyuncu.

40 yaşından sonra hamile kalan ve üstelik de kendisinden genç bir erkekle birlikte olan bir kadın olarak sık sık "sorumsuzlukla" suçlandığını ve doğacak kızı hakkında "zavallı çocuk" tarzı eleştiriler duyduğunu hatırlattı Miller. Ardından da bunun çifte standart olduğunun altını çizdi.

Kendisine ve aşkına yönelik bu tarz yargıları tek taraflı ve üzücü bulduğunu da sözlerine ekledi güzel oyuncu.

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Sienna Miller'ın meslektaşı Tom Sturridge ile ilişkisinden şu anda 11 yaşında olan Marlowe adında bir kızı bulunuyor.





Miller daha önce de ünlü oyuncu Jude Law ile aşk yaşamışı. Fakat Jude Law onueski eşi Sadie Frost'tan dünyaya gelen çocuklarının dadısıyla aldatınca ilişkileri koptu. Ardından Law, ondan kamuoyuna açık bir şekilde özür diledi. Miller ile Jude Law tekrar bir araya geldiler. Ama ilişkileri yine yürümedi yollarını ayırdılar.





Miller, 200'li yılların ilk yarısında evli ve çocuklu Balthazar Getty ile yaşadığı yasak aşk ile çok konuşulmuştu. O dönemde eleştiri oklarının yöneltildiği Miller ile Getty, yine de geri adım atmayıp bu aşkı sonuna kadar yaşadılar. Sonunda yolları kesin olarak ayrıldı.

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YUMURTALARINI DONDURMUŞTU

Yakında bir bebek sahibi olmaya hazırlanan Sienna Miller hamileliğini ilk kez geçen yaz çıktığı tatilde çekilen sahil pozlarıyla ilan etmişti.

İngiliz oyuncu bu bebeğe daha önce dondurduğu yumurtaları sayesinde sahip olacak.

Miller, Tom Sturridge ile birlikteyken hem yakın çevresinden hem de hayranlarından ikinci çocuk baskısı gördüğünü açıklamıştı.

Hatta söylediğine göre Miller, bunun için yumurtalarını da dondurmuştu.

Miller o dönemde verdiği röportajda, "doğanın kadınlara zalim davrandığını" belirterek yumurta dondurma kararı aldığını da söylemişti.