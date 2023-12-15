Dünya onu hayranlıkla izliyor ama bir de ona sorun: Ne çok çekiyor kaynana elinden!

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Bu arada kalabalık ailelerini, yani eski evliliklerinden dünyaya gelen çocuklarını da düzene soktular. Hangi grup çocuğun ne zaman gelip onlarla kalacağı, hangilerinin aynı evde yaşayacağı bile belli. Bu da kolay bir durum değil elbette. Çünkü eski evliliklerinden toplam beş tane çocuk söz konusu.

Öte yandan eski eşleriyle ilişkileri zaten çoktan rayına oturmuş durumda. Böyle bakıldığında hayatlarında öyle büyük sorunlar yokmuş gibi görünüyor. Ama bu ünlü çiftin çok ciddi bir sorunu var... Gelin ile kayınvalide arasındaki gerilim.

GELİN KAYNANA GERİLİMİ ONLARIN DA PEŞİNDE

Dünyanın hayranlıkla izlediği güzel, başarılı, ünlü ve zengin yıldız Jennifer Lopez'in bile kayınvalidesiyle arasının bozuk olacağı kimin aklına gelirdi? Ama akla gelmeyen başa geldi işte.

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Hollywood çevrelerinde dolaşan iddialara bakılırsa Jennifer Lopez, eşi Ben Affleck'in annesiyle bir türlü güzel bir ilişki kuramadı.

In Touch Weekly'de yer alan iddialara bakılırsa Lopez ile kaynanası Christine'in yıldızı barışmak bilmiyor. Bu durum ünlü çiftin, yaklaşan Noel ve yılbaşı tatili için yaptığı planları bile olumsuz etkiledi.

Bu söylentilere bakılırsa Lopez ile Affleck, annelerinin de bu özel gün için yanlarına gelmesini istiyordu.

Yapılan plana göre her ikisi de bir uçak yolculuğunun ardından ünlü çifte katılacaktı ve yeni yılı da bu şekilde karşılayacaklardı.

KAYNANASI PLANI BOZDU

Fakat ileri sürülenlere göre bu durumu Ben Affleck'in annesi Christine bozdu. Çünkü söylendiğine göre anne Affleck, gelini Lopez'den çok da hoşlanmıyor.

Başından beri ona karşı gayet temkinli bir yaklaşım içinde. Geliniyle arasında hep bir mesafe olmasını istiyor.

Ama yine iddialara göre aile arasında Lupe diye çağrılan Lopez'e karşı bu kadar mesafeli davranan ek kişi Christine değil.

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Ben'in kardeşi Casey de yengesinden çok hoşlanmıyor. Aileye yakın bir kaynak "Ben Affleck, hala yıl başı tatili için kendi kardeşi Casey'in yanı sıra Jennifer'ın kız kardeşlerini de davet etmesi için karısını ikna etmeye çalışıyor" diye konuştu. Ama görünüşe göre Affleck'in ailesi onların bu planlarını bozacak.

Bu arada Casey Affleck'in, ağabeyi Ben ile yengesinin aşkına bile kuşkuyla baktığı belirtiliyor. Casey'e göre Ben de Jennifer da gayet yüzeysel insanlar.

Ben Affleck her ne kadar karısıyla kendi ailesinin arasında daha samimi bir ilişki kurulması için çabalasa da görünüşe göre anne Christine başta olmak üzere kimse buna çok da istekli değil.

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İddialara göre Ben Affleck'in kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Casey de yengesi Jennifer'dan fazla hoşlanmıyor. Ona karşı mesafeli duruyor.





KOCASININ ESKİ EŞİYLE SAMİMİYETİNİ KISKANIYOR

Bu arada hem Ben Affleck hem de Jennifer Lopez, kendi aileleri dışında eski eşleriyle de iyi bir ilişki sürdürmeyi tercih ediyor.

Zaten üç tane çocukları olan Ben Affleck ve eski eşi Jeninfer Garner'ın bu durumu iyi idare ettiği kesin.

Hatta Affleck ile eski eşi Garner'ın çocukları için bile olsa bu kadar samimli ve yakın olması Lopez'i rahatsız ediyor bir iddiaya göere. Çünkü yıllar sonra kavuştuğu kocasını eski eşinden bile kıskanıyor.

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Öte yandan Jennifer Lopez, kendi eski eşi Marc Anthony ile iki çocukları olmasına rağmen bu kadar büyük bir samimiyet içinde değil.

Kocası Ben Affleck'in eski karısı Jennifer Garner ile samimiyeti, iddialara göre Jennifer Lopez'i çok kıskandırıyor.