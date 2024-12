Savaşının başladığı yere muzaffer bir komutan gibi döndü… Sırada artık taht ve taç kaldı!

Haberin Devamı

BİR YILI BİR ÖMÜR GİBİ YAŞADILAR

Tam da geçen sene bu tarihte, kraliyet ailesi geleneksel Noel yürüyüşünü gerçekleştirdiğinde yüzünde gülümsemesi, yanında prens kocası ve üç çocuğuyla gördüğümüz Galler Prensesi Kate Middleton ortadan kaybolmuş, ardında birçok soru işareti bırakmıştı.

Ocak ayında peş peşe ameliyat olan Kral Charles ve Kate Middleton kansere yakalandı, Charles’ın durumu hemen açıklığa kavuşurken Kate Middleton’ın aylar süren yokluğu herkesi büyük bir merak ve endişeye sürükledi.

Mart ayında ortaya çıkarak bu yokluğun sebebini belki de mecbur kaldığı için kendi başına açıklamak zorunda kalan Kate, aylar süren bir tedavi sürecinin ardından eylül ayında sağlığına kavuştuğunu açıkladı.

KARA GÜNLERDEN IŞIKLAR SAÇARAK ÇIKTI!

Hâlâ kimseler onun ne kanserine yakalandığını ve durumun ciddiyetini bilmese de dünyanın dört bir yanındaki hayranları onu geçen yıl ortadan kaybolduğu bu yerde, ailenin geleneksel Noel birleşmesinde sağ salim, sağlıklı ve eski günlerindeki gibi ışıltılar saçarken görmekten çok mutlu oldu.

Her yıl yapılan bu geleneksel yürüyüş kraliyet ailesi için bu yıl her zamankinden büyük bir anlam taşıyordu. Ailenin başı ve İngiltere’nin Kralı Charles henüz tedavisi tamamlanmamış olsa da yine halkın karşısına kraliçesi Camilla ile çıktı, etrafına da ailenin en ağır toplarını alıp en azından şimdilik işlerin yolunda olduğunu kanıtladı…

HEPSİ YEŞİLLERE BÜRÜNDÜ: UMUT VE YENİLENME

Ancak bu kez tüm gözler doğal olarak Kate Middleton’daydı. Güzel prenses alışılmış şıklığı içinde bu kez yeşiller içindeydi. Aslında sadece o değil Kraliçe Camilla ve Prenses Charlotte da yeşil renk tercih etmişti.

Bunun da yine zorlu geçen bir yılın ardından yapılmış özel bir tercih olduğunu hemen not düşmüş olalım. Tepeden tırnağa her giydikleri, her aksesuarları sembolik bir anlam taşıyan kraliyet ailesi için yeşil renk hem umudun hem de “yenilenme”nin işareti.

Kanser olduğunu açıkladıktan sonra tedavisi devam ederken haziran ve temmuz aylarında kısa kısa da olsa kraliyet etkinliklerinde gözüken Kate Middleton dünkü yürüyüşte tam olarak geri döndüğünü, tam da ortadan kaybolduğu yerde adeta muzaffer bir komutan edasıyla belirerek ortaya koydu.





SARAYDA DENGELER DEĞİŞİYOR

Hayatının en zor senesini atlatan kraliyet ailesi için 2024 her anlamda bir dönüm noktası oldu, önümüzdeki süreçte de bunun devam etmesi bekleniyor. Kraliyet uzmanları saray kaynaklarının aktardığına göre ailede güç dengeleri değişiyor ve beklenen son tüm bu yaşananlardan sonra her zamankinden yakın…

Kendisi de kanserle mücadele eden Charles’ın geç oturduğu tahtından beklenenden erken kalkması ve yerini planlanan tarih ve şekilden önce ve farklı şekilde oğlu William’a devredebileceği konuşuluyor.





GELECEĞİN KRAL VE KRALİÇESİ HAZRILIKLARA BAŞLADI

Tahtın varisi, geleceğin kralı William ve kraliçesi eşi Kate Middleton bu rollere şimdiden hazırlanmaya başladılar söylentileri alıp başını gitmiş durumda. Charles ilerleyen yaşı ve kimselerin ne durumda olduğunu aslında gerçekten bilmediği sağlık durumu yüzünden tahtı istemese de bırakmak zorunda kalabilir.

Bu da William ve Kate’in halk tarafından zaten benimsenen krallık ve kraliçelik rollerine daha önce kavuşmalarına ve beraberinde de İngiliz monarşisinde kökten değişikliklere yol açacak. William’ın krallık tahtına oturur oturmaz kurumu modernleştirme hamlelerine girişmesi bekleniyor.





ÖNÜMÜZDEKİ YIL DA AİLEYİ BÜYÜK DEĞİŞİKLİKLER BEKLİYOR OLABİLİR

2024’ü zorlu mücadelelerle geçiren aile şimdilik en azından “gönüllerin kraliçesi” Kate’in sağlığına kavuşmasından dolayı mutlu. Ancak görünen o ki 2025 de aile içinde değişecek olan dengeler, baba Charles ve oğul William arasında yaşanacak güç savaşları ve daha birçok beklenen/beklenmedik gelişmelere gebe olacak…