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Kılıçlar çoktan çekildi! Kral ve prensin büyük savaşı başladı…

Güncelleme Tarihi:

#Prens William#Kral Charles#Kate Middleton
Kılıçlar çoktan çekildi Kral ve prensin büyük savaşı başladı…
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2024 07:47

2024 yılı kraliyet ailesi için Kral Charles ve Galler Prensesi Kate Middleton’ın peş peşe kansere yakalanmasıyla oldukça zor geçti. Güzel prenses kanseri yenip kraliyet görevlerine ve halkın gözündeki “doğuştan kraliçe” rolüne geri döndü.

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Ancak Kral Charles'ın sağlığı hâlâ soru işaretleri yaratmaya devam ediyor ve söylenenlere göre sarayda şimdiden kapalı kapılar ardında kopan büyük bir fırtına var…

Charles ile taht varisi büyük oğlu Prens William arasındaki güç mücadelesi doruk noktasına ulaşmış gelen dedikodulara göre…

Kılıçlar çoktan çekildi Kral ve prensin büyük savaşı başladı…

GÜÇ SAVAŞLARI BAŞLADI

“Sabırsız” William'ın, tahtı devraldığında “Şirket” olarak da anılan İngiliz monarşisini modernize etme niyetinde olduğu epeydir konuşuluyor. Zaten William’ın da bu niyetini açıkça ortaya koyan söylemleri var.

Kraliyet içinden kaynaklar “Charles'ın ömür boyu sürecek saltanat planları şimdiden William'ın yeni planları tarafından gölgede bırakılıyor” demeye başladı.

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Kılıçlar çoktan çekildi Kral ve prensin büyük savaşı başladı…

OĞUL NİYETİNİ ÇOKTAN BELLİ ETTİ

William kasım ayında Güney Afrika'ya yaptığı gezi sırasında gazetecilere “Kraliyet işlerini farklı bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Ve bunu benim neslim için yapmaya çalışıyorum. Bunu da her şeyi daha ‘küçülterek’ yapıyorum” demişti.

William bu sözleriyle 76 yaşındaki gelenekçi babasının tutumunu gölgelerken onun monarşinin geleceğine ilişkin bu vizyonunun baba-oğul ikilisi arasındaki gerilimi arttırdığı iddia ediliyor.

Kılıçlar çoktan çekildi Kral ve prensin büyük savaşı başladı…

“WILLIAM YÜKSELİŞİNE HAZIRLANIYOR”

Saray kaynakları “William şimdiden yükselişi için hazırlanıyor. Babası gibi o da kraliyet rolünde başarılı olmayı çok ciddiye alıyor.” derken Charles’ın da neredeyse tüm ömrünü bekleyerek geçirdikten sonra kavuştuğu tahta oturduktan sonra kansere yakalansa da bu durumunun dinamik bir liderlik sergilemesine engel teşkil etmemesi için çalıştığı söyleniyor.

İşkolik olduğu söylenen Kral Charles, Kraliçe Camilla’yla birlikte henüz iki yıllık olan hükümdarlığı süresince 500'den fazla kraliyet görevi gerçekleştirdi. Bunların çoğu ise kraliyet gelenekleriyle ilintili ve aslında somut olmaktan ziyade simgesel şeyler.

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Kılıçlar çoktan çekildi Kral ve prensin büyük savaşı başladı…

Ancak William, kanser hastası eşi 42 yaşındaki Kate Middleton ve çocukları 11 yaşındaki Prens George, dokuz yaşındaki Prenses Charlotte ve 6 yaşındaki Prens Louis'in en önemli öncelikleri olmaya devam edeceğini açıkça belirtti.

BAMBAŞKA BİR KRALİYET YOLDA

William’ın ise tahta çıktığında bile böyle bir hedefi olmayacağı, kral olarak çevre sorunları, ruh sağlığı ve evsizlik gibi kendisi ve Kate Middleton için en önemli konulara odaklanacağı tahmin ediliyor.

Kraliyete ayrılan bütçe ve bunun halkın parasıyla yapılması gibi hassas konular İngiltere’de uzun zamandır tartışılıyor. William’ın “uçuk” projelere zaman ve para harcamaktan ziyade bütçenin evsizlik gibi çok daha somut ve öncelikli ve en önemlisi de halka yönelik konulara ayrılmasını savunuyor.

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Kılıçlar çoktan çekildi Kral ve prensin büyük savaşı başladı…

HARRY KONUSUNDA ANLAŞAMADILAR…

Charles ve William arasında giderek artan gerilimin bir diğer kaynağının da kraliyetten ayrılan Prens Harry'ye karşı sergiledikleri dramatik farklı tutumlar olduğu söyleniyor.

“Charles en küçük oğlu için kapıyı her zaman açık bırakacaktır” denirken William'ın, eşi Meghan Markle ile birlikte ABD'ye taşınmak için tam zamanlı kraliyet görevlerini bırakan ve yaptıkları ve söyledikleriyle aileyi adeta darmadağın eden kardeşiyle ilgili “eylem eksikliği” nedeniyle hayal kırıklığına uğradığı söyleniyor.

William babasının Harry konusunda daha sert bir tutum sergilemeyi reddetmesinden rahatsız. Üstelik Kral Charles son zamanlarda adı bir de casus skandalına karışan kardeşi Prens Andrew konusunda da pasif davranıyor. William ise kraliyeti lekeleyen bu sorunun acil ve sert şekilde çözülmesini istiyor.

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Kılıçlar çoktan çekildi Kral ve prensin büyük savaşı başladı…

Gözden KaçmasınKral Charles’ın batıl inancı… Hükümdarlığı sarsılmasın diye sık sık orayı ziyaret ediyormuş…Kral Charles’ın batıl inancı… Hükümdarlığı sarsılmasın diye sık sık orayı ziyaret ediyormuş…Haberi görüntüle

BABA OĞLU ARTIK “RAKİP” OLDULAR

Charles ve William baba – oğul olarak kesinlikle yakın bir bağa sahip olsalar da, aynı zamanda kraliyet konusunda artık “rakip” konumundalar…

Bu durum Charles’ın yaşının bir hayli ilerlemesi ve tahta çıktıktan kısa bir süre sonra kansere yakalanmasıyla da bağlantılı.

Kraliyet uzmanları kısa bir süre önce William ve Kate’in kral ve kraliçe rollerine şimdiden hazırlanmaya başladıkları iddia etmişti. Ailenin en popüler yüzleri olan ikili bu gerçeğin uzun yıllardır farkında olsalar da ortaya çıkan hastalıklar süreçleri kimsenin beklemediği şekilde hızlandırdı.

Kılıçlar çoktan çekildi Kral ve prensin büyük savaşı başladı…

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HALK WILLIAM’I DIANA’YI SEVDİĞİ GİBİ SEVİYOR

Kraliyet için “Monarşinin uzun ömürlü olması, tebaası arasındaki popülaritesine bağlıdır” gerçeği ortadayken aile büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya. William, Kate’le evlendiğinden beri tıpkı annesi Prenses Diana gibi her zaman halkın onayını ve sevgisini kazanmayı başardı.

Hatta öyle ki halk Kraliçe Elizabeth öldüğünde Charles’ın tacından vazgeçip oğlu William’ı tahta oturtmasını bile bekledi. Bunun da bir ömür taht bekleyen Charles’ı derinden yaraladığı söyleniyor.

Kılıçlar çoktan çekildi Kral ve prensin büyük savaşı başladı…

BABASI KANSER OLUNCA HEMEN HAREKETE GEÇTİ

Sonuç olarak William ve Kate, özellikle sağlık sorunları göz önüne alındığında, tahta geçmeye her zaman hazır olmaları gerekmesine rağmen, Charles'ın verasetini açıkça tartışmak söz konusu olduğunda çekinik davranmak zorunda kaldılar.

Charles'ın kanser teşhisi şubat ayında manşetlere çıktığında, William hemen harekete geçti.

Kılıçlar çoktan çekildi Kral ve prensin büyük savaşı başladı…

Basına yansımasa da kapalı kapılar ardında William, Kate ve ekiplerinin “saltanatının başlangıcında nelere odaklanacakları ve babasının cenaze planları konusunda” anlaştıkları tahmin ediliyor.

“ŞİRKET” NASIL YÖNETİLECEK?

Ve o zamandan beri William babasını “nezaketen” bilgilendirmeye devam ediyor. Ancak Charles bu konuda konuşmaktan çekiniyor.

Kılıçlar çoktan çekildi Kral ve prensin büyük savaşı başladı…

Charles ve William'ın “Şirket'in” nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda çok farklı görüşlere sahip oldukları açık. William ve Kate zamanı geldiğinde modern bir saltanatı yönetmeye hazırlanıyorlar ve Charles da bunun farkında.

Charles oğlunun hazır olmasını istiyor ama mirasının yok olup gitmesini de istemiyor…

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#Prens William#Kral Charles#Kate Middleton

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