Zor günleri atlattılar, daha zoru gelip kapıya dayandı! Kaçınılmaz son artık çok yakın

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Bu komplo teorisi gibi görünen ancak acı gerçeklerden çok da uzak olmayan tahminler elbette ailenin gözbebeği, dünyaya dönük yüzü ve İngiliz halkı tarafından en çok kucaklanan üyeleri William ve Kate için ortaya atıldı.

People dergisi 2024'te ömrünün en zor günlerini geçiren Galler Prensesi Kate Middleton'ı kapağına taşıdı

KRAL VE KRALİÇE OLMAYA HAZIRLANIYORLAR

Kraliyet biyografileri yazan ünlü gazeteci Sally Bedell Smith Galler Prensi William ve Kate Middleton’ın beklenenden çok daha erken bir gelecekte kral ve kraliçe olmak için hazırlanıyorlar iddiasını ortaya attı.

İddiaya göre daha şimdiden prenses değil kraliçe gibi görülen Kate Middleton ve tahtın varisi Prens William, Kral Charles kanser savaşını sürdürürken beklediklerinden çok daha erken kral ve kraliçe olma ihtimaliyle karşı karşıya kaldılar.

Kanser tedavisini tamamlayen prenses nihayet eski günlerindeki gibi görüntü vermeye başladı

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Sally Bedell Smith People’a yaptığı açıklamada “Kral görevlerini tipik bir kararlılıkla yerine getirmesine rağmen, kanser tedavisi sırasında sınırlamaları kabul etmek zorunda kaldı” dedi.

BABASI HASTALANINCA HER ŞEY TEPETAKLAK OLDU

Smith’e göre tahta epey ileri bir yaşta çıkan Charles’ın kansere yakalanmasıyla William istemese de daha fazla sorumluluk üstleniyor ve o ve Kate gelecekteki rollerine beklediklerinden daha erken hazırlanmaya mecbur kalmış durumdalar.

Gelecekte tahta oturacak olan William babası Charles'ın kansere yakalanmasıyla onun görevlerini üstlenmeye başladı

76 yaşındaki Kral Charles Mayıs 2023'te taç giydi ve bir yıldan kısa bir süre sonra, Şubat 2024'te “iyi huylu prostat büyümesi için rutin bir hastane prosedürü” geçirdikten sonra kendisine açıklanmayan bir kanser türü teşhisi konulduğu açıklandı.

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İşkolik olduğu bilinen Charles doktorların uyarılarına karşı gelip kraliyet görevlerini sürdürse de Galler Prensi ve Prensesinin “fırtına öncesi sessizlik duygusu” ile kaçınılmaz sonu beklediği söyleniyor.

70 yıl taht varisi olarak bekleyen Charles annesi Elizabeth hayatını kaybedince tacına kavuşmuştu... Ancak yaşı bir hayli ilerleyen kral hastalığı yüzünden istemese de zamanı dolmadan yerini oğluna bırakmak zorunda kalabilir

Kraliyet kaynakları bir süredir William ve Kate için “Sırada hayatlarının en büyük görevi var ve elbette Kate'in sağlığı öncelikli ama bu aynı zamanda herkesin bir adım geri çekilip şu anda neyin önemli olduğunu anlamasına da olanak sağladı” yorumları yapıyor.

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SIRADA HAYATLARININ EN BÜYÜK VE EN ZOR GÖREVİ VAR

William'ın gelecekteki rolüne hazırlandığının açık bir göstergesi, bu ayın başlarında babası adına Paris'teki Notre Dame Katedrali'nin resmi olarak yeniden açılışına katılmasıydı.





CHARLES’IN DURUMU BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Uzmanlar Charles çok üzülse de bu tür üst düzey davetlerde yer alamadığını, durumun kısa süre sonra giderek kötüleşmesinin beklendiğini ve William’ın her geçen gün biraz daha krallık provası yapmak zorunda kalacağını öngörüyor.

42 yaşındaki üç çocuk annesi prenses de ocak ayında karın bölgesinden geçirdiği ameliyattan sonra birkaç ay boyunca kamuoyunda görülmemesinin ardından acımasız söylentilere konu olmuştu.

Charles doktorların sözünü dinlemeyip dinlenmek yerine çalışmayı tercih ediyor... Kimi zaman kralın sağlık durumunun görünenden kötü olduğu ve bunun saklandığı da iddia ediliyor

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Mart ayında Kate Middleton son derece kişisel bir videoda kendisine kanser teşhisi konulduğunu ve kemoterapi gördüğünü paylaştığında bu söylentileri yayanlar sessizliğe gömülmüşlerdi…

BU YIL YAŞADIĞI KORKULAR KOLAYCA GEÇMEYECEK

Kraliyet ailesi eylül ayında Kate’in “kemoterapi tedavimi nihayet tamamladım” dediği bir video daha yayınladı. Middleton yaşadığı zorlu süreci “karmaşık, korkutucu ve öngörülemez” olarak tanımladı.

İngiliz halkı William ve Kate'i çoktan kral ve kraliçe olarak benimsemiş durumda... Sarayda da bu büyük değişim için "kurumsal" hazırlıklar başlamış...

Hastalığını yendikten sonra yeniden kraliyet etkinliklerinde boy göstermeye başlayan Kate en büyük önceliğinin ailesi ve üç çocuğu George, Charlotte ve Louis olduğunu söylese de onu da bu süreçte zorlu günler bekliyor.

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“KURUMSAL HAZIRLIK” BAŞLADI

Tahta geçiş kaçınılmaz olarak gerçekleşecek olsa da, bu karmaşık ve dikkatle düşünülmüş bir yol olmaya devam ediyor. Planların nasıl sık sık güncellendiğini yakından bilen bir kaynak “Bu, kurumun her zaman dikkat ettiği bir şey,” diyor: “Bu kurumsal bir hazırlıktır.”

Kate Middleton hakkında ortaya atılan korkunç komplo teorilerinden sonra ortya çıkıp yaşadığı her şeyi kendi ağzından anlatarak büyük takdir toplamıştı

Özellikle Kate’in kansere yakalanması ve geçirdiği zorlu tedavi sürecinin ardından “İçinde bulundukları koşullar eninde sonunda değişecektir. Geleceğin ne getireceği düşünüldüğünde, yavaş yavaş geri adım atmak ve aile zamanına öncelik vermek çok mantıklı olacaktır” yorumları yapılıyor.

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KATE İÇİN ÖNCELİK HER ZAMAN SAĞLIĞI

Kate Middleton kanser tedavisi sonrasında kraliyet görevlerine geri dönse ve kendini toparlamış bir görüntü verse de Galler Prensesinin sağlığı ve hastalığının geri dönmemesi için sarayda büyük bir çaba harcanıyor ve tüm programı buna göre ayarlanıyor.