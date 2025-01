Ünlü oyuncu için yıllar sanki hiç geçmemiş... Değişen tek şey saç rengi... Kırmızı mayolu günlerinden farkı yok!

Haberin Devamı

Ama bu konuda madalyonun bir de diğer yüzü var...

Bir tek diziyle ekranda şöhreti bulan, yıldız olan oyuncu; geldiği o noktada takılır kalır bazen. Rol aldığı başka yapımlar o eskisi kadar ses getirmez, hatta izlenmez bile...

ÜNLÜ DİZİ ONA DA ŞANS GETİRMİŞTİ

İşte Donna D'Errico da onlardan biri...

Bugün 56 yaşında olan yıldız, 1990'larda ekrana damgasını vuran Baywatch (Sahil Güvenlik) adlı dizide kamera karşısına geçmişti.

O dönemde birçok genç oyuncu bu dizi sayesinde yıldız olmuştu. Aralarından bazıları meslekten elini eteğini çekti, bazıları Hollywood'da kariyer yaptı. Bazıları da yaşadıkları talihsiz olaylarla gündeme geldi.

İşte Donna D'Errico da Sahil Güvenlik dizisiyle gelen şöhretin keyfini hala sürenlerden biri.

Epeydir eskisi kadar kamera karşısına geçmese de D'Errico, yine de sokağa çıktığında kendisine yönelen paparazzi objektiflerinden uzak duramıyor.

ARADAN YILLAR GEÇTİ O HİÇ DEĞİŞMEDİ

Güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde de Studio City'de objektiflere takıldı.

Üzerinde bordo renkli triko elbise olan Donna D'Errico, görünümünü güneş gözlükleri, şeffaf ayrıntılarıyla dikkat çeken bej renkli yüksek ökçeli ayakkabılarıyla tamamladı.

Arkadaşlarıyla buluşup kahve içmek için evinden çıkan D'Errico, görüntülenmekten de hiç rahatsız olmadı ve kameralara poz verdi.

Sonra da kendisini bekleyen arkadaşlarının yanına doğru ilerledi.

Bugün 56 yaşında olan Donna D'Errico, aradan geçen yıllar içinde kendine çok iyi baktığını ve saç rengi dışında görünümünün hiç değişmediğini gözler önüne serdi.





DERGİYE VERDİĞİ POZLARLA DİKKAT ÇEKTİ... DİZİ YILDIZI OLDU

Son yıllarda sosyal medyada isim yapan Donna D'Errico, kariyerine tıpkı aynı diziyle üne kavuşan rol arkadaşı Pamela Anderson gibi Playboy dergisine poz vererek başladı.

Dergiye verdiği pozlarla dikkat çeken Donna D'Errico 1996 ile 1998 yılları arasında adını geniş kitlelere duyuran Baywatch adlı dizide kamera karşısına geçti.

Diziden ayrıldıktan sonra kariyeri başladığı hızda devam etmedi.

Ama o yine de sinema ve dizi oyuncusu olarak kamera karşısına geçti. Aralarında Candyman: Day of the Dead, Intervention, Inconceivable, and The Making of Plus One'ın da bulunduğu yapımlarda rol aldı.

ÜNLÜ MÜZİSYENLE EVLENDİ, İKİ ÇOCUK SAHİBİ OLDU: Donna D'Errico, şöhretinin parlak döneminde Mötley Crue grubunun kurucularından Nikki Sixx ile bir evlilik yaptı. 1996 yılında evlenen çiftin iki tane çocuğu oldu. D'Errico ile gerçek adı Frank Carlton Serafino Feranna JR olan Sixx'in evliliği 2007 yılında sona erdi.





NUH'UN GEMİSİNİ BULMAK İÇİN AĞRI DAĞI'NA TIRMANMIŞTI: Donna D'Errico'nun adı 2012 yılında Türkiye'de yaşadığı bir olayla da gündeme gelmişti. Oyuncu, Nuh'un Gemisi'ni bulmak için Türkiye'ye geldi ve Ağrı Dağı'na tırmandı. Fakat orada geçirdiği bir kazanın ardından ciddi şekilde yaralandı. Nuh'un Gemisi'ni bulmak uğruna ölümden dönen D'Errico bu konuyu ilk kez küçük bir çocukken duyduğunu ve kelimenin tam anlamıyla büyülendiğini söylemişti.

Donna D'Errico için sanki zaman hiç geçmemiş gibi... 1990'lı yıllardan bu yana değişen tek ayrıntı saç rengi... Yıllarca sarı kullandığı saçlarını koyu renge boyattı oyuncu.