Masal gibi bir dÃ¼ÄŸÃ¼nle evlenmiÅŸlerdi... Bir bebeÄŸimiz daha olacak

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Damat, ÅŸÄ±k takÄ±m elbisesiyle, genÃ§ kadÄ±n da bembeyaz gelinliÄŸi iÃ§inde mutlulukla birbirlerine 'Ã¶lÃ¼m onlarÄ± ayÄ±rÄ±ncaya kadar' yan yana durma sÃ¶zÃ¼ verdiler.

Bu dÃ¼ÄŸÃ¼n Ã¶nemliydi Ã§Ã¼nkÃ¼, o soÄŸuk Ã¼lkenin gÃ¼zel kenti tam 104 yÄ±l sonra ilk kez bÃ¶yle bir dÃ¼ÄŸÃ¼ne ev sahipliÄŸi yapÄ±yordu. Bir yÃ¼zyÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n bir sÃ¼re sonunda yapÄ±lan ilk kraliyet dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ydÃ¼ bu.

TAHT Ã‡OKTAN GÄ°TTÄ° GERÄ°DE SOYADI KALDI

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa aslÄ±nda yerinde yeller esen ama geride soyadÄ± kalan bir kraliyet ailesinin dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ydÃ¼.

O gÃ¼n milyonlarca kiÅŸinin meraklÄ± gÃ¶zlerle izlediÄŸi o dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n kahramanlarÄ± olan gelin ve damat ÅŸimdi birlikte minik bebeklerini bÃ¼yÃ¼tÃ¼yorlar. Yani artÄ±k var olmayan bir krallÄ±ÄŸÄ±n veliahtÄ±nÄ±.

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Bu masal gibi Ã¶ykÃ¼nÃ¼n kahramanlarÄ± Rus Ä°mparatorluÄŸu'nun son Ã§arÄ± Nikolai'nin soyundan gelen George MihailoviÃ§ Romanov ile eÅŸi Rebecca Bettarini.

Ä°KÄ°NCÄ° BEBEKLERÄ° DE GELÄ°YOR

Ä°ÅŸte ÅŸimdi o gÃ¼n tarihe geÃ§en bir tÃ¶renle hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtiren Ã§iftten mutlu bir haber geldi... Mutlu Ã§ift, ikinci bebeklerine kavuÅŸmak Ã¼zere!

George MihailoviÃ§ ile RebeÃ§ca Bettarini, sosyal medya Ã¼zerinden yaptÄ±klarÄ± paylaÅŸÄ±mda "Bu ilkbaharda baÅŸka bir bebeÄŸimizin daha dÃ¼nyaya geleceÄŸi haberini paylaÅŸmaktan dolayÄ± heyecanlÄ± ve mutluyuz" diyerek haberi verdi... Bu arada Rebecca'nÄ±n karnÄ±nÄ±n da iyice bÃ¼yÃ¼mÃ¼ÅŸ olmasÄ± dikkatlerden kaÃ§madÄ±.

2021 yÄ±lÄ±nda Rusya'nÄ±n Saint Petersburg kentinde, yani damadÄ±n atalarÄ±nÄ±n bir zamanlar gÃ¶steriÅŸli bir hayat sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ yerde evlenen George MihailoviÃ§ ile Rebecca Bettarini, bir yÄ±l sonra da ilk bebeklerini kucaklarÄ±na aldÄ±lar.

O dÃ¶nemde her ikisi de 40 yaÅŸÄ±nda olan Grand DÃ¼k George Romanov ile Victoria, bebeklerine yine atalarÄ±nÄ± yad eden bir Alexander ismini seÃ§ti. O bebek bÃ¼yÃ¼dÃ¼ ve artÄ±k 3 yaÅŸÄ±na geldi.

George ile evlenmek iÃ§in gerÃ§ek adÄ± olan Rebecca'yÄ± Victoria Romanovna olarak resmen deÄŸiÅŸtiren anne, ailesinin ve tabii ki oÄŸlunun Ã¶nemli gÃ¼nlerinde Instagram paylaÅŸÄ±mlarÄ± da yapÄ±yor.

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SON RUS Ã‡ARI NÄ°KOLAÄ°'NÄ°N AKRABASI

Bu ailenin neden bu kadar ilgi Ã§ektiÄŸine yani George MihailoviÃ§ Romanov'un, Rusya'nÄ±n son Ã§arÄ± 2. Nikolai ile baÄŸlantÄ±sÄ±na gelirsek...

Romanov ile Bettarini'nin dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nÃ¼n 104 yÄ±l sonra Rusya'da gerÃ§ekleÅŸen ilk kraliyet dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ olarak nitelendirilmesinin nedeni de bu.

George MihailoviÃ§ Romanov, 1918 yÄ±lÄ±nda BolÅŸevikler tarafÄ±ndan tÃ¼m ailesiyle birlikte kurÅŸuna dizilen son Ã‡ar 2. Nikolai'nin kuzeni Grand DÃ¼k Kirill'in torunu.

Damat Romanov'un annesi, DÃ¼ÅŸes Maria Vladimirovna Romanova da soyadÄ±nÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± ailenin varisi olarak nitelendiriliyor.

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HAYATININ BÃœYÃœK BÃ–LÃœMÃœ ÃœLKESÄ°NDEN UZAKTA GEÃ‡TÄ°

Ä°spanya'da dÃ¼nyaya gelen George Romanov, hayatÄ±nÄ±n Ã§oÄŸunu Avrupa'da geÃ§irdi Ä°lk kez 1992 yÄ±lÄ±nda Rusya'ya gitti. Åžimdi ailesiyle birlikte Moskova'da yaÅŸÄ±yor. Son yÄ±llarda anne ve baba olmanÄ±n mutluluÄŸunu yaÅŸayan Ã§ift, 10 yÄ±l romantik bir iliÅŸki yaÅŸadÄ±. Bunun sonunda da evlendi.

NiÅŸanlarÄ± 2021'de duyuruldu, yÃ¼zÃ¼kler Moskova'da takÄ±ldÄ±. Sonra da St. Petersburg'daki St. Isaac Katedrali'nde hayatlarÄ±nÄ± resmen birleÅŸtirdi Ã§ift.

KRALÄ°YET ARMALARI YENÄ°DEN CANLANDI

Son Rus Ã§arÄ±nÄ±n soyundan geldiÄŸi iÃ§in de Grand DÃ¼k unvanÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan George Romanov'un dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Rusya'da 104 yÄ±l sonra yapÄ±lan ilk kraliyet dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ olarak tarihe geÃ§ti. TÃ¶rende Romanov ailesini simgeleyen armalara da yer aldÄ±.

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Bettarini'nin uzun kollu ve sade gelinliÄŸinin kuyruÄŸunda ise Romanov ailesinin altÄ±n rengi armasÄ± iÅŸlenmiÅŸti.

GelinliÄŸin en Ã§ok dikkat Ã§eken ayrÄ±ntÄ±larÄ±ndan biri de Bettarini'nin tacÄ±ydÄ±. Damat Grand DÃ¼k George MikhailoviÃ§'in hizmet ettiÄŸi Saint Petersburg Deniz Kuvvetleri'ne bir saygÄ± niteliÄŸinde olan bu taÃ§ Ã¼nlÃ¼ tasarÄ±mcÄ± Chaumet'nin imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yor.

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TAHTA Ã‡IKMASI DA SALTANATA VEDASI DA KANLI OLDU

HayatlarÄ± birÃ§ok araÅŸtÄ±rmaya, romana ve sinema filmine esin kaynaÄŸÄ± olan Romanov ailesinden de sÃ¶z edelim biraz...

Ã‡ar 2. Nikolai, kutsallÄ±ÄŸÄ± olduÄŸuna inanÄ±lan Rurik ailesinin yerini alan Romanovlar'Ä±n tahta oturan son temsilcisiydi.

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26 MayÄ±s 1896'da taÃ§ giyen 2. Nikolai, aslÄ±nda o dÃ¶nemde birbirleriyle akrabalÄ±k baÄŸlarÄ± bulunan tÃ¼m Avrupa kraliyet ailesi Ã¼yeleri gibi Ä°ngiltere KraliÃ§esi Victoria'nÄ±n torunlarÄ± arasÄ±ndaydÄ±.

Uzaktan kuzeni olan Ã‡ariÃ§e Alexadra Fyodorovna ile evlendi 2. Nikolai. Ã‡iftin Tatyana, Maria, Olga, Anastasia adÄ±nda dÃ¶rt kÄ±zÄ± ile Aleksey adÄ±nda bir oÄŸlu dÃ¼nyaya geldi.

Kendi yerine geÃ§mesi planlanan oÄŸlu Aleksey, kÄ±sa hayatÄ± boyunca hep saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±yla boÄŸuÅŸtu.

2. Nikolai, babasÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ Ã¼zerine 1896 yÄ±lÄ±nda tahta Ã§Ä±ktÄ±. Tarihte "KanlÄ± Nikolai" olarak da anÄ±lan son Ã§arÄ±n taÃ§ giyme tÃ¶reni de bir felakete sahne oldu.

14 MayÄ±s'ta Moskova yakÄ±nlarÄ±nda dÃ¼zenlenen taÃ§ giyme tÃ¶reni sÄ±rasÄ±nda izleyicilerin bulunduÄŸu tribÃ¼nler Ã§Ã¶ktÃ¼ ve 1400 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

TÜM AÄ°LE KURÅžUNA DÄ°ZÄ°LDÄ°

2. Nikolai, tahta çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± tarihten, BolÅŸevik Devrimi nedeniyle tahtÄ± bÄ±rakmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ± 1917 yÄ±lÄ±na kadar toplumsal yaÅŸamdan ve ülke gerçeklerinden uzak kaldÄ±. OÄŸlunun hastalÄ±ÄŸÄ± nedeniyle medet umduÄŸu Rasputin gibi mistiklerle sÄ±kÄ± fÄ±kÄ± olan karÄ±sÄ±nÄ±n da etkisiyle devlet yönetiminde hayati sayÄ±labilecek hatalar yaptÄ±. DÄ±ÅŸ politika konusunda da baÅŸarÄ±lÄ± olamayan 2. Nikolai, sonunda 1917 yÄ±lÄ±nda Duma'nÄ±n da çaÄŸrÄ±sÄ±na uyarak tahtÄ± bÄ±raktÄ±. 2. Nikolai, tahttan feragat etmesinin ardÄ±ndan BolÅŸevikler tarafÄ±ndan önce St. Petersburg yakÄ±nlarÄ±ndaki Çarskoe Selo'da sonra Tobolsk'ta son olarak da Yekaterinburg'da tutuldu. Sonunda 16- 17 Temmuz gecesi eÅŸi, çocuklarÄ±, aile doktoru, uÅŸaklarÄ± ve aÅŸçÄ±sÄ±yla birlikte kaldÄ±klarÄ± evin bodrum katÄ±nda kurÅŸuna dizildi. Çar ve ailesinin cesetleri, terk edilmiÅŸ bir maden ocaÄŸÄ±nda yakÄ±ldÄ±, sonra da ormanlÄ±k araziye gömüldü. CansÄ±z bedenlerinden geriye kalanlar 1979 yÄ±lÄ±nda amatör bir arkeolog tarafÄ±ndan bulundu. Ancak SSCB yönetimi bunu 10 yÄ±l gizli tuttu. Daha sonra 17 Temmuz 1998'de düzenlenen devlet töreniyle Saint Petersburg'daki St. Peter ve Paul Kalesi'ne defnedildi. 2000 yÄ±lÄ±nda 2. Nikolai "aziz" ilan edildi. 2008 yÄ±lÄ±nda da haksÄ±z siyasi baskÄ±lar sonucunda idam edildiklerine karar verildi ve ailenin itibarÄ± iade edildi.

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