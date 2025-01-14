KardeÅŸ gibi birlikte bÃ¼yÃ¼dÃ¼ler... Ä°yi ki erkenden doÄŸurmuÅŸum seni... Mutlu yÄ±llar gÃ¼zel oÄŸlum

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Bir de diÄŸer yanda Ã§ok erken yaÅŸta Ã§ocuk sahibi olanlar var. Genellikle de anneler bunlar. Daha Ã§ocukluktan Ã§Ä±kar Ã§Ä±kmaz, ilk genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda evlenip Ã§ocuklarÄ±nÄ± kucaÄŸÄ±na alanlar. Hatta bir baÅŸka deyiÅŸle Ã§ocuklarÄ±yla birlikte bÃ¼yÃ¼yenler...

Ä°ÅŸte bunlardan biri de Kate Hudson...

OÄžLUYLA BÄ°RLÄ°KTE BÃœYÃœDÃœÂ

Hudson'Ä±n kendisi de henÃ¼z Ã§ocuk yaÅŸtayken bir evlilik yaptÄ±ÄŸÄ± mÃ¼zisyen Chris Robinson'dan dÃ¼nyaya gelen oÄŸlu Ryder, yeni yaÅŸÄ±na girdi.

Ä°lk annelik sevincini henÃ¼z 24'Ã¼ndeyken yaÅŸadÄ± Kate Hudson.

SinemanÄ±n deli dolu yÄ±ldÄ±zÄ± Goldie Hawn ile eski eÅŸi Bill Hudson'Ä±n kÄ±zÄ± olan Kate, ilk evliliÄŸini henÃ¼z 20'li yaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã§ok baÅŸÄ±nda mÃ¼zisyen Chris Robinson ile yaptÄ±.

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Åžu anda 45 yaÅŸÄ±nda olan Hudson, evlendikten sonra vakit geÃ§irmeden de anne oldu. EvliliÄŸi uzun sÃ¼rmese de hem eski eÅŸiyle iyi dost olarak kalmayÄ± baÅŸardÄ± hem de boyunu geÃ§en bir erkek evlada sahip oldu.

Hudson, kendisi de Ã§ocuk denecek yaÅŸta dÃ¼nyaya getirdiÄŸi evladÄ±nÄ±n 21'inci yaÅŸÄ±nÄ± geÃ§tiÄŸimiz hafta bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±yla kutladÄ±.

Hudson Ryder'Ä±n hayatÄ±nÄ±n Ã§eÅŸitli dÃ¶nemlerinde Ã§ekilen fotoÄŸraf ve videolarÄ±ndan oluÅŸan bir kolaj hazÄ±rladÄ±.

Bunu da Ryder'a olan sevgisini gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seren bir mesaj eÅŸliÄŸinde paylaÅŸtÄ±. Hudson o paylaÅŸÄ±mÄ±nda "BebeÄŸim Ryder bugÃ¼n 21 oldu... Rahat, neÅŸeli, zeki, Ã¶zverili, sevgi dolu oÄŸlum. Bir anne olarak bu gÃ¼nÃ¼n nasÄ±l hissettireceÄŸini merak ediyorsun ve sÃ¶ylemeliyim ki beklediÄŸimden daha iyi. YetiÅŸkinliÄŸe giden bu yolculuktaki her kilometre taÅŸÄ± bir neÅŸeydi ve her yÄ±l bir sonraki kadar harikaydÄ±. Seni Ã§ok seviyorum! DoÄŸum gÃ¼nÃ¼n kutlu olsun" mesajÄ±nÄ± yazdÄ±.

Onun bu paylaÅŸÄ±mÄ±na da takipÃ§ilerinden Ã§ok sayÄ±da beÄŸeni ve tebrik mesajÄ± geldi.

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Hudson'Ä±n Ã¼Ã§ farklÄ± iliÅŸkisinden dÃ¼nyaya gelen Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunun en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ olan Ryder, artÄ±k annesinin boyunu geÃ§ti.

Hudson Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunun en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ olan Ryder'Ä±n babasÄ± Chris ile evliliÄŸi hakkÄ±nda bazÄ± aÃ§Ä±klamalarda bulunmuÅŸtu bir sÃ¼re Ã¶nce..

Hudson geÃ§en ay Hudson, Call Her Daddy adlÄ± podcast yayÄ±nÄ±nda, eski eÅŸiyle iliÅŸkisinden, gencecik yaÅŸta evlenmenin etkilerinden ve "yamalÄ± bohÃ§a" diye tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± ailesinden sÃ¶z etti.

Åžu anda 45 yaÅŸÄ±nda olan Kate Hudson, ilk evliliÄŸini kendisinden 12 yaÅŸ bÃ¼yÃ¼k olan Chris Robinson ile yaptÄ±.

AslÄ±nda o sÄ±rada evlenecek kadar hayat tecrÃ¼besi yoktu ama belli ki Ã§ok aÅŸÄ±ktÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu durumu programda "EvliliÄŸi bir saniye bile sorgulamadÄ±m" diye anlattÄ± Hudson. Bunun nedenini de "AramÄ±zda Ã§ok sÄ±kÄ± bir baÄŸ vardÄ±" diye anlattÄ±.

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Ä°lk eÅŸi hakkÄ±ndaki konuÅŸmasÄ±nÄ± da ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ Hudson: "Chris bana aÅŸk hakkÄ±nda Ã§ok ÅŸey Ã¶ÄŸretti. Bizim iliÅŸkimiz harika ve Ã§ok tutkulu bir iliÅŸkiydi."

Kate Hudson ile mÃ¼zisyen Chris Robinson, 2000 yÄ±lÄ±nda evlendiler. O sÄ±rada Hudson henÃ¼z 21 yaÅŸÄ±ndaydÄ±.

2004 yÄ±lÄ±nda, ÅŸu anda 20 yaÅŸÄ±na giren oÄŸullarÄ± Ryder'Ä± kucaklarÄ±na aldÄ± eski Ã§ift. Bundan Ã¼Ã§ yÄ±l sonra da evliliklerini bitirdiler.

Kate Hudson'Ä±n, ilk evliliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± Chris Robinson'dan ÅŸu anda 20 yaÅŸÄ±nda olan bir oÄŸlu bulunuyor.

HER AÅžKINDAN BÄ°R Ã‡OCUK DÃœNYAYA GETÄ°RDÄ°

Ama Hudson yine de Ã§ok genÃ§ yaÅŸta yaptÄ±ÄŸÄ± bu evliliÄŸinin bir hata olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor. YaÅŸadÄ±klarÄ± iliÅŸkinin sevgi dolu ve ayaklarÄ± yere basan bir iliÅŸki olduÄŸunu da sÃ¶zlerine ekledi Hudson.

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ÃœnlÃ¼ yÄ±ldÄ±z, bu ilk evliliÄŸinin bitmesinden sonra Matt Bellamy ile niÅŸanlandÄ±. Bu iliÅŸkisinden de ÅŸu anda 12 yaÅŸÄ±nda olan oÄŸlu Bingham dÃ¼nyaya geldi.

Kate Hudson son yÄ±llarda Ã§ocukluk arkadaÅŸÄ± olan Danny Fujikawa ile niÅŸanlÄ±. Bu iliÅŸkisinden de 5 yaÅŸÄ±nda Rani adÄ±nda bir kÄ±zÄ± bulunuyor. Bir baÅŸka deyiÅŸle Kate Hudson, gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n farklÄ± iliÅŸkilerden Ã§ocuk sahibi olan Ã¼nlÃ¼lerinden biri.

Hudson'Ä±n programda anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re iliÅŸki dinamikleri Ã§ok da geleneksel deÄŸil. Buna inancÄ± da tam. YollarÄ±nÄ± ayÄ±rmÄ±ÅŸ olsalar da Hudson ile Robinson arkadaÅŸlÄ±k Ã§erÃ§evesinde bir iliÅŸki sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yorlar.

Bu konuda da ÅŸunlarÄ± sÃ¶yyledi Hudson: "Biriyle birlikte olmamanÄ±z onunla gÃ¼zel bir deneyim yaÅŸamayacaÄŸÄ±nÄ±z anlamÄ±na gelmez. bunu nasÄ±l yapabildiÄŸimi bilmiyorum ama hepimiz bunu yapabiliyoruz."

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KENDÄ°SÄ° DE Ã–YLE BÄ°R AÄ°LEDE BÃœYÃœDÃœ

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Kate Hudson kendisi de bu tÃ¼rden bir ailenin Ã¼yesi. Annesi Goldie Hawn, babasÄ±ndan boÅŸandÄ±ktan yÄ±llar sonra Kurt Russell ile aÅŸk yaÅŸamaya baÅŸladÄ±. Hawn ile Russell, hiÃ§ resmi olarak evlenmemelerine raÄŸmen neredeyse yarÄ±m asra yakÄ±n sÃ¼redir birlikteler.

Goldie Hawn ve Kurt Russell'Ä±n bu iliÅŸkiden sadece bir tane ortak Ã§ocuÄŸu var. Ama eski evliliklerinden dÃ¼nyaya gelen Ã§ocuklarÄ±nÄ± da birlikte ve hala Ã¶rneklerini sergiledikleri sevgi dolu bir ortamda bÃ¼yÃ¼ttÃ¼ler.

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