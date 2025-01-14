Ünlü oyuncudan ikinci hamilelik sürprizi.... Bu sefer tüp bebek yaptık!

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Kocası Harry ile birlikte iki yaşında bir erkek evlat büyüten Cressida Bonas bu kez tüp bebek yöntemiyle hamile kaldığını açıkladı.

35 yaşındaki Cressida Bonas, The Spectator adlı dergi için ikinci hamileliği ile ilgili bir yazı kaleme aldı.

Bonas "Şu anda ikinci hamileliğimin tam ortasındayım" diye yazdı.

İLK KEZ TÜP BEBEK YÖNTEMİYLE ANNE OLACAK

İlk kez tüp bebek yöntemiyle hamile kaldığı için eğer arzu ederlerse gelecekte kullanabilecekleri bir embriyonun daha dondurulduğunu da satırlarına ekledi.

Genç kadın "Zaten bir canlı olan dondurulmuş küçük bir hücre kümesinin yıllar boyunca hayatta kalması inanılmaz... Bütün bu sürecin ardındaki bilim beni şaşırtmaya devam ediyor" diye ekleri satırlarına.

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Cressida Bonas, ikinci hamileliğinin ilkinden farklı olduğunu da belirtti. Oğluna hamileyken çok rahat olduğunu belirten Bonas, bu sefer sabah bulantılarıyla mücadele etmek zorunda olduğunu ifade etti. "Aylardır kendimi sallanan bir teknede gibi hissediyorum" diye anlattı durumunu.

Cressida Bonas, kocası Harry Wentworth-Stanley ile çok mutlu... Ama eğer daha göz önünde bir hayat tarzı isteseydi büyük olasılıkla Prens Harry ile evlenecek ve bugün Meghan Markle'ın sahip olduğu Sussex Düşesi unvanını taşıyacaktı. Fakat onun tercihi böyle olmadı.

İKİ YILLIK İLİŞKİ CİDDİLEŞİYORDU Kİ CRESSIDA KAÇTI

Model ve oyuncu olan Cressida Bonas ile Prens Harry, 2012 ile 2014 yılları arasında romantik bir ilişki yaşadı.

"Lady" unvanı taşıyan ve soylu bir aileden gelen annesi Mary Gaye ile girişimci Jeffrey Bonas'ın tek çocuğu olan Cressida, kendine moda alanında kariyer yapmayı tercih etti. Birçok ünlü şarkıcının klibinde de kamera karşısına geçti.

Bu arada da o dönemde hızlı hayatıyla bilinen Prens Harry ile kesişti yolları. İlişkileri ilerledikçe herkes de iki gencin nişanlanacağını düşündü.

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Her ne kadar kendisi model olarak kariyer yapsa da soylu bir aileden geldiği için Buckingham Sarayı da Bonas ile Harry'nin evliliğine sıcak baktı.

Gittikleri her yerde mutluluk ve aşk tablosu sergileyen Harry ile Cressida'dan nişan haberi beklenirken bir anda yollarını ayırdılar. İşte bu durum herkesi şaşırttı.

Sonradan ortaya çıktığına göre Harry ile gittiği her yerde paparazzi ordusunu peşinden koşturan Bonas, bu gerilimli ve kısıtlı hayata dayanamamıştı.

Daha flört ederken bunca boğucu ilgiyle karşılaşırken Harry ile evlenirse başına gelecekler onu korkuttu iddialara göre.

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Kısaca özetlemek gerekirse kraliyet hayatının baskısı ve gerilimi onu Harry'den uzaklaştırdı.

BİR BAŞKA HARRY İLE HAYATINI BİRLEŞTİRDİ... TOZLU ELBİSEYİ ÜTÜLEYİP GİYDİ

Cressida Bonas, 2020 yılında bir başka Harry ile Harry Wentworth-Stanley ile hayatını birleştirdi. Bu arada Harry'nin babasının da soylu bir aristokrat aileden geldiğini hatırlatalım.

Çiftin düğünü ise öyle gösterişli bir şekilde olmadı.

Tam tersine Cressida Bonas, bu güne özel bir gelinlik bile diktirmedi. James Arthur'un Naked adlı şarkısının klibinde giydiği beyaz elbiseyle evlendi.

Hatta söylediğine göre o tozlu elbiseyi bulunduğu yerden çıkardı., ütüledi ve sevdiğiyle evlendiği gün de onu giydi.

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Cressida Bonas, bu durumu düğün hazırlıklarını ve düğününü anlattığı bir makalede şöyle satırlara dökmüştü: " 'Düğünümden dört gün önce gelinlik arıyordum. Mağazalara baktım ama hiçbir şey bulamadım. Sonra aklıma bir zamanlar bir klip için giydiğim elbise geldi...Eve gittim ve dolabımın arka tarafında o tozlu elbiseyi buldum. Ütüledikten sonra yeni gibi görünüyordu."

TÖRENE SADECE 30 KİŞİ KATILDI

Cressida Bonas ile Harry Wentworth-Stanley'in evlendiği törene sadece 30 kişi katıldı. Üstelik gelin kendi düğününe 40 dakika geç kaldı.

Bonas, Spectator adlı dergi için kaleme aldığı makalesinde babasının kendisi evlenirken biraz hüzünlendiğini de saklamadı.

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Cressida Bonas ile Harry Wentworth-Stanley'in oğlu tam adıyla Wilbur James Wentworth-Stanley, 2022 yılında dünyaya gözlerini açtı.

Uzun sözün kısası, eğer isteseydi bugün Buckingham Sarayı'nın gelini olacak belki de Meghan Markle'ın yerine Sussex Düşesi unvanını taşıyacak olan Cressida Bonas, bu durumu elinin tersiyle itti.

O da bir tür masal prensesi olarak anılacakken bunun yerine zengin ama daha az gerilimli bir hayatı tercih etti. Görünüşe göre bu durumdan da gayet memnun.

Cressida ile Harry'nin iki yıl önce dünyaya gelen bir erkek evladı bulunuyor.