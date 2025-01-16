Annesi çok güzel, babası çok yakışıklı... O da büyüyünce çok canlar yakacak!

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Aslında bebekliğinden bu yana kamera karşısında ama son zamanlara kadar hiç bu kadar ön plana çıkmamıştı.

Zaten görünüşe göre diğer beş kardeşinden sonra spot ışıkları altında dikkat çekme sırası ona geldi. Geçen yılın son aylarında annesinin kolunda bir etkinliğe katıldığı andan beri yıldızı bir başka parlıyor.

O günden bu yana da eskisinden daha fazla objektiflere takılıyor.

Bir zamanların ünlü aşıklarının gençliğe adım atan oğlu geçtiğimiz gün de annesi ve kardeşiyle birlikte çıktığı market alışverişinde görüntülendi... Taşıdığı poşetler bir yana daha bu yaşında uzun boyuyla ve yakışıklı görüntüsüyle de dikkat çekti.

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BÜYÜYÜNCE BABASINA RAKİP OLACAK

Bu sözünü ettiğimiz kişi Angelina Jolie ile Brad Pitt'in altı çocuğunun en küçüğü olan ikizlerden Knox Leon.

Kısa süre önce ikizi Vivienne Marcheline ile birlikte 16 yaşına giren Leon, önceki gün çıktığı market alışverişinde görüntülendi.

Knox Leon, annesi Angelina Jolie ve ikiz kardeşi Vivienne ile birlikte ev için bir dolu yiyecek aldı. Sonra da Jolie ve çocukları ellerinde kağıt torbalarla marketten çıkıp otomobillerinin yolunu tuttu.

Bir zamanların Brangelina çiftinin bugüne kadar en çok gölgede kalan çocuğu olan Knox Leon, elinde bir de büyük bir karpuz taşıyordu.



Knox Leon ile ilgili olarak en çok dikkat çeken özellik, hem annesinden hem de ikizinden daha uzun boylu olmasıydı.

Üstelik her ne kadar görüşmüyor olsalar da tavırları, gülüşü ve hatta kimi zaman beden dili bile babası Brad Pitt'i andırıyordu.

Angelina Jolie 1 metre 70 santim, Brad Pitt ise 1 metre 80 santim boyunda. Görünüşe göre şu anda annesini, ikizini ve hatta diğer kardeşlerini de geride bırakan Knox Leon, büyüdüğünde babasından da uzun boylu olacak.





YAŞLARI BÜYÜDÜ, SIRA ONLARA GELDİ

Angelina Jolie, eşi Brad Pitt ile yollarını ayırdıktan sonra film galalarına ya da önemli bazı etkinliklere katılırken çocuklarını da yanından eksik etmedi. Çocukları bazen hep beraber annelerine eşlik etti bazen de teker teker.

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Bugüne kadar en büyük oğlu Kamboçyalı Maddox ve Vietnamlı Pax Thien ile sık sık etkinliklerde yer aldı Jolie.

Zaten artık 18 yaşını geçen bu iki oğluyla bazı projelerde birlikte çalışıyor.

Jolie, kimi zaman da Etiyopyalı kızı Zahara ya da Pitt ile ilk biyolojik çocukları Shiloh ile de birebir görüntülendi.

Hatta ikizlerinden Vivienne Marcheline ile bir tiyatro oyununda birlikte çalıştı ve oyunun galasına onu da götürdü.

ALTI ÇOCUĞUN EN GERİ PLANDA KALANIYDI

Bu beş kardeş, farklı sebeplerle anneleriyle birlikte bire bir toplum karşısına çıktı. İçlerinden bir tek Knox Leon bunu yapmamıştı.

Ama sonunda o da oldu. Jolie geçtiğimiz yılın kasım ayında ikizlerinden Knox Leon'u koluna takıp bir ödül törenine gitti. Böylece ailenin en sakin üyesi de annesiyle baş başa ilk kırmızı halı deneyimini yaşamış oldu.

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O gece de anne- oğul bütün bakışları üzerlerine çekti. Onları görenlere de "Demek Angelina Jolie ile birlikte bu tür etkinliklere katılma sırası artık Knox Leon'a geldi" dedirtti.

Daha da ötesinde Jolie'nin bu şekilde çocuklarıyla görüşmediği bilinen eski eşi Brad Pitt'e nispet yaptığı bile ileri sürüldü.

Öyle ya da böyle bugüne kadar altı çocuğun en geri planda kalanı olan Knox Leon'un üzerine de spot ışıkları yanmış oldu.

Hepsinin de ötesinde ailenin küçüğünün ne kadar büyüdüğü ve ne kadar yakışıklı bir görüntüsü olduğu da iyice gün yüzüne çıktı.

İKİZİYLE BİRLİKTE FRANSA'DA DÜNYAYA GELDİ

Bir zamanların ünlü aşıkları Brangelina'nın altı çocuğunun en sessizi gibi görünen Knox Leon, ikizi Vivienne Marcheline ile birlikte Fransa'da dünyaya geldi.

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Sözün burasında ilginç bir ayrıntıya değinelim...

Jolie ve Pitt'in altı çocuğunun her biri dünyanın farklı ülkelerinde doğdu. Üç evlatlık çocuk zaten başka ülkelerde dünyaya gözlerini açtı. Maddox Kamboçyalı, Pax Thien Vietnamlı, Zahara ise Etiyopyalı.

Ama üç biyolojik çocuğun hiçbiri de ABD'de dünyaya gelmedi. Shiloh, Namibya'da dünyaya gözlerini açtı. Knox Leon ile ikizi Vivienne Marcheline de Fransa'nın Nice kentinde doğdu.

Hatta hastaneden çıktıktan sonra Jolie ile Pitt arasında dava konusu olan Miraval Şatosu'na götürüldüler.

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BABASININ SOYADINI HALA KULLANAN TEK KARDEŞ

Knox Leon küçük yaşlarında annesi ve kardeşleriyle birlikte bazı film galalarına katıldı. Yaşı büyüdükçe de daha fazla ilgi çekiyor.

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Bunu söyledikten sonra şu ayrıntıyı da atlamayalım. Brangelina'nın altı çocuğundan beşi babalarından gelen Pitt soyadını çeşitli şekillerde reddetti.. Bunu yapmayan tek çocuk Knox Leon.

Kim bilir belki o da ileride babası gibi bir oyuncu olur Pitt'in soyadını sinemada sürdürür.

Knox Leon, küçük yaşlarında annesi ve kardeşleriyle birlikte film galalarına katılıyordu. Şimdi annesiyle baş başa etkinliğe gitme sırası da geldi.