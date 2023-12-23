Ünlü oyuncu iki yıldır karısının yasını tutuyor: Ondan başkasına aşık olmayı hayal bile edemem

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Ya da bütün bir ömür boyu kaybettiği sevdiğinin yasını tutanların. Sırf bu yüzden bir daha kimseleri sevemeyenlerin yeryüzünde olmadığını düşünürsünüz belki de.

Ama dünya üzerinde böyle aşıklar var. Bazıları kaybettiği eşinin ardından yeniden hayata tutunup başkasını seviyor ama yine de ölümün elinden aldığı büyük aşkını hala kalbinin en özel yerinde taşıyor.

Bazıları da özellikle belli bir yaşı geçmişse ve kaybettiği aşkıyla çok da uzun yılları birlikte kat etmişse bir daha kalbinin kapılarını kimselere açmak istemiyor.

NE ONU UNUTTU NE DE BAŞKASINA KALBİNİ AÇTI

İşte ünlü oyuncu Richard E. Grant de bunlardan biri. Şu anda 66 yaşında olan Grant, 35 yıllık karısı Joan Washington'ı 2021 yılında akciğer kanseri nedeniyle kaybetti.

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Aradan geçen iki yıla rağmen de ne onu unutabildi ne de yerine başkasını koyabildi. Üstelik bunu yapamayacağını da itiraf etti.

Richard E. Grant, The Telegraph'a verdiği röportajda eşi Joan'ın ardından hayatının nasıl şekillendiğini anlattı.

Söylediğine göre Grant, ölen karısı Joan'a her gün mektup yazıyor. Bu şekilde de onunla bağlantısını bir sürdürdüğüne inanıyor.

Richard E. Grant, yeniden birisiyle tanışmak ve flört etmek istemediğini çünkü kimsenin kaybettiği karısının yanına bile yaklaşamayacağını da sözlerine ekledi.

'SANKİ ONUNLA KONUŞUYORMUŞ GİBİ HİSSEDİYORUM'

Usta oyuncu "Joan'a her gece olup bitenler hakkında bir mektup yazıyorum. Böylece onunla sanki fiziki olarak bir konuşma yaptığımı hissediyorum" dedi.

Oyuncu bu yaptığını ölüm acısına ve eşinin yokluğuna katlanma konusunda faydalı bulduğunu da sözlerine ekledi.

Richard E. Grant'in söylediğine göre karısının ölümünden sonra arkadaşları yeni insanlarla tanışması için ona randevular ayarladı. Fakat o kimseyle tanışmak istemedi.

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Karısının kendisini gerçekten gördüğünü, gerçekten anladığını ve başka hiç kimsenin bu konuda onun yanına bile yaklaşamayacağını anlattı usta oyuncu.

Grant, artık aşkı yeniden bulabileceğini hayal etmenin bile çok zor olduğunu sözlerine ekledi.

Oyuncunun söylediğine göre Joan'ın yokluğunun en zor yanı özel günlerde ortaya çıkıyor.

YOKLUĞU EN ÇOK ÖZEL GÜNLERDE ZORLUYOR

Yaklaşan Noel ve yeni yıl için Joan ile birlikte yarattıkları alışkanlıKnları sürdürmeye çalışıyor söylediğine göre Grant. Bu konuda en büyük yardımcısı da kızı Olivia.

Oyuncu, bu yıl da Olivia dünyaya geldikten sonra yıllarca yaptıkları gibi bir çam ağacı alıp onu süsleyeceklerini anlattı.

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Richard Grant'ın söylediğine göre Joan'ın ölümünden sonra bu ağacın süslemeleri arasına onun fotoğraflarını asıyorlar. Bu şekilde de onun orada olduğunu hissetmeye çalışıyorlar.

Richard Grant geçen yıl da evliliklerinin 37'inci yıl dönümünde karısını anmıştı. Yaptığı Twitter paylaşımında karısı Joan ile birlikte çekilen fotoğraflarına yer vermişti ünlü oyuncu.

O paylaşıma şu duygu dolu sözler eşlik etmişti: "Bugün 37'inci evlilik yıl dönümü. Hayatımın olağanüstü aşkıyla geçirdiğim on yıllar için müteşekkirim."

1986 YILINDA EVLENDİLER

Richard E. Grant ile Joan Washington 1986 yılında evlendiler. Bu evlilikten önce Tiffany adında bir kızları dünyaya geldi. Fakat erken doğan Tiffany, hayata tutunamadı. Sonradan Olivia adını verdikleri başka bir kız çocukları oldu.

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Grant'ın eşi Joan Washington da bir oyuncuydu.

Kısaca hatırlamak gerekirse gerçek adıyla Richard Grant Esterhuysen, 1957 yılında Swaziland'da dünyaya geldi. İlk filmi Withnail ile 1987 yılında oyunculuğa başladı. Ardından Can You Ever Forgive Me? ile dikkat çekti. Ardından da Warlock, Henry ve June, Bram Stoker'dan Drakula, Masumiyet Çağı, Gosford Park gibi yapımlarda oynadı.

Star Wars: The Rise of Skywalker ve Taht Oyunları da onun rol aldığı yapımlardan bazıları. Grant, aynı zamanda sunucu ve seslendirme sanatçısı olarak da biliniyor.

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Richard Grant'in en çok bilinen karakterlerinden biri de Game of Thrones (Taht Oyunları) altıncı sezonunda canlandırdığı Izembaro.