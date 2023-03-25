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Evlilik yıl dönümüne iki gün kala ayrılık açıklaması: Romantizm kalmadı, arkadaş gibi olduk

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#Reese Witherspoon#Jim Toth#Ryan Philippe
Evlilik yıl dönümüne iki gün kala ayrılık açıklaması: Romantizm kalmadı, arkadaş gibi olduk
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2023 11:30

Onlar tam 12 yıldır Hollywood'un parmakla gösterilen çiftlerinden biriydi. Aşkların, evliliklerin kolayca dağılıp yerlerine yenilerinin kurulduğu bir ortamda sanki daha uzun yıllar birlikte hayatı paylaşacak gibi görünüyorlardı. Ama olmadı... Bir çocukla taçlandırdıkları mutlu yuvalarında yolun sonuna geldiklerini ortak bir açıklamayla duyurdular.

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ORTAK AÇIKLAMA YAPTILAR 
Hayranlarını üzen bu ortak ayrılık açıklamasının altında ünlü oyuncu Reese Witherspoon ile eşi Jim Toth'un imzası vardı. 2010 yılında nişanlanan bir yıl sonra da evlenen 47 yaşındaki oyuncu Witherspoon ile 52 yaşındaki Jim Toth, ortak açıklamayla zor bir karar verdiklerini belirtip herkesten özel hayatlarına saygı göstermesini istedi.

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Evlilik yıl dönümüne iki gün kala ayrılık açıklaması: Romantizm kalmadı, arkadaş gibi olduk

EVLİLİK YIL DÖNÜMÜNE İKİ GÜN KALA AYRILIK DUYURUSU
Kendilerine yakın kaynaklar, her ne kadar uzun zamandır zaten ayrı hayatlar yaşadıklarını söylese de Witherspoon ile Toth'un ortak açıklaması, birbirlerine saygı duyduklarını gösteren nazik satırlarla doluydu. İşin daha da ilginç olan yanı bu ayrılık açıklamasının evlilik yıl dönümlerine sadece iki gün kala gelmesi oldu.

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Ünlü çiftin açıklaması "Paylaşacak bazı kişisel haberlerimiz var" cümlesiyle başladı. Witherspoon ve Toth ardından da büyük bir özen göstererek zor bir karar verdiklerini belirtip bundan böyle yollarını ayıracaklarını duyurdular. Çiftin açıklamasında "Birlikte harika yıllar geçirdik ve yarattığımız bu dünyaya derin bir sevgi, nezaket ve saygı göstererek önümüze bakıyoruz" denildi.

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Evlilik yıl dönümüne iki gün kala ayrılık açıklaması: Romantizm kalmadı, arkadaş gibi olduk

ARTIK ÖNCELİK OĞULLARI: Ayrılık kararı alan Witherspoon ile Toth, bundan böyle önceliklerinin 10 yaşındaki oğulları Tennesse James olduğunu belirtti.
Reese Witherspoon ve Jim Toth, hayatlarının bundan sonraki bölümünde en büyük önceliklerinin 10 yaşındaki oğulları Tennesse James olduğunu vurguladı. Olayın bundan sonrasının son derece kişisel olduğunu vurgulayan Witherspoon ile Toth, hayranlarından özel hayatlarının mahremiyetine saygı göstermelerini rica etti.

GÜZEL OYUNCUNUN İKİNCİ EVLİLİĞİ: Reese Witherspoon, Jim Toth ile ikinci evliliğini yaptı. Daha önce çok genç yaşta meslektaşı Ryan Philippe ile evlenip şu anda 19 yaşında olan Deacon ve 23 yaşındaki Ava'yı dünyaya getirmişti.

Evlilik yıl dönümüne iki gün kala ayrılık açıklaması: Romantizm kalmadı, arkadaş gibi olduk

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WITPERSPOON'UN ÇİFTLİĞİNDE EVLENDİLER: 2010 yılında nişanlandıklarını duyuran Witherspoon ile Toth, bir yıl sonra güzel oyuncunun California, Ojai'deki çiftliğinde evlendiler. Bu evlilikten Tennesse James adını verdikleri bir oğulları dünyaya geldi. 

Evlilik yıl dönümüne iki gün kala ayrılık açıklaması: Romantizm kalmadı, arkadaş gibi olduk

ROMANTİZM ÇOKTAN ÖLDÜ
Reese Witherspoon ile Jim Toth cephesinden gelen açıklamalar böyle. Onların açıklamasına göre evlilikleri gayet dostane bir şekilde sona ermek üzere. Ama bir de çifte yakın kaynaklardan gelen bazı iddialar var. Bunlara göre Witherspoon ile Toth'un evliliği zaten uzun zaman önce bitmişti ve ikisi de kendi hayatlarını yaşıyordu. Yani bu ayrılık açıklamasının geleceği daha o zamandan belliydi.

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Page Six'e konuşan bir kaynak Witherspoon ile Toth'un birbirlerine karşı duygularının uzun zaman önce bittiğini söyledi. Çiftin özellikle son bir yıldır sadece oğulları James için ortak ebeveynlik yaptığı ve evliliği ayakta tutan romantik duygularının çoktan öldüğü de ortaya atılan iddialar arasında.

Bir başka iddia da Reese Witherspoon'un geçirdiği değişimle ilgili. Jim Toth ile evlendikten sonra çok daha güçlü bir kadına dönüşen Witherspoon, bu arada sinema dışında farklı ilgi alanları da geliştirdi. Bu durum da çiftin arasında bir uçurum oluşmasına neden oldu.

HENÜZ BOŞANMA DAVASI AÇILMADI: Bu arada bu konuyla ilgili bir başka notu da iletelim. Her ne kadar ayrılık açıklaması yapmış olsalar da Witherspoon ile Toth henüz bir boşanma davası açmış değil. Bunun da önümüzdeki süreçte gerçekleşeceği belirtiliyor.

Evlilik yıl dönümüne iki gün kala ayrılık açıklaması: Romantizm kalmadı, arkadaş gibi olduk

İLK EVLİLİĞİNDEN İKİ ÇOCUĞU VAR
Reese Witherspoon ilk evliliğini 1999 yılında henüz 23 yaşındayken Cruel Intentions adlı yapımda birlikte kamera karşısına geçtiği Ryan Philippe ile yaptı. O sırada genç çift, kızları Ava'nın doğumu için gün sayıyordu. Ardından bir de erkek bebekleri dünyaya geldi. Ama bu evlilik yürümedi. Witherspoon ile Toth, 2006 yılında ayrıldılar. Boşanmaları ise resmi olarak iki yıl sonra tamamlandı.

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Evlilik yıl dönümüne iki gün kala ayrılık açıklaması: Romantizm kalmadı, arkadaş gibi olduk

Reese Witherspoon, ilk evliliğini 1999 yılında meslektaşı Ryan Philippe ile yapmıştı. 

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#Reese Witherspoon#Jim Toth#Ryan Philippe

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