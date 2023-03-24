Gitti, genç sevgilinin 'kuklası' oldu ama pişman değil: Canım ne isterse onu yapıyorum ve mutluyum!

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GÖRÜNÜŞE GÖRE YAPTIKLARINDAN PİŞMAN DEĞİL

12 yıl aynı yastığa baş koyduğu ve iki çocuk sahibi olduğu sevgilisini, daha genç bir başka kadın uğruna terk eden bu ünlü, sözlerine bakılırsa yaptıklarından pişman değil.

Olaylı ayrılık yüzünden bozulan ve "aldatan" erkeğe" dönüşen imajını temizlemek için, servetini kullanmak da dahil parmağını bile kıpırdatmayacağını açıkça söylüyor bu ünlü. Yine kendi sözlerine bakılırsa bugüne kadar hep istediği gibi yaşadı bundan sonra da durum değişmeyecek.

ÖNCELİK, İKİ KÜÇÜK ÇOCUĞUN İYİLİĞİ

Eğer magazin dünyasını yakından takip ediyorsanız, bu kişinin, sevgilisi Shakira'yı, Clara Chia Marti ile aldatan futbolcu Gerard Pique olduğunu çoktan anladınız bile. Pique, Shakira'yı önce gizli gizli aldattı. Sonra da yaptığı ortaya çıkınca bunu inkar etmek yerine kabullendi. Böylesine aldatılmak Shakira'yı kelimenin tam anlamıyla yıksa da Gerard Pique; yaptıklarından herhangi bir pişmanlık duymadığını bu sözleriyle gözler önüne serdi.

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Gerard Pique, İspanya'da yayınlanan El Pais gazetesine verdiği röportajda bu konuda neler düşündüğünü anlattı. Shakira ile ayrılığını anlatırken tıpkı onun gibi önceliğin iki çocukları, 10 yaşındaki Milan ile 8 yaşındaki Sasha olduğunu belirtti. Pique "Herkes. çocuklarının iyiliği için elinden geleni yapma konusunda sorumluluğa sahip" dedi.

"Bu onları korumakla ilgili bir durum" diyen Pique, E! News'a verdiği röportajda da bu konuda "Bu bütün ebeveynlerin çocuklarına karşı görevi" diyerek neler düşündüğünü ifade etmişti. Kendisinin de bu ayrılık sürecinin ardından bir baba olarak iki oğluna odaklandığını sözlerine eklemişti.

'İMAJIMI TEMİZLEMEK İÇİN PARA HARCAMAYACAĞIM'

Uğruna Shakira'yı terk ettiği 23 yaşındaki Clara Chia Marti ile ilişkisinde çok mutlu olduğunu belirten Gerard Pique, sözün bu noktasında "hayatta istediklerini yapmaya devam edeceğini" belirtti. Pique "Öldüğüm gün geriye bakıp hep istediğim şeyleri yapmış olduğumu görmeyi umuyorum2 dedi. Pique bu konudaki sözlerini şöyle sürdürdü: " Kendime karşı adil olmak istiyorum. İmajımı temizlemek için para harcamayacağım."

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Pique "Beni tanıyan insanlara değer veriyorum. Geri kalanın benim için önemi yok. Enerjimi sevdiklerimin yanında olmaya ve sahip olduklarımı onlarla paylaşmaya harcıyorum" dedi. Ardından da daha çarpıcı sözler sarf etti: "Çok mutluyum... Hayatımda bazı değişiklikler oldu ve ben mutluluğumu nasıl koruyacağımı öğrendim."

AYRILIKLARI ÇOK KONUŞULDU: 36 yaşındaki Gerard Pique ile 46 yaşındaki Shakira, 12 yılLık ilişkilerini geçen yılın son aylarında bitirdiklerini açıklamıştı. Çiftin ayrılığı ise çok konuşulmuştu. ÇünKü Pique, uzun süre Shakira'yı aldattığını gizlemiş ancak dikkatsizce bıraktığı izler nedeniyle yaptıkları ortaya çıkmıştı.





'SEVGİLİMİN KUKLASIYIM'

Gerard Pique, geçtiğimiz ay da genç sevgilisi Clara Chia Marti ile ilişkisi hakkında konuştu. Piquet "aralarında baskın olan kişinin Clara Chia olduğunu" söyledi. Bunu da tek bir cümleyle özetledi: Ben bir kuklayım!

İspanyol yayıncı Ibai Llanos'un sunduğu programın konuğu olan Gerard Pique, uğruna, 10 yıllık sevgilisi Shakira'yı aldatıp terk ettiği sevgilisiyle ilişkisinin merak edilenlerini anlattı. Pique gerçekten ilginç itiraflarda bulundu. Anlattığına göre ünlü futbol yıldızının hangi kıyafeti giyeceğini bile genç sevgilisi seçiyor. İşte bu yüzden de Gerard Pique kendisini "bir kukla" olarak tanımladı.

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Programın sunucusu Llanos, Pique'ye giyim tarzını belirlemek için moda dergilerini takıp edip etmediğini sordu. İşte bu soru üzerine Pique'nin şakayla karışık o tuhaf açıklaması geldi. Pique, genç sevgilisi Clara Chia ile birlikte alışveriş için mağazaya gittiklerini söyleyip "Gerçek şu ki, mağazaya gidiyoruz. Kıyafetleri benim için seçiyor ve satın alıyor" diye konuştu.

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Geradrd Pique ile 10 yıllık sevgilisi Shakira'nın ayrılığı olaylı olmuştu. Uzun süre sevgilisini aldatan Pique sonra geride hiç aklına gelmeyen bir ipucu bırakınca bir tür skandal yaratan bu aldatma da ortaya çıkmıştı. Aslına bakılırsa Gerad Pique'nin sadakatsizliği bir dizi ayrıntıyla epey uzun süredir takip altındaydı. Gelin bunları bir hatırlayalım.

Bir iddiaya göre Shakira iki oğluyla birlikte, yaşadıkları Barcelona'dan uzaktayken Gerard Pique, online bir görüşmeye katıldı. O kamera karşısında konuşurken arkasında zaman zaman kadraja giren bir genç kadın vardı. Sosyal medyadaki bu görüşmede diğer katılımcılar onun Shakira olmadığını hemen anladı ve böylece aldatma ortaya çıktı. Fakat yeni ortaya atılan başka bir iddiaya göre de Gerard Pique'yi ele veren, Shakira'nın buzdolabında bulduğu bir miktarı yenilmiş bir kavanoz çilek reçeli oldu.

SONUNDA ACI GERÇEKLE YÜZLEŞTİ

İleri sürülenlere göre şehir dışında olan Shakira, evine döndü. Buzdolabını açan güzel şarkıcı, çilek reçeli kavanozunu görünce evde bir şeylerin yolunda gitmediğini anladı. Kesinlikle eve başka biri gelmişti, çünkü Gerard Pique asla çilek reçeli yemezdi. Bu ipucunun izini süren Shakira da sonunda acı gerçekle yüzleşti.

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Shakira kendi itiraf ettiğine göre bu aldatılma onun için büyük bir yıkım oldu. Fakat evdeki izleri takip edip ulaştığı gerçek, yani Gerard Pique'nin birlikte yaşadıkları eve başka bir kadını götürmüş olması ona gelen asıl darbeydi. Önce online görüşme ardından reçel kavanozu derken artık Pique'nin yasak aşkı saklanır olmaktan çıktı. o olayları da bir hatırlayalım...

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DİKKATLİ TAKİPÇİLERİ GÖZDEN KAÇIRMADI

35 yaşındaki Gerard Pique, 2021 yılında sevgilisi Shakira ve çocukları Sacha ile Milan şehir dışındayken, online olarak bir görüşmeye katıldı. O bilgisayarının kamerasına doğru dönüp konuşurken arka planda olup biten bir şey o görüşmeye katılanların dikkatini çekti. Pique'nin arkasından genç bir kadın zaman zaman görüntüye girip çıkıyordu. İşin ilginç yanı o kadın Shakira değildi! Çünkü Shakira'nın, o sırada iki oğluyla birlikte Barcelona dışında olduğu biliniyordu. Peki o görüşme sırasında Gerard Pique'nin yanında olan genç kadın kimdi?

2022'de futbol yıldızının 12 yıl boyunca birlikte olduğu Shakira'yı genç bir kadınla aldattığı, o kadının kim olduğu ortaya çıktı. İşte o zaman da 2021 yılındaki video görüşmesi sırasında Gerard Pique'nin evindeki kadının kim olduğu da anlaşıldı: Shakira'ya ihanet ettiği Clara Chia Marti! Yani özetlemek gerekirse, Pique uzun zamandır Shakira'yı aldatıyordu. Hatta o evden uzaktayken sevgilisini, Shakira ile birlikte yaşadıkları eve bile götürmüştü. Öte yandan da o sıralarda Shakira ile ilişkilerinin iyi gittiğine, her şeyin yolunda olduğuna dair demeçler bile veriyordu. Ama gerçek çok başkaydı.

'NORMAL BİR AYRILIK DEĞİLDİ'

Page Six'e konuşan bir kaynağın ileri sürdüğüne göre Shakira, 2021 yılındaki o görüşmede takipçilerinin fark ettiği o ayrıntıdan elbette haberdar oldu. Zaten o süreçte sevgilisi Pique ile birlikte katıldığı etkinliklerde sergilediği "yüzünden düşen bir parça" tarzındaki görüntü de hafızalara kazınmıştı. Bütün bu olup bitenler yüzünden Shakira'nın gerçekten zor bir süreç geçirdiğini söylemek yanlış olmaz. Ünlü şarkıcı, Geçen eylül ayında Elle dergisine verdiği bir röportajda bu konudaki duygularını da ifade etmişti.

Skahira dergiye verdiği röportajda 11 yıllık sevgilisi Gerard Pique ile ayrılığı hakkında çok detay vermese de "Bu konuda konuşmak zor. Özellikle de şu anda hala bu olup bitenlerle başa çıkmaya çalışırken" demişti. Shakira, toplumun gözü önünde bir insan olduğunu hatırlatıp "Bizim ayrılığımız öyle normal bir ayrılık değil" diye sürdürmüştü sözlerini. İşte onun demecinin bu kısmı çok büyük olasılıkla, kendisi yokken Pique'nin evine genç sevgilisini getirdiğini aslında bildiğini ama belki de açıklamak istemediği yorumlarına neden oldu.

ÇOCUKLARINI KORUMAK İSTEDİ

Shakira, özel hayatının üzerine sürekli "spot ışıklarının tutulmasının zaten zor olduğunu ama böyle durumlarda hem kendisi hem de ailesi için işlerin daha da zorlaştığını ekledi sözlerine o röportajda. Yaşadığı süreçte kendisi için en öneli şeyin çocukları olduğunu vurgulayan Shakira, bu durumu çocuklarından saklamaya çalıştığını belirtti. "Onları korumaya çalışıyorum çünkü benim hayattaki bir numaralı görevim bu" dedi.

Shakira her ne kadar kendisi çocuklarını olumsuz söylemlerden korumaya çalışsa da bazen arkadaşlarından bazen de internette olup bitenlerle ilgili hoş olmayan şeyler duyabileceğini de anlattı. Çocuklarının bütün bunlardan etkileneceğinin de altını çizdi.

Üzerinden belli bir süre geçmiş olsa da Shakira için bu ayrılığı daha da ötesinde bu ihaneti kabullenmek kolay olmasa gerek. Ünlü şarkıcı 2023 yılını kutlamak için sosyal medyada paylaştığı mesajında da henüz bu durumun üstesinden gelemediğini saklamadı zaten: "Bu yeni yılda her ne kadar yaralarımız hala açıksa da zaman sanki bir cerrahın eli gibi. Her ne kadar birileri bize ihanet etse de diğerlerine güvenmeye devam etmek zorundayız."

ORTAK AÇIKLAMA: Shakira ile Gerard Pique 12 yıllık ilişkilerini bitirdiklerini geçen haziran ayında yayınladıkları ortak bir bildiriyle duyurmuştu. Çift, çocuklarının mutluluğu için özel hayatlarına saygı istemişti.





BİRLİKTELİKLERİ 12 YIL SÜRDÜ

Shakira ile Gerard Peque'nin aşklarına kısaca bakmak gerekirse... Çift, 2010 Dünya Kupası hazırlıkları sırasında Güney Afrika'da tanıştı. 45 yaşındaki Kolombiyalı Shakira Mebarak ile tam adı Gerard Pique, Bernabéu olan 35 yaşındaki futbolcu, aralarındaki yaş farkına rağmen 12 yıl mutlu bir birliktelik sürdürdü.

Shakira ile Peque hiç evlenmeseler de uzun yıllar boyu, ünlüler dünyasının ve mutlu ve uyumlu çiftlerinden biri olarak kabul edildi. Pique bir röportajında evlenmek istemeyen tarafın Shakira olduğu belirterek hallerinden mutlu olduklarını söylemişti. Shakira ise evlilik yerine sevgilisini "yasak bir meyve gibi dikkatle tutmayı tercih ettiğini" belirtmişti bir röportajında. Her ikisi de iki çocuklarıyla mutlu ve uyumlu bir hayat sürdüklerini ve bu durumda evlenmelerine gerek olmadığını belirtmişti.