Ünlü oyuncunun sevgilisini elinden almıştı: Ben kendimi hep onun yerine koydum

ONUN GÖZYAŞLARI ÜZERİNE KURULAN EVLİLİK YÜRÜMEDİ

Hamile olmasına rağmen onu terk eden sevgilisi, sonunda aşık olduğu ünlü modelle evlendi. Ondan da iki tane çocuk sahibi oldu. Karnı burnunda terk edilen bu ünlü bir de "bekâr anne" olarak çocuğunu büyüttü.

Gün geldi, kendisini terk eden sevgilisinin yuvası da dağıldı. Özetle, onun döktüğü gözyaşları üzerine kurulan evlilik yürümedi. İşte bir dönem gösteri dünyasını çok meşgul eden bu olayın kahramanlarından biri olan 'öteki kadın' ilk kez bu konu hakkında samimi bir şekilde konuştu.

EN ÜNLÜ AŞK ÜÇGENLERİNDEN BİRİ

2000'lerin ilk yarısında uzun süre gündemde kalan bu aşk üçgeninin kahramanları Brezilyalı top model Gisele Bündchen, kısa süre önce yollarını ayırdığı kocası Tom Brady ve onun Bündchen'e aşık olduğuiçin terk ettiği eski sevgilisi Bridget Moynahan.

Şu anda 42 yaşında olan Bündchen, Tom Brady ile 2009'da başlayan evliliğini geçen yıl bitirdi. Bu evlilikten ona kalan ise 13 yaşındaki Benjamin ile 10 yaşındaki Vivian adlı oğlu ve kızı oldu. Bir de tabii Brady'nin, Bridget Moynahan'dan dünyaya gelen 15 yaşındaki oğlu Jack var. Her ne kadar kendisi dünyaya getirmemiş olsa da Gisele Bündchen'in üvey oğlunu da kendi çocuklarından ayırmadığı bilinen bir gerçek.

SEVGİLİSİNİ ELİNDEN ALDIĞI MOYNAHAN HAKKINDA KONUŞTU

Eşi Tom Brady ile boşanması kamuoyunun büyük ilgisini çeken Bündchen, işte bu üvey annelik konusu hakkında ilk kez konuştu. Daha doğrusu, üvey oğlu Jack'in annesi, yani boşandığı kocasının eski sevgilisi Bridget Moynahan ile ilişkisini anlattı. Top model Bündchen, Vanity Fair dergisinin nisan sayısı için hem objektif karşısına geçip çarpıcı pozlar verdi hem de özel hayatının çok bilinmeyen yönlerini gün yüzüne çıkardı.

Bündchen, Brady ile evlilikleri sırasında zaman zaman kendileriyle birlikte kalan ve ailenin bir üyesi olan Jack'in annesi Moynahan ile ilişkisini "hız treniyle yolculuk etmeye" benzetti. Top model Bündchen, Bridget Moynahan'ı kast ederek "Onunla harika bir ilişkim var" diye konuştu. Sonra da şunları ekledi: "Bazen zorlandığınız noktalar oluyor ve sizin bununla başa çıkmanız gerekiyor."

'BİR AİLEM OLSUN İSTİYORDUM VE BUNUN İÇİN ÇOK HAZIRDIM'

Bridget Moynahan'ın Tom Brady'den olan oğlu Jack, Bündchen ile Brady'nin aşk yaşamaya başlamasından birkaç ay sonra dünyaya geldi. Gisele Bündchen o dönemi "Hepimiz için zorlayıcıydı" diye tanımladı.



Top model, eski eşi Brady ile tanıştığı dönemi de şu sözlerle anlattı: " Tom'la tanıştığımda ben 26 yaşındaydım. Bir ailem olsun istiyordum. Kendimi bunun için çok hazır hissediyordum."

ANNE OLMAYI HER ZAMAN İSTİYORDU

Bündchen, Tom Brady'nin oğlu Jack'in kendisi için "Bonus çocuk" olduğunu söylese de kendisi de iki çocuk dünyaya getirdi. "Jack, hepimizin hayatına geldi ve ben kendimi kutsanmış gibi hissettim. Bu durum aynı zamanda içimdeki anne olma isteği konusunda bir aydınlanma yaşamama da neden oldu."

Aslında hayatı boyunca hep anne olmayı hayal ettiğini söyleyen Gisele Bündchen "Sanırım yine de benim düşündüğümden biraz erken oldu. Çünkü o anda benim sevgimi verebileceğim küçük bir melek vardı" sözlerini sarf etti. "Küçük melek" diye tanımladığı bebek ise üvey oğlu Jack'ti.

'İLK HEDEFİM ONA DESTEK OLMAKTI'

Röportajda Brady'nin, kendisine aşık olduğu için terk ettiği Bridget Moynahan ile ilgili olarak düşündüğü ilk ayrıntıyı şu sözlerle anlattı Bündchen " Benim hedefim her aman ona nasıl daha fazla yardım edebileceğim oldu. Kendimi onun yerine koydum ve onu nasıl destekleyebileceğimi düşündüm."

Bu tarz düşünmesinin nedenini de "Günün sonunda biz bir takımın oyuncularıyız" sözleriyle açıkladı. "Biz birbirimize karşı oynamıyoruz,biz bir takımız ve bu güzeldi. Geriye dönüp bakıyorum ve herhangi bir pişmanlığım yok. Bunun her anını sevdim."





HIZ TRENİNE BENZETTİ

Her ne kadar Gisele Bündchen ile Bridget Moynahan, sonradan iyi bir ilişki sürdürmeyi başarsalar da bu her zaman böyle değildi. Zaten Jack'in dünyaya gelmesinden bir yıl sonrasına kadar da Bündchen, Bridget Moynahan ile hiç görüşmedi. Bu durumu da röportajında şu sözlerle ifade etti Bündchen "Ama aşk her şeyi fetheder. Hayatım çok daha zengin bir hale geldi ve bu durumdan çok fazla şey öğrendim. Hiçbir şey için kavga etmeye değmez."

Bündchen, Moynahan ile ilişkisinin kimi zaman zorlayıcı olduğunu saklamadı. Bunu da bir tür hız treni olarak nitelendirdi. Ama çalışarak ve çaba harcayarak hayatta her şeyin üstesinden gelinebileceğini de sözlerine ekledi.

Bu arada artık Tom Brady ile evliliklerini bitirip yollarını ayırmış olsalar da üvey oğlu Jack'e olan duygularının değişmediğini saklamadı Bündcher "Onu çok seviyorum" diye konuştu.

HAMİLE OLMASINA ALDIRMADAN GISELE İÇİN ONU TERK ETTİ

Şimdi biraz da bu aşk üçgeninni geçmişini bir hatırlayalım. Takvimler 2007 yılının Aralık ayını gösteriyordu. Tom Brady ve Bridget Moynahan, iki yıllık ilişkilerini bitirdiklerini duyurdular. Daha ay bitmeden Brady, şu anda eşi olan Gisele Bundchen ile ilk kez göz önüne çıktı. Bu olayın üzerinden sadece iki ay geçmişti ki Bridget Moynahan, Tom Brady'den, yaklaşık 4 aylık hamile olduğunu açıkladı. Bu açıklama Brady'nin fikrini değiştirmedi. Bundchen ile ilişkisini sürdürdü, Moynahan ise oğlunu dünyaya getirip bekar bir anne olarak büyüttü.

Hamileyken, Tom Brady tarafından terk edilen Moynahan, neler hissettiğini neler yaşadığını kısa bir süre önce piyasaya çıkan Our Shoes, Our Selves: 40 Women, 40 Stories, 40 Pairs of Shoes adlı kitapta satırlara döktü. Brady; Gisele Bundchen'e aşık olup kendisini terk ettikten sonra bebeğiyle yalnız kaldığını belirten Bridget Moynahan "Kendi başıma bir bebek sahibi olmaktan dolayı kaybolmuş gibi hissediyordum" diye yazdı.