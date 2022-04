O halinden eser yok: Evde terör estirirmiş...Kral olunca seni cezalandıracağım!

Haberin Devamı

EVDE "TERÖR" ESTİRİRMİŞ

Bütün bunlar William'ın şu anda sergilediği görüntünün birer parçası. Peki ya onun küçük bir çocukken zaman zaman evde "terör estirdiğini" ve hatta kendisine bakmakla yükümlü olan dadısını tehdit ettiğini söylesek...

ŞİMDİKİ HALİ BAMBAŞKA

İlk anda birçok kişiye inanılmaz geliyor olabilir ama bugün üç çocuklu bir aile babası olan, uyumlu ve kuralların bir adım bile dışına çıkmayan Prens William, çocukken pek de böyle değilmiş. Bütün bu bilgiler de yıllar boyu İngiliz kraliyet ailesini takip eden, bir dönem Prenses Diana'nın da yakın arkadaşı olan deneyimli gazeteci ve yazar Tina Brown'un The Palace Papers adlı kitabında yer alıyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Kurnaz ve işini bilen biriydi, kendi mahremiyetini bile ihlâl etti Haberi görüntüle

ÇOCUKLUĞU BAMBAŞKA

Brown, İngiliz kraliyet ailesinin bilinmeyenlerini satırlara döktüğü ve tam adı The Palace Papers: Inside the House of Windsor—the Truth and the Turmoil olan kitabında, Prens William ve kardeşi Prens Harry'nin çocukluk yıllarına dair ayrıntılara yer verdi. İşte bunlar arasında William'ın küçükken epey "vahşi" bir çocuk olduğu bilgisi de bulunuyor.

Uzun yıllar, Tatler, Vanity Fair ve The New Yorker gibi yayın kuruluşlarında görev yapan Tina Brown, kaleme aldığı kitabında, İngiliz kraliyet ailesinin üyeleri üzerindeki "siyah perdeyi" kaldırıyor ve onların çok da bilinmeyen özelliklerini gözler önüne seriyor. Bütün bunları yaparken ona en çok yardımcı olan ise eski saray çalışanları ve Mountbatten Windsor ailesine yakın kaynaklar. Kendisinin geçmişte aile üyeleriyle ilişkileri de kitabın satırlarına çarpıcı ayrıntılar olarak dökülüyor.

ÖNÜNE NE ÇIKARSA DEVİRİYORMUŞ

Deneyimli gazetecinin kitabındaki çarpıcı bölümlerden biri de Prens William ile ilgili. Brown'un yazdığına göre, Prens Charles ve Prenses Diana, evli oldukları dönemde bir Kanada gezisine çıktılar. O sırada küçük olan William da dadılarıyla birlikte evde kaldı. Fakat Charles ile Diana eve döndüklerinde William'ın kelimenin tam anlamıyla terör estirdiğini, bütün masaları, lambaları önüne ne çıkıyorsa onları devirip kırdığını gördü.

Gözden Kaçmasın Prens ile küçük çocuk ortak bir acıda buluştu: Kader arkadaşıyla dertleşti Haberi görüntüle

Haberin Devamı

'KRAL OLUNCA SENİ CEZALANDIRACAĞIM'

Brown'ın kitabında William'ın çocukluğu ile ilgili başka bir bilgi de yer alıyor. Buna göre William dört yaşlarındayken, dadısı Barbara Barnes'ı da onu cezalandırmakla tehdit etti. Dadısına kızan William, bağırarak "Bana kimse ne yapacağımı söyleyemez. Ben kral olunca seni cezalandıracağım" dedi.

SU TABANCASI ELİNDEN DÜŞMEMİŞ

William'ın çocukken yaptıkları bununla da sınırlı değildi. Küçükken elindeki su tabancasıyla Highrove muhafızlarına durmadan su sıktığı bilgisi de yer alıyor Brown'un kitabında.

Gözden Kaçmasın Diana'nın elleri de o kadar temiz değildi Haberi görüntüle

Haberin Devamı

BABASININ TAKIM ELBİSESİNE KOYUN PİSLİĞİ BULAŞTIRMIŞ

Prens William, büyüdükçe daha düzgün davranmaya başladı ve çevresini dehşete düşüren davranışlar konusunda onun yerini Harry aldı. Brown, kitabında bu konuda da ilginç bir olaya yer verdi. Bu konuda da öylesine büyük bir heyecan içindeydi ki, bir keresinde resmi bir ziyarete gitmek üzere helikoptere binmeye hazırlanan babası Prens Charles'ın takım elbisesine koyun pisliği bulaştırdı.

ANNESİNİN EN YAKIN SIRDAŞI OLDU

Küçüklük yıllarında yaramaz olan ve zaman zaman etrafına zarar da veren William, büyüdükçe daha sakin bir kişilik sergilemeye başladı. Hatta annesi Diana'nın gözünde öyle bir yere geldi ki, onun en büyük sırdaşı oldu. Yine kitapta yer alan ayrıntılara göre Diana, özel hayatıyla ilgili her şeyi William'a anlatıyordu ve onu da "küçük bilgi adamım" diye tanımlıyordu. O dönemde henüz çok genç olan William'ın, annesinin hayatındaki erkeklerle yaşadığı bütün iyi, kötü ve çirkin ayrıntıları bildiği de Tina Brown'ın kitabında savunduğu iddialar arasında. Kitapta bu konuda çarpıcı bir ayrıntıya da yer verildi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Son iki yıldır yaptığım her şeyde annemi hissediyorum Haberi görüntüle

'SENİ ÜZGÜN GÖRMEKTEN NEFRET EDİYORUM'

Kitapta anlatılanlara göre William, evlilikleri iyi gitmeyen annesi ve babası arasında bir seçim yapmış ve Diana'nın yanında durmuştu. Bir keresinde Charles ile Diana korkunç bir tartışmaya tutuştu. Ardından Diana banyoya kapandı. Bunun üzerine William da kapının altından annesine bir kağıt mendil uzattı ve şunları söyledi: "Seni üzgün görmekten nefret ediyorum."

Tina Brown, annesinin bütün sırlarını paylaşmanın, bunların ortaya saçılmasını ve hatta 36 yaşında ölümüne neden olmasını izlemenin William'ın basınla ilişkilerinde "acımasız ve kontrol takıntılı" bir insan haline gelmesine neden olduğunu da ileri sürdü.

'LONDRA KÖPRÜSÜ ÇÖKTÜNTEN SONRA' İŞLERİ KOLAY DEĞİL

Tina Brown kitabında İngiliz kraliyet ailesiyle ilgili başka bazı çarpıcı iddialara ve değerlendirmelere de yer verdi. Hayatta olduğu sırada Prenses Diana'nın yakın arkadaşlarından biri de olan Brown'a göre 'Londra köprüsü çöktükten' yani Kraliçe 2. Elizabeth hayata veda ettikten sonra İngiliz kraliyet ailesinin geleceği de öyle berrak olmayacak. Çünkü başta Prens Andrew'nun adının karıştığı cinsel taciz skandalı, Harry ile Meghan'ın aileyi ırkçılıkla suçlaması olmak üzere Mountbatten Windsor ailesinin başında çok büyük sorunlar var. Bütün bunlardan yola çıkarak İngiliz kraliyet ailesinin varlığını 21'inci yüzyılda sürdürebilmesi eskisi kadar kolay görünmüyor Brown'a göre.

Haberin Devamı

Bu arada kitapta ailenin tüm önde gelen üyeleriyle ilgili çok çarpıcı ayrıntılar da bulunuyor. Brown'un iddiasına göre William ile Harry arasındaki gerilim, dışarıdan görüldüğünden çok daha fazla.

İKİ GÜNLÜK PORNO FİLM MARATONU

Kitapta, dünyanın en korkunç seks suçlusu olarak tanımlanan Jeffrey Epstein ile geçmişteki dostluğu yüzünden büyük skandallara karışan, ABD'li Virginia Guiffre tarafından suçlandığı cinsel taciz davasından "parada anlaşarak" kurtulan Prens Andrew ile ilgili bölümler de yer alıyor. Buna göre Andrew Palm Springs'e gizlice yaptığı bir seyahat sırasında iki gün boyunca porno izleyen ev sahiplerini tersledi.

Gözden Kaçmasın Misafirliğe giderken yeni giyiyor, evde eskilerle idare ediyor Haberi görüntüle

HARRY MÜSTAKBEL KAYINPEDERİNİ AZARLADI

Brown, Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın babası Thomas Markle ile ilgili bir olaya da yer verdi kitabında. Meghan'ın babası, daha çift evlenmeden önce sık sık medyada boy gösterip kızı hakkında açıklamalar yapıyordu. O dönemde Meghan'ın resmen İngiliz kraliyet ailesine girmesinden önce bir kalp krizi geçirdi Thomas Markle. Hastanede tedavi görürken de gelecekteki damadı Harry, baba Markle'ı telefonla arayarak sürekli basına çıkıp kızını eleştirdiği için azarladı.