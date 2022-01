Prens ile küçük çocuk ortak bir acıda buluştu: Kader arkadaşıyla dertleşti

Haberin Devamı

KÜÇÜK DEACON İLE DERİN SOHBET

Kardeşi Harry ve eşi Meghan Markle'ın aileyi suçlayan açıklamaları, amcası Prens Andrew aleyhine açılan cinsel taciz davası derken eleştiri oklarını üzerine çeken Mountbatten Windsor ailesinin son dönemdeki en sempatik yüzleri olan Prens William ve Kate Middleton, önceki gün Burnley, Lancashire'da bir merkezi ziyaret etti. Hayatlarında çeşitli sorunlar yaşayan kırılgan kişilere destek veren bu yardım merkezinde, William 11 yaşında Deacon Glover adında bir çocukla tanıştı. William ve Kate Deacon'la 15 dakika sohbet etti.

'BEN DE SENİN GİBİ ANNEMİ KAYBETTİM'

Prens William ile minik Deacon'ın ortak bir noktası vardı. O yüzden de bu sohbet ilgi çekti. Toplantıya büyük büyükannesi Grace Taylor ile birlikte katılan Deacon geçen yıl annesini kaybetmişti. William küçük çocuğa "Ne hissettiğini anlıyorum" dedi. Ardından da "Ben de 14 yaşındayken annemi kaybettim. Bu gerçekten zor bir durum. Zaman geçtikçe daha kolaylaşacak" diyerek annesinin kaybına alışmak için mücadele eden Deacon'a cesaret vermeye çalıştı. William ile Kate, minik Deacon ile yaptıkları bu hüzünlü sohbetin ardından biraz daha neşeli bir konuşmaya geçti.

Haberin Devamı

ERKEN YAŞTA ANNE KAYBI BÜYÜK BİR TRAVMA

Gerçekten de annesi Prenses Diana'nın 1997 yılındaki ölümü Prens William ve kardeşi Harry için genç yaşta karşılaştıkları büyük bir travma oldu. Bu olaydan ne kadar etkilendiklerini de iki kardeş zaman zaman ifade ediyorlar.

Gözden Kaçmasın En büyük acıyı birlikte göğüslemişlerdi Haberi görüntüle

İKİSİ DE HENÜZ YETİŞKİN DEĞİLDİ

Dünyada milyonlarla kişinin, ekran karşısına geçip gözlerini bir an bile ayırmadığı bir düğünle evlenmişti. Sonra iki tane erkek çocuk dünyaya getirdi. İlk bakışta her şey masallardaki "onlar ermiş muradına" deyişi gibi görünüyordu. Ama 1981 yılındaki o düğünü izleyenlerin hiç akıllarına bile getirmediği şekilde gelişti olaylar. O kabarık gelinliğin içindeki utangaç peri kızı, gün geldi prensi ile yollarını ayırdı. Sonra da daha 40 yaşına bile gelmeden hayata veda etti. Geride, halkın biraz da "küçük yaşta annesiz kalan tüm çocuklara" yönelttiği bir duyguyla benimsediği iki oğlu kaldı.

Haberin Devamı

Diana Frances Spencer ya da herkesin ona hatırladığı adıyla Prenses Diana, 1997 yılının 31 Ağustos günü Paris'te geçirdiği bir trafik kazasında hayatını yitirdi. Aradan geçen bunca zamana rağmen hala ilk günkü tazeliğiyle de anılıyor her yıl. Elbette bu günlerde onun hayatının kapalı kapılar ardında yaşadığı bölümleri sık sık gündeme geliyor. Özellikle oğulları William ve Harry ile ilişkisinin ayrıntıları. İki kardeş de zaman zaman çeşitli belgesellerde ya da toplantılarda anneleriyle olan ilişkilerini anlatıyorlar. Bunlar arasında en etkileyici olanlardan biri de William ile Harry'nin anneleri Diana ile yaptıkları son görüşmeye ve duydukları büyük pişmanlığa dair açıklamaları.

İKİSİ DE HİÇ SAKLAMADI

İki kardeş 2017'de çekilen Diana, Our Mother: Her Life and Legacy adlı belgesel için anneleriyle yaptıkları o son konuşmayı ve sonrasını açık kalplilikle anlattı.

Gözden Kaçmasın O soruyu sordu ve kalbi durdu Haberi görüntüle

SON TELEFON KONUŞMASI

Prenses Diana, hayatını kaybettiği o trafik kazasından kısa bir süre önce Paris'ten iki oğlunun İngiliz kraliyet ailesiyle birlikte kaldığı Balmoral Şatosu'na telefon etti. Telefonda annesiyle ilk konuşan William oldu. Belgesele konuk olan William, annesi Diana ile ilgili son anısının o telefon konuşması olduğunu anlattı. O sırada Harry ile kendisinin kendi hayatlarıyla meşgul olduğunu anlattı William. Kuzenleriyle oynadıklarını ve iyi vakit geçirdiklerini söyledi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Prenses Diana'nın Hollywood hayali Haberi görüntüle

Sonra da o konuşmanın neden hem kendisi hem de Harry için bir pişmanlık olduğunu anlattı: "Sanırım ben ve Harry bir an önce telefonu kapatmak için acele ediyorduk."William sözlerini "Onun annemle son konuşmam olduğunu bilmek isterdim. Eğer neler olacağını bilseydim o konuşmayı o kadar bıkkın bir şekilde yapmazdım. O telefon konuşması aklımdan hiç çıkmıyor" diye sürdürdü. O son konuşmada annesiyle nelerden söz ettiklerini hatırladığını söylese de bunu kendine saklamayı tercih etti William.

Anneleri Prenses Diana ile yaptıkları o son telefon konuşmasında William'dan sonra sıra Harry'ye geldi. O da ağabeyinden farklı değildi. "Telefondaki oydu. Paris'ten arıyordu. O konuşmayla ilgili hatırladığım tek şey, konuşmanın bu kadar kısa olmasından dolayı hayatımın geri kalanında duyacağım pişmanlıktı" diye anlattı Harry de o günü. O da tıpkı ağabeyi gibi sonradan olacakları bilseydi o konuşmada daha farklı davranacağını anlattı.İki kardeş de anneleriyle yaptıkları o telefon konuşmasını bitirmek için acele ettiklerini ve bu yüzden sonradan büyük pişmanlık duyduklarını saklamadı.