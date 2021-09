Prenses Diana çocuklarını alıp ABD'ye gitmek istemiş: Hollywood hayali!

HOLLYWOOD HAYALİ

İngiliz kraliyet ailesine belki de bugüne kadar katılan en dikkat çekici kişilik olan Lady Diana Spencer ya da milyonlarca kişinin hafızasındaki adıyla Prenses Diana, eşi Prens Charles ile yollarını ayırdıktan sonra Hollywood'da çalışmayı hayal etmiş.





DODI İLE İLİŞKİSİ İYİCE İLERLEMİŞTİ

Ses eğitmeni Stewart Pearce'ın ileri sürdüğüne göre Prenses Diana, iki oğlu William ve Harry'yi de yanına alıp ABD'de Malibu'ya taşınmak istemiş. Onun bu hayalinde o sıralar birlikte olduğu Dodi El Fayed ile ilişkisinin iyice ilerlemesinin de büyük etkisi var Pearce'nin iddiasına göre.



BELGESEL YAPMAK İSTEMİŞ

Bugüne kadar bu konudaki sessizliğini koruyan 68 yaşındaki Pearce, 1995 yılından itibaren Diana ile birlikte çalıştı. ikili arasında yakın bir arkadaşlık vardı. Stewart Pearce, Prenses'in film yıldızı değil, film yapımcısı olmak istediğinin altını çizdi. Pearce, Diana'nın bazı hayır kurumlarıyla ilgili belgeseller yapmayı hayal ettiğini söyledi.





COSTNER ROL TEKLİF ETMEK İSTEMİŞ

Bu arada Stewart Pearce'in bir iddiası daha vardı: Buna göre Kevin Costner, gişe rekorları kıran filmi The Bodyuard'ın devamı için Diana ile iletişim kurdu. Fakat Diana'nın asıl tutkusu oyunculuk değil kamera arkasıydı.





YARATICI GÜCÜNÜ KEŞFETMEYE BAŞLAMIŞTI

1995 yılından, geçirdiği kazada öldüğü 1997 yılına kadar Prenses Diana ile çok yakın arkadaş da olan Pearce "Diana, Hollywood'da çok vakit geçirmeyi planlıyordu" diye konuştu. Pearce, Diana'nın yaratıcı gücünü keşfetmeye başladığını da ileri sürdü.





DANSA MERAKLIYDI

Diana Spencer hakkında Diana: The Voice of Change adlı bir kitap da kaleme alan Pearce, ısrarla Diana'nın oyunculuğa değil kamera arkasına hevesli olduğunu sözlerine ekledi. Stewart Pearce "Performans sanatlarına özellikle de dansa meraklı olmasına rağmen oyunculuğu yaratıcılığının yörüngesi olarak görmüyordu" dedi.





ŞÖHRETİ HOLLYWOOD'A UYGUNDU

Pearce'in söylediğine göre Prenses Diana, sinema planlarıyla ilgili olarak Hollywood'un önde gelen yapımcı ve yönetmenleriyle de görüşüyordu. Ölümüne kadar Diana'ya çok yakın olan Stewart Pearce, Diana'nın, İngiliz kraliyet ailesi üyesi olarak sahip olduğu şöhretin Hollywood için de uygun olduğunu anlattı.





PRENS HARRY DE ANNESİNE BENZİYOR

Prenses Diana'nın yanı sıra İngiltere'nin eski başbakanı Margaret Thatcher ve Royal Shakespeare Company ile birlikte de çalışan Pearce, eğer yaşasaydı Prenses'in oğlu Harry'nin çizdiği yeni yolu da destekleyeceğini belirtti. Eski bir oyuncu olan eşi Meghan Markle ile birlikte ABD'ye taşınan Prens Harry'nin annesine çok benzediğini ve onun gibi içgüdüsel hareket ettiğini sözlerine ekledi.





ANNESİNİN HAYALİYDİ

Prens Harry ile Meghan Markle bazı dijital yayın platformlarıyla milyon dolarlık anlaşmalar yaptı. Harry'nin de aralarında bulunduğu bir ekibin hazırladığı ruh sağlığıyla ilgili belgesel ise adından çok söz ettirdi. Bu belgesel kapsamında Harry de geçmişinde yaşadığı duygusal çöküntüleri açıkça masaya yatırdı.





KARİYERLERİNİN ÖNEMLİ ROLLERİNDEN BİRİ

Ölümünün 24'üncü yıl dönümünde hayatının farklı ayrıntılarıyla anılan Prenses Diana, kendisi oyuncu olmak istemiyordu belki ama birçok oyuncu onu kamera karşısında canlandırdı ve bu onların kariyerleri için önemli bir kilometre taşı oldu.



ALTIN KÜRE KAZANDI

Prenses Diana'yı canlandırarak kariyerinde hızlı bir yükselişe giren oyuncu Emma Corrin. Genç İngiliz oyuncu, The Crown adlı dizide Diana'nın gençlik yıllarını canlandırdı ve bu onun kariyeri için iyi bir dönüm noktası oldu. Corrin bu dizideki performansıyla bir Altın Küre bile kazandı.





DİZİDEKİ YENİ DIANA

Dizinin yeni sezonunda ise Diana rolünde Elizabeth Debicki olacak. Her ne kadar Emma Corrin'den daha tecrübeli olsa da bu rol Debicki için de önemli bir kariyer adımı olacak.





BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Hollywood'un ünlü yıldızlarından Kristen Stewart da Diana'nın son yıllarını konu alan filmde "gönüllerin Prensesi'ni" canlandırıyor. Spencer adlı filmde Stewart, Diana'ya olan benzerliğiyle parmak ısırtıyor.





FİLM HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Naomi Watts, 2013 tarihli Diana filminde Prenses'i oynadı. Kate Snell'in Diana: Her Last Love adlı kitabından uyarlanan filmde Watts, fiziksel olarak Diana'ya benzerliğiyle dikkat çekti. Fakat bunca iddiasına rağmen film beklendiği kadar başarı sağlamadı.

