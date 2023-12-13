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Siyah beyaz pozdaki ayrıntı şoke etti: Prens Louis eksik parmakla mı doğdu?

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#Prens William#Prenses Kate#İngiliz Kraliye Ailesi
Siyah beyaz pozdaki ayrıntı şoke etti: Prens Louis eksik parmakla mı doğdu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2023 13:28

Hemen her yıl farklı bir zorlukla boğuşan İngiliz kraliyet ailesinin vitrin yüzü onlar. Her ne kadar bazı kesimler tarafından eleştiri okları yöneltilse de yine de adlarından en çok söz edilen, haklarında en çok konuşulan aile. O yüzden de onlarla ilgili en ufak bir ayrıntıyı bile atlamayan milyonlar var.

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Eğer taçlı dünyayla ilginiz varsa Galler Prensi William ile Galler Prensesi Kate ve çocuklarından söz ettiğimizi anladınız. Galler ailesi gelenek olduğu üzere bu yıl da Noel kartlarını yayınladı.

Bunun için de Windsor'da çekilen siyah- beyaz bir aile pozunu tercih etti. Hepsi günlük giysiler içindeki aile gülümseyerek Josh Simmer'ın objektifine poz verdi.

Tabii ki her yaptıkları gibi o poz da büyük ilgi gördü. Ve yine milyonlarca kartal göz o aile pozundaki bir ayrıntıyı kaçırmadı. O ayrıntı da küçük Louis'nin sol elindeki bir parmağın eksik olmasıydı...

Siyah beyaz pozdaki ayrıntı şoke etti: Prens Louis eksik parmakla mı doğdu

SADECE ÜNLÜLERE OLMUYOR
Bu durum da sosyal medya platformlarında "Louis eksik parmakla mı doğdu? Ama öyle olsa bugüne kadar bu ayrıntıyı çoktan görürdük" tarzında yorumlara neden oldu.

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Oysa olup biten küçük Prens'in dikkatsiz bir photoshop işlemine kurban gitmesiydi.

Poz üzerinde yapılan rötuşlarda sol elini ablası Charlotte'un oturduğu koltuğun kenarına koyan Louis'nin bir parmağa eksik görünüyordu.

Bu ayrıntı da kimselerin gözünden kaçmadı elbette. Tabii ki hemen internette bir mesaj furyası başladı bu konuyla ilgili olarak.

O pozda Louis'nin baş parmağı ve işaret parmağı ile geri kalan parmakları yerindeydi. Ama ortadaki parmağı görünmüyordu.

Bugüne kadar çekilen fotoğraflarında böyle bir sorun görmeyen hayranları hemen sosyal medyada paylaştıkları mesajlarla bu durumu ifade etti.

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Siyah beyaz pozdaki ayrıntı şoke etti: Prens Louis eksik parmakla mı doğdu

YOKSA BU POZU YAPAY ZEKA MI ÜRETTİ?
Bir kullanıcı "Louis'nin parmağı eksik. Ayrıca yine photoshop yapılırken Kate'in sol bacağı da ortadan kaldırılmış" diye yorum yaptı. Hatta bu kullanıcı işi biraz daha ileri götürüp "Umarım bu çekimin parası bizim vergilerimizden gitmemiştir."

Bir başkası Louis'nin orta parmağının eksik olmasının yanı sıra sol bacağında da doğal olmayan bir görüntü oluştuğunu savundu.

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Hatta bir başka kullanıcı " Prens William'ın çocukları gerçek mi yapay mı? diye sordu.

Bu tuhaf görüntüler üzerine Noel pozunun yapay zeka ile üretildiğini söyleyenler bile çıktı.

Bugüne kadar genellikle renkli pozlar tercih eden Galler ailesi bu kez siyah beyaz fotoğraf üzerinde karar kıldı.

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Siyah beyaz pozdaki ayrıntı şoke etti: Prens Louis eksik parmakla mı doğdu

Katıldığı her etkinlikte ilgi odağı olan 5 yaşındaki Louis bu kez abartılı bir photoshop uygulamasına kurban gitti. Bu şekilde de bütün dikkatleri yine ailesinin üzerine çekti. 

Siyah beyaz pozdaki ayrıntı şoke etti: Prens Louis eksik parmakla mı doğdu

ÇOCUKLAR NE KADAR BÜYÜDÜ
Ailenin hep birlikte kamera karşısına geçtiği Noel kartı büyük yankı uyandırdı. Özellikle de çiftin çocukları George, Charlotte ve Louis.

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Fotoğrafta dikkat çeken ayrıntılardan biri Galler ailesinin bir örnek giyinmesiydi. Hepsinin de üzerinde kot pantolon ve beyaz gömlek vardı. Yani bu kez daha günlük giyinmeyi tercih etmişlerdi. Siyah beyaz olarak yayınlanan pozu Josh Simmer, Windsor Kalesi'nde çekti.

O pozda ailenin kamera karşısındaki durumu da ilgi odağı oldu. Kate ile William ayakta duruyorlar. Kate'in yanında büyük oğlu 10 yaşındaki George var. William'ın yanında da çiftin 5 yaşındaki en küçük oğlu Louis yer alıyor.

Çiftin tek kızı olan 8 yaşındaki Charlotte ise hepsinin önünde bir sandalyede oturuyor.

Bu pozda Kate ile William'ın üç çocuğu onları bile gölgede bıraktı. Babasından sonra tahtın ilk sıradaki varisi olan Prens George'un annesinin boyuna ne kadar yaklaştığı gözlerden kaçmadı.

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Aynı şekilde en küçükleri olan Louis'nin bile boy konusunda gelecekte ağabeyi ile ablasından hiç de geri kalmayacağı hatta ağabeyini bile geçebileceği görüldü.

Prenses Charlotte ise kelimenin tam anlamıyla fotoğraftaki yıldızdı. Küçücük yaşlarından beri baskın kişiliğiyle dikkat çeken Charlotte ailenin koltukta üstelik de büyük bir özgüvenle oturan tek üyesiydi.

Onun henüz küçücük yaşında edindiği zarafetiyle oturuşu ise bir çok kişiden tam puan aldı. Charlotte geçmişten beri Kraliçe 2. Elizabeth'in kopyası olarak görülüyor.

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Siyah beyaz pozdaki ayrıntı şoke etti: Prens Louis eksik parmakla mı doğdu

Kate ve Wililam'ın 2018 yılındaki Noel pozu.

Siyah beyaz pozdaki ayrıntı şoke etti: Prens Louis eksik parmakla mı doğdu

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Çiftin 2020 yılındaki pozu sonbahar atmosferinde çekilmişti.

Siyah beyaz pozdaki ayrıntı şoke etti: Prens Louis eksik parmakla mı doğdu

2021'de paylaşılan poz ise Ürdün tatilinde çekilmişti.

Siyah beyaz pozdaki ayrıntı şoke etti: Prens Louis eksik parmakla mı doğdu

Çiftin geçen yılki pozu ise yine günlük giysileri içinde çekilmişti. 

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#Prens William#Prenses Kate#İngiliz Kraliye Ailesi

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