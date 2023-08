Prens Harry’ye son darbe de geldi… Her yerden sildiler: Majeste günleri bitti!

Haberin Devamı

GİTTİLER AMA KONUŞULMAKTAN VAZGEÇEMEDİLER

Harry ve Meghan Markle’ın ırkçılık, ayrımcılık ve türlü baskılara uğradıklarını söyleyip ABD’ye taşınmasının üzerinden üç yıldan fazla zaman geçti. Kraliyet ailesini terk eden ve “biz artık bu lüksü, sahip olduğumuz unvanları istemiyoruz, bizi rahat bırakın” diyen çift bu sürede hep gözlerden uzak kalmak istediklerini söylediler.

Ancak Harry ve Meghan’ın dedikleriyle yaptıkları birbirini hiçbir zaman tutmadı. Bomba röportajlar, haklarında çektirdikleri belgesel ve en sonunda Harry’nin anı kitabı “Yedek” derken hep gündemde kalmayı başardılar. İngiliz kraliyet ailesini ve en yakın akrabalarını akla hayale gelmeyecek kötülüklerle suçlayan Harry ve Meghan artık ailede istenmiyorlar.

Harry ve Meghan en son Elizabeth'in cenazesi için birlikte İngiltere'ye gitmişti... Charles'ın taç giyme töreninde ise Meghan yer almadı: Bu önemli günde Harry de bir kenarda unutuldu kaldı

ELIZABETH ONLARI SUSSEX DÜK VE DÜŞESİ YAPMIŞTI

Kraliçe II. Elizabeth’in ölümünden önce Sussex Dükü ve Düşesi unvanını verdiği Harry ve Meghan çifti Amerika’ya taşındıklarında kraliyet ailesindeki tüm görevlerinden de ayrılmış oldular. Hal böyle olunca da artık ne doğum günleri kutlanır oldu ne de özel günlerde adları anıldı. Hatta oğulları Archie ve kızları Lilibet’e prens ve prenseslik unvanı bile yıllar sonra bahşedildi.

Harry ve Meghan artık çok isteseler bile bir daha bu meşhur balkon fotoğraflarında olmayacak çünkü bu pozlar ancak ve ancak kraliyet ailesinin en üst düzey ve aktif görevdeki üyelerine ait...

İngiliz basınına yansıyan habere göre Prens Harry’nin elinde kraliyetle ilgili kalan tek bağı da artık koptu. Kraliyet ailesi nihayet Prens Harry'nin 'Majesteleri' unvanını internet sitesinden kaldırdı! Aile, Prens Harry ve Meghan Markle'ın görevlerini bırakmalarından üç yıldan fazla bir süre sonra Prens Harry'nin resmi unvanını web sitelerinden oldukça gecikmeli olarak kaldırmış oldu.

SEN ARTIK BİR "MAJESTE" DEĞİLSİN HARRY!

Web sitesinde Harry’den katıldığı geçmiş etkinlikler anlatılırken hâlâ “His Royal Highness” yani “Majesteleri” olarak bahsediliyordu. Saray yardımcıları, Express gazetesinin geçtiğimiz cuma günü bu "büyük gaf "a dikkat çekmesinden kısa bir süre sonra Sussex Dükü'nün profil sayfasından "Majesteleri" ifadesini sessizce kaldırdı.

"Majesteleri Galler Prensi William" ve kardeşi Harry: Harry için bu soyluluk belirten kraliyet unvanı artık söz konusu değil

Kraliyet bununla da yetinmedi. Harry ve Meghan Markle'ın isimleri de ailenin ana sayfasının en altına taşındı. Ünlü çift artık kraliyet ailesinin “çalışan” yani aktif görevlerine devam eden üyelerinin altında yer alıyor. Ancak yine de Harry, adı Jeffrey Epstein’la ilgili cinsel taciz skandallarına karışıp gözden düşen ve unvanları geri alınan amcası Prens Andrew'un hemen üstünde yer aldı.

MEGHAN'I HEMEN SİLDİLER OĞULLARI İÇİN 3 YIL BEKLEDİLER...

Öte yandan kraliyet ailesin Harry’nin majestelik unvanını kaldırmak için bunca sene beklemişken, eşi Meghan Markle’ın unvanı çift ABD’ye taşınır taşınmaz siteden silinmişti. Harry için bu kadar beklenmesi bir unutkanlık sonucu gerçekleşmiş olabilir. Meghan için bunun anında yapılması da adı “istenmeyen gelin”e çıkan Markle’ın zaten başından beri aileden hiç kabul görmemiş olmasıdır kim bilir…

Meghan Markle'ın üstünü yıllar önce çizmişlerdi...

Gerçi Harry ve Meghan çifti bunu öğrenince çok üzülmeyecek gibi görünüyorlar. Çift zaten İngiltere’den ayrılınca bu majeste olarak anılma işinden de vazgeçmişti. Üstelik Harry ve Meghan çifti artık gözlerini Hollywood’da dikti ve hedeflerini iyice büyüttü. Sussex Dükü ve Düşesi'nin belgesellerini yayınlayan dijital platformla yaptıkları milyonlarca dolarlık anlaşmanın bir parçası olarak yazar Carley Fortune'un "Meet Me at the Lake" adlı kitabının film uyarlamasını yapmak üzere harekete geçtiği ortaya çıktı.

AİLE SON BAĞI KOPARDI, HARRY VE MEGHAN DA GÖZLERİNİ HOLLYWOOD'A DİKTİ

Çiftin Archewell Productions şirketleri altında yapımcılığını üstlenecekleri film için kitabın yayın haklarına yaklaşık 3 milyon dolar ödendi. Ancak ne Harry ne de Markle'ın filmde yönetmenlik ya da oyunculuk yapma planları var. Ünlü çift filmin yapımcısı ve böylece de elde edeceği kârın ortağı olacaklar.

Artık Harry ve Meghan çiftinin en büyük arzusu, yapımcılık yoluyla olsa da, büyük birer Hollywood yıldızı olmak

Roman, tıpkı Harry ve Markle gibi 30'lu yaşlarında tanışan bir çiftin hikâyesini anlatıyor ve her ikisinin hikayesiyle de çarpıcı benzerlikler taşıyor. Roman ve haliyle de film, çocukluk travması ve bir araba kazasında ebeveynini kaybetme (Diana'ya benzer şekilde), akıl sağlığı sorunları ve Meghan’ın kamuoyuna açık bir şekilde bahsettiği doğum sonrası depresyon temalarını içeriyor.