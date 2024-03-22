Bir de hayırsız derler... Yengesi Kate için endişe içindeymiş!

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Prens William ile Kate Middleton'a gittikleri etkinliklerde Harry de eşlik ediyordu. Birbirleriyle şakalaşarak neşe içinde görevlerini yapıyordu üç genç. Bu üçlü İngiliz kraliyet ailesinin genç kuşaklarla bağını da temsil ediyordu aynı zamanda.

Harry'nin evlenmesi ve aralarına Meghan'ın da katılmasıyla sanki bu "genç ekip" biraz daha güçlenmiş gibi görüldü bir süre.

Hatta onlara 'muhteşem dörtlü" bile denildi. Ama işler pek öyle muhteşem şekilde ilerlemedi.

Sonra yaşananlar artık herkesin malumu... Bu üçlü çoktan dağıldı, üstelik iki kardeşin arasına tüm dünyanın bildiği bir düşmanlık bile girdi. Artık onlar başka kıtaların, başka dünyaların insanları.

Ama son günlerde Kate Middleton'ın merkezinde yer aldığı bir çılgınlık yaşanıyor dünyada. Öyle ki ne William ne de Kate hakkında ortaya atılmadık iddia, söylenmedik söz kalmadı.

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İnsani açıdan değerlendirildiğinde bütün bu olup bitenler kim yaşarsa yaşasın psikolojik baskı yaratacak türden.

Büyük olasılıkla hem William hem Kate sosyal medyadan da fazla uzak kalamıyorlar. Haklarında söylenenlerin eh azından büyük bölümünden de haberleri var. Özetle durumları kolay değil.

KATE İÇİN ENDİŞELENDİĞİ İLERİ SÜRÜLÜYOR

İşte böyle bir toz duman ortamda, karısı Meghan Markle ile birlikte ABD'de yaşayan Prens Harry de bu olaya dahil oldu.

Pge Six'e konuşan Harry'ye yakın bir kaynak Prens'in ağabeyinin karısı Kate için büyük bir endişe duyduğunu söyledi.

Söz konusu kaynak Prens Harry'nin yengesi Kate'e yönelik hem geleneksel hem de sosyal medyada oluşan baskıdan endişe duyduğunu söyledi.

Bu iddialara göre Harry, bu karın ameliyatının ardından Kate hakkında konuşulanlardan elbette haberdar.

Özellikle de "Kategate" adıyla anılan Anneler Günü fotoğrafı skandalından sonra olanlar onun da radarına takıldı.

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'KARIM ANNEMİN KADERİNİ YAŞAMASIN'

Bütün bunların üzerine Kate Middleton'a yönelen eleştiriler, onu konu alan hatta öldüğünü bile ileri süren komplo teorileri Harry'yi de rahatsız etti.

Çünkü yine bazı kaynaklara göre Harry, bütün bunları gördükçe annesi Diana'ya ve karısı Meghan Markle'a basının yaptıklarını hatırlıyor. Şimdi Kate'in de onların yaşadıklarını tecrübe ettiğini düşünüyor.

İngiliz kraliyet ailesinden ayrıldıkları ilk dönemde "Karımın da annemin kaderini yaşamasını istemiyorum" diyen Harry, bir zamanlar en iyi arkadaşı olan Galler Prensesi Kate Middleton için endişe etmekten kendini alamıyor. Ağabeyi William başta ailesiyle arasının iyi olmamasına rağmen hem de!

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MUZİP GÜLÜŞMELERİ HAFIZALARA KAZINDI

Onları yıllardır takip edenlerin bildiği gibi Harry, ağabeyi William ve karısı Kate ile çok iyi geçiniyordu bir zamanlar.

Kate'in aileye yeni katıldığı dönemlerde üçünün yakınlığı gerçekten de dikkatlerden kaçacak türden değildi. Özellikle de Harry ile Kate'in haşarı çocuklar gibi suç ortaklığı yapmaları sık sık objektiflere takılıyordu.

En ciddi etkinliklerde bile William hiç duruşunu bozmadan otururken Kate ile Harry'nin birbirlerine muzipçe gülümsemeleri hatta bazen kahkahalarını tutamamaları o dönemde üçlünün takipçilerini de çok sevindiriyordu.

Bu samimiyet o dönemde uzun uzun mercek altına alınmıştı. Yapılan yorumlara göre William, çocukluğundan bu yana geleceğin kralı olarak yetiştirildi. Doğal olarak büyüdüğü zaman da bu durum değişmedi, giderek arttı.

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O yüzden William, taşıdığı sorumlulukların ağırlığı altında daha ciddi davranıyordu. Ama kardeşinin kral olmak gibi bir derdi olmadığı için zaten bütün hayatını ağabeyinden daha rahat bir biçimde yaşadı. Her zaman da ortamı neşelendiren kişi Harry oldu.

Aslında küçüklüğünden bu yana William daha ciddi dururken Harry, Buckingham Sarayı'nın balkonundan halkı selamlarken bile sergilediği haşarı davranışlarla dikkat çekiyordu. Bu durum da hayatına Meghan girinceye kadar değişmedi.

Harry'nin böylesine muziplik yaptığı tek kişi de Kate değildi o dönemde. Kuzenleri Beatrice, Eugenie ve Zara ile birlikte bulunduğu ortamlarda da hep şaka yapan kişi Harry oluyordu.

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Aslında Prens Harry de yıllar önce ağabeyiyle iyi geçirdiği bir dönemde verdiği röportajda "Kate'i hiç sahip olamadığım kız kardeşim gibi görüyorum" demişti.

Bazı kraliyet yorumcularına göre de annesi Diana'yı çok küçük yaşta kaybeden Harry, Kate'de biraz da anne sevgisi buluyordu.

Evlenmeden önce de evliliklerinin ilk döneminde de Harry, Kate ve William ile çok yakındı. Birlikte TV izleyip yemek yaptıkları konuşuluyordu. Hatta Harry'nin hayatındaki gelişmeleri onlarla özellikle de Kate ile paylaştığı da basına yansımıştı.

Bu yılın ocak ayının ikinci yarısından bu yana dünya yansa gündemin ilk sırasındaki yerini kimseye kaptırmayan bir isim var: Galler Prensesi Kate Middleton...

Sebebi açıklanmayan ama iyileşmesi uzun süren karın bölgesi ameliyatı, bolca rötuşlandığı için skandal yaratan Anneler Günü fotoğrafı, kocası William ile Windsor yakınlarında çiftlik ürünleri satan bir pazarda uzaktan görüntülenen kadının o olup olmadığı gibi gelişmelerle konuşulan Kate Middleton'dan yeni bir haber geldi.

Kensington Sarayı'nın açıklamasına göre 42 yaşındaki üç çocuk annesi Middleton, bir süredir kapalı kapılar ardında bir proje üzerinde çalışmasını sürdürüyor.

Zaten bir süre önce ortaya yayılan bazı söylentilere göre Kate geçen şubat ayından bu yana yatağından çalışıyordu. Kendisi ortada görünmediği için bu söylentiler çok inandırıcı gelmemişti önce kimseye.

Ama Kensington'ın doğruladığına göre Middleton, büyük önem verdiği, yeni doğan bebeklere odaklanan erken dönem ruh sağlığı konusuna yoğunlaştı. Görevine dönmesine az bir zaman kala da evinde bu konuyla ilgili bir proje üzerinde çalışıyor.

Belirtildiğine göre bu Kraliyet Vakfı Erken Çocukluk Merkezi'nin faaliyetleri kapsamında düzenlenen proje Kate'in iyileşme sürecinde de hayatının merkezine oturdu.