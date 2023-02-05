Prens Harry kitabında yazınca yer yerinden oynamıştı: Ona aşkı öğreten yaşça büyük ‘ilk’ kadın en sonunda konuştu!

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Hem ilgi istemeyen hem de bütün kraliyet sırlarını ve kendi özel hayatına dair çok ses getirecek detayları açıklayan Harry, nasıl sakin bir hayat yaşanacağı konusunda biraz kafa karışıklığı yaşıyor gibi… İstemediğini söylediği ilgili fazlasıyla görmesini sağlayan röportajlar, açıklamalar ve bir de karısıyla hayatlarını anlatan bir belgesel yetmemiş gibi bir de kitap yazan prens herkesin dilinde.

Spare yani ‘Yedek’ adını verdiği ve kendi yaşam öyküsünü anlattığı kitabıyla kraliyet ailesine şimdiye kadar yaşanmamış bir kaos hediye eden Prens Harry, yazdıklarıyla hem ailesini hem de kendisini ve karısını hedef tahtasına oturtmuş durumda.

Prens Harry 2001 yılında dedesi Prens Philip ve babası Prens Charles'la birlikte

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Kitapta neler yok ki… Doğar doğmaz babasının ağzından onun için dökülen ve annesi Diana’ya söylenmiş “Bana bir veliaht bir de ‘yedek’ verdin, seninle işim bitti” cümlesi mi dersiniz. Yoksa büyürken hep ağabeyi William’ın gölgesinde kalması ve tabağına ona konandan daha az sayıda sosis konması mı?

Herkesin gözü önünde büyümek, annesini çok küçük yaşta kaybetmek, taht sıralamasında da dünyanın gösterdiği ilgide de ağabeyi William’ın ardında kalmak belli ki küçük prensi çok örselemiş. O da yıllar boyu içinde biriktirdiği her şeyi bir kitabın sayfalarına döküvermiş. Kitap elbette karısı Meghan Markle’ın nasıl sevilmediğini, sarayda kabul görmediğini ve ailenin en önemli üyeleri tarafından yıllarca nasıl aşağılandığını ve zulme uğradığını anlatıyor.

Hızlı bir gençlik yaşadığı ve gece hayatı olduğu bilinen genç Prens Harry bir partide

Yani bu yönüyle öne çıkarılıyor bir yandan. Ama Harry, kitapta sadece karısına yapılanları ve onu tercih ettiği için kendisinin başına gelenleri anlatmıyor. Nasıl büyüdüğünü, ilk gençlik yıllarını, büyüme sancılarını ve bir kraliyet üyesinin hayatında gerçekleşen beklendik ve beklenmedik olayları da resmediyor.

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Daha önce hiçbir kraliyet üyesinin cesaret edemediği bir şeyi yapan ve kendi özelini bütün dünyaya açan prensimiz cinsel organının soğuktan donmasından tutun hayatına Meghan Markle’dan önce giren kadınlara kadar her şeyi anlatıyor kitabında. Bu özel detaylar arasında ise bir tanesi çok öne çıkıyor.

Harry'nin ilk deneyimini yaşadığı gizemli kadın ilk kez ortaya çıktı ve neredeyse tüm İngiliz gazetelerine röportaj verdi

Hatta bu detay daha kitap basılıp piyasaya sürülmeden ya kendisinin katıldığı programlarda anlattıklarıyla ya da kitaptan ele geçirilen pasajlarla çoktan ortaya çıkarılmıştı. Prens Harry, henüz genç bir delikanlıyken kendisinden yaşça büyük ve deneyimli olarak tanımladığı bir kadınla kısacık bir an paylaşmıştı.

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Ve bu anı da “Aşkla ve cinsellikle ilgili ilk deneyimim” diye anlatmıştı kitabında. Bu ifşa elbette gündeme bomba gibi düştü ve herkes Harry’nin ilk deneyimlerini yaşadığı bu ‘yaşlı’ kadını araştırmaya başladı. Birkaç isim öne sürüldü, bu isimlerin Harry’yle geçmişleri didik didik edildi ama bunların hepsi spekülasyondan ibaret kaldı. Hatta bu söylentilerde adı geçenlerden biri ünlü İngiliz model ve oyuncu Elizabeth Hurley idi.

Haber sosyal medyada da hızla yayıldı ve Sasha Walpole bir anda, sadece İngiltere'nin değil dünyanın da en çok konuşulan ismi oldu

Bu sabah itibarıyla İngiliz basınına yansıyan son habere göre bu gizemli kadın nihayet ortaya çıktı. Yani kendini ortaya attı ve “Evet, o kadın benim” açıklamasını yaptı. Üstelik bu kişi kimsenin düşündüğü gibi yaşlı biri de değildi. Sasha Walpole, 2001 yazında 19 yaşındayken prensle ‘şipşak’ bir ilişki yaşadıklarını söyledi ve kendisi 40 yaşında.

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Yani prens Harry’den sadece iki yaş büyük. Sasha Walpole, o zamanlar Galler Prensi olan Charles’ın Gloucestershire’daki mülkündeki atlardan sorumlu bir bakıcıymış. 17 yaşında orada işe başladığını ve oldukça mutlu günler geçirdiğini söyleyen Sasha, önce Prens William’la sonra da Harry’le arkadaş olmuş. “Evdekiler bana çok iyi davranırdı, onlarla hep karşılaşırdık” diye anlatıyor o günler.

Harry'nin ilk deneyimini yaşadığı kadının Elizabeth Hurley olduğu ileri sürülmüş, Hurley bu iddiaları 'saçmalık' olarak nitelendirmişti

Sasha 19. doğum gününü civardaki bir barda kutlayacağı zaman o günlerde 16 yaşını henüz bitirmemiş olan Prens Harry de davetliler arasındaymış. Ve iki genç bir ara hava almak için dışarı çıktıklarında olanlar olmuş. Prens, kitabında bunu yaşadığında 17 yaşında olduğunu söylese de Sasha onun henüz 16 yaşında olduğunu söylüyor.

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Üstelik ‘atları seven ve benden yaşça büyük ve tecrübeli’ diye bahsettiği bu kadınla arasında da sadece 2 yaş var. Sasha bu tanımın niye yapıldığını tabii ki anlamlandıramıyor. Ve elbette kitaba neden bu şekilde ‘gizemli’ bir hava verilerek dahil edildiğini de…

2001 yılından bir başka fotoğraf... Genç prensler William ve Harry, babaları Charles'la birlikte

Şimdilerde evli ve iki çocuk annesi olan ve toprak kazmak için kullanılan büyük araçların operatörlüğünü yapan Sasha Walpole aslında bir miktar kızgın ya da kırgın da denebilir. Ne de olsa bir kraliyet üyesi olduğu, hatta ailenin en önemli üyelerinden bir prens olduğu için bu sırrı 21 yıl boyunca özenle sakladığını söylüyor ve haklı olarak soruyor: “Madem Harry bunları anlatmaya o kadar hevesliydi ben neden bu sırrı 21 yıl boyunca sakladım?”