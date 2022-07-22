Prens George 9 yaşında: Kısa pantolondan takım elbiseye

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MİLYONLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE BİR HAYAT

Anne ve babasının "onu karşılamak için" hastaneye gittiği duyulduğunda ise nefesler tutuldu. Önce cinsiyeti, sonra ismi konusunda bahisler açıldı. Nihayet 22 Temmuz 2013'te dünyaya gözlerini açtı. Daha sonra ise bir basın ordusu onu çıkışta görüntülemek için hastane binasının önünde kamp kurdu. Annesinin kucağında ilk kez basın karşısına çıktığında ise artık milyonlarca kişinin gözü önünde yaşayacağı hayatına başlamış oldu.

DOKUZUNCU DOĞUM GÜNÜ

Son dönemde bazı çevrelerde varlıkları ve gelecekleri tartışma konusu edilen İngiliz kraliyet ailesinin modern çağlardaki en çok konuşulan üyelerinden biri olan Prens George işte böyle bir ortamda dünyaya geldi. Büyük babaannesi Kraliçe 2. Elizabeth'in ardından, dedesi Prens Charles ve babası Prens William ile birlikte tahtın varislerinden biri olan Prens George bugün dokuzuncu doğum gününü kutluyor.

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ANNESİNE POZ VERDİ

Tam adıyla George Alexander Louis' nin yeni yaşı için ailesi yine geleneği bozmadı. Prens'in doğum günü şerefine, amatör bir fotoğrafçı olan annesi Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın çektiği iki poz fotoğrafı yayınlandı. Bu pozlarında üzerinde ailesinin resmi rengi olan mavi bir tişört bulunan Prens George, Middleton'ın objektifine gülümserken görülüyor.

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AİLESİYLE BİRLİKTE TENİS MAÇI İZLEDİ

Dünyaya geldiği ülkenin gelecekteki kralı olan George, her ne kadar son dönemde daha yoğunluk kazansa da bebekliğinden beri kameralar karşısında. Anne ve babasının kucağında uluslararası resmi ziyaretlere de giden George, büyüdükçe de katıldığı etkinliklerin sayısı artıyor. George son olarak anne ve babasıyla birlikte Wimbledon Açık'ta tek erkekler finalini izlemişti.

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KÜÇÜK YAŞTA TAKIM ELBİSE VE KRAVAT

Büyük babaannesi Kraliçe 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70'inci yıl dönümünün kutlandığı Platin Jübile etkinliklerinde de ön plana çıkan George daha ufacık yaşında takım elbise giyip kravat takarak gelecekteki görevlerine hazırlanıyor.

YENİ BİR OKULA BAŞLAYACAKLAR

Küçük prens ile kardeşleri Charlotte ve Louis'i bu yıl büyük bir değişiklik de bekliyor. Üç kardeş önümüzdeki eğitim öğretim yılında yani eylül ayında Berkshire'da yeni bir okula başlayacaklar. Daha önce George ile kardeşi Charlotte Thomas's Battersea Okulu'na gidiyorlardı. Şimdi ise ülkenin üç velihahtı başka bir okulda eğitim hayatlarını sürdürmeye hazırlanıyor.

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EVLERİNİ DE DEĞİŞTİRİYORLAR

Bunun nedeni ise Prens William ile Kate Middleton'ın Kensington Sarayı'ndan taşınıp Kraliçe'nin Windsor'daki konutuna daha yakın olan Adelaide Cottage'a yerleşme kararı. Yani özetle üyesi olduğu aileden kaynaklanan özellikleri nedeniyle George bütün hayatını meraklı gözlerin önünde sürdürecek.

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UTANGAÇ PRENS

Prens George her ne kadar geniş bir kesim tarafından "geleceğin kralı" olarak görülse de ortaya atılan birçok iddianın da odak noktasında. Bunun en önemli nedeni de George'un toplum karşısında sergilediği çekingen tavırları ve neredeyse kalabalıklara karışmaktan pek hoşlanmadığını gözler önüne sermesi. Büyük olasılıkla tecrübe kazandıkça o da konumuna alışacak ve ona uygun davranacak ama bu bile onun geleceğiyle ilgili iddialara bir son vermiyor.

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Prens George hakkında bu yılın başında dudak uçuklatan bazı iddialar ortaya atılmıştı. Kraliyet ailesini takip eden bazı uzmanlara göre her ne kadar kardeşleri arasında ilk sıradaki veliaht olsa da onun tahta asla oturmayacağını ileri sürüyor. Bu görüşteki kişilere göre sıra ona gelene kadar monarşi de tarihe karışmış olacak. Bazı iddialara göre babası William, tahta çıkacak son kral bile olabilir. Bunlar, bir noktaya kadar anlaşılabilir iddialar olabilir. Fakat bir anayasa uzmanı tarafından ortaya atılan bir teori dudak uçuklatacak türden.

Bu teoriye göre Prens George, monarşi varlığını sürdürse bile kral olmayacak. Üstelik bunu da kendi isteğiyle yapacak. Böyle bir durumda da tahta, kendisinden sonra gelen kardeşi Prenses Charlotte geçecek. Yani Charlotte da tıpkı şu anda Kraliçe 2. Elizabeth'in olduğu gibi etkili bir monark olarak tarihteki yerini alacak.

KARDEŞİNE YOL AÇMAK İÇİN BİLE OLABİLİR

Bu teoriyi ortaya atan kişi anayasa uzmanı Dr. Craig Prescott.. Bangor Üniversitesi'nde görev yapan Prescott'a göre George, sırası geldiğinde kral olmamayı seçebilir, yani tahtı ve tacı reddedebilir. Bu teoriye göre bunu hangi nedenle yaptığının önemi yok. İsterse sadece kardeşi Charlotte'a yol açmak için bile bunu yapabilir.

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BÜYÜK DEDESİNİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Craig Prescott bu konudaki sözlerini şöyle sürdürdü: "Tahta geçme sırası parlamentodan çıkacak bir yasa ile belirlenir. Dolayısıyla bu sıranın değişmesi için de benzer bir yasa gereklidir. Yani Prens George, eğer kral olmak istemiyorsa bu kararı babası William hayattayken yani tahttayken vermeli. Böylece tahta George yerine Charlotte'un çıkması için bir yasa hazırlanabilir." Prescott, bu konuda kurallar evlenmesine izin vermediği için Wallis, Simpson'ın aşkı yüzünden tahtı bırakan Kral 8. Edward'ı örnek gösterdi. Edward'ın tahtı bırakmasından sonra onun yerine Kraliçe 2. Elizabeth'in babası, 6. George olarak tahta geçmişti.

AMCASI HARRY GİBİ FARKLI BİR HAYAT KURMAK İSTEYEBİLİR

Prescott'ın bu teorisi, Prens George'un gelecekte kendine kraliyet ailesi üyesi olmak dışında bir kariyer çizmek isteyebileceği fikri üzerine temelleniyor. Tıpkı amcası Harry'nin yaptığı gibi o da farklı bir hayat yaşamak isteyebilir.

Craig Prescott'ın bu teorisinin o dönemde kraliyet yanlılarını kızdırdığını da ekleyelim. Sosyal platformlarda konuyla ilgili görüş bildiren bazı kişiler "İsterseniz William'ın tahtı kardeşi Harry'e devredeceğini hatta onun da ülkeyi ABD'den yöneteceğini de iddia edin" diye yorum yaptı. Birçok kişi 40 ya da 50 yıl sonrası için bu tür spekülasyonlar yapılmasının manasız olduğunu ileri sürdü. Bazı kişiler de "Yorumcular daha George'a sıra gelmeden tahtı elinden alındı" diyerek görüş bildirdi.

WILLIAM SON KRAL OLACAK İDDİASI

Öte yandan George'un elbette kral olamayacağını çünkü ona sıra gelene kadar monarşinin çoktan tarihe karışacağını savunanlar da her zaman var. Bunları bir hatırlamak gerekirse... Aile üyeleri başta olmak üzere milyonlarca kişinin "Büyük Britanya'nın gelecekteki kralı" olarak gördüğü Prens George, asla bu hedefe ulaşamayabilir. Hatta iddiaları göre babası Prens William'dan sonra monarşinin de sonu gelecek.

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SADECE İKİ KUŞAK DAYANABİLİR

Yazar Hilary Mantel, bu konuda daha önce düşüncelerini ve öngörülerini açıklamıştı. Mantel, Britanya monarşisi için Kraliçe 2. Elizabeth'in ardından geride sadece iki kuşak kaldığını, bu yüzden de Prens George'un büyük olasılıkla asla "taç giymiş" bir kral olamayacağını ileri sürdü. Kaleme aldığı Wolf Hall adlı üçleme romanıyla tanınan Hilary Mantel, The Times'a verdiği röportajda " İnsanların İngiliz Kraliyet Ailesi üyelerini sadece "ünlüler" olarak görüldüğü modern dünyada monarşinin ardındaki düşünce yapısını anlamak çok zor" dedi. Şu anda tahtta olan Kraliçe 2. Elizabeth ile onun ardından ikinci sırada bulunan Prens Charles'ın işlerini ciddiye aldıklarını sözlerine ekledi. Mantel, hem Kraliçe'nin hem de Prens Charles'ın işlerini gayet iyi yaptıklarını da sözlerine ekledi.

GÖSTERİ DÜNYASININ ÜNLÜLERİ GİBİ

Hilary Mantel, İngiliz monarşisinin geride ne kadar vakti kaldığı sorusuna da "Sadece iki kuşak" diye yanıt verdi. Mantel, bunun nedenini de kraliyet ailesi üyelerinin tıpkı gösteri dünyasının ünlüleri gibi görülmesi olduğunun altını çizdi.

DAHA ÖNCE DE BENZER BİR İDDİA ORTAYA ATILMIŞTI

Prens George'un asla kral olamayacağına dair bir iddia geçen yılın haziran ayında kraliyet uzmanı gazeteci Christopher Lee'den gelmişti. Lee, Prens William ile Kate Middleton'ın en büyük çocuğu George'un çeşitli nedenlerle asla taç giyemeyeceğini ileri sürdü. Christopher Lee, İngiliz monarşisinin popülaritesinin büyük ölçüde Kraliçe 2. Elizabeth'in kendisine bağlı olduğunu belirtti. Kraliçe'nin, ailesinden devraldığı mirası ayakta tutmak için gösterdiği çaba, uzun ömürlü olması ve etrafındaki kaybolmasına asla izin vermediği gizemli havanın, İngiliz monarşisini bu kadar uzun süre ayakta tuttuğunu öne sürdü. Yapılan anketlere göre de halkın büyük çoğunluğu hala monarşiyi destekliyor. Elbette bunun nedeni de Kraliçe. Fakat 2. Elizabeth tahtı bırakınca bu destek de popülarite de azalacak Christopher Lee'ye göre.

CHARLES'IN EŞİ EKSİ PUANDAYDI

Bunun en önemli nedenlerinden biri Prens Charles'ın eşi Cornwall Düşesi Camilla Parker Bowles. Halk onu ilk olarak Prens ile sürdürdüğü skandal ilişkiyle tanıdı. Aradan yıllar geçmesine rağmen de yapılan anketlere göre İngiliz kraliyet ailesinin en az sevilen üyesi. Prens Charles'ın durumu da eşinden daha iyi olsa da yine de fazla umut verici değil Lee'ye göre. Prenses Diana ile evliliği süresince ona karşı gösterdiği sadakatsizlik, eski eşine genel davranışları da bunun en önemli nedeni. İşte bütün bunlar bir araya geldiğinde de İngiliz kraliyet ailesi, Prens Charles'ın tahta geçmesiyle eski popülaritesini kaybedecek, halktan gördüğü destek azalacak. Fakat, Kraliçe'nin, tahta çıkışının 70'inci yıl dönümü için yaptığı açıklamada Charles'ın kendi yerine geçeceğini, Camilla'nın da konsort kraliçe olacağını açıklamasından sonra bu durum biraz da olsa değişmiş gibi görünüyor.

HALK DAHA FAZLA SORGULAMAYA BAŞLAYACAK

Christopher Lee'ye göre, hala ülke için dünyada önemli bir marka olan Kraliçe'nin yokluğunda, halkın büyük çoğunluğu monarşiyi sorgulamaya başlayacak. Yapılan siyasi değişiklikler de halkın monarşiye desteğini azaltacak. Milletler Topluluğu'Nda yaşanan değişiklikler de bu konuda etkili, tecrübeli gazeteciye göre. Topluluktan ayrılan ülkeler, kendi devlet başkanlarını seçmeye başlıyor. 2021 yılı içinde Barbados'un da topluluktan ayrılması bekleniyor.

KRALİÇE HAYATA VEDA ETTİĞİ ZAMAN...

Lee'nin iddiasına göre Kraliçe hayata veda ettiği zaman, Milletler Topluluğu'nda kilit önemi olan Kanada ve Avustralya gibi ülkelerde yaşanacak, kraliyet aleyhine değişimlerin de bir domino etkisi yaratacağını ileri sürdü. Bütün bunlar bir araya geldiğinde ise Prens George'un tahta çıkabilmesi uzak görünüyor gazeteciye göre.