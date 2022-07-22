Ricky Martin yeğeni tarafından tacizle suçlanmıştı: Davanın sonucu belli oldu

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BİRİ YEĞENİ, DİĞERİ AĞABEYİ

Bu iddiaya göre şarkıcı, üvey kız kardeşinin oğluyla 7 ay süren bir ilişki yaşamıştı. 21 yaşındaki genç, dayısına karşı, kendisini taciz ettiği ve şiddet uyguladığı iddiasıyla dava açmıştı. Zaten konuyu gündemde tutan kişi de ünlü şarkıcının ağabeyiydi. Sonunda yeğen, davayı geri çekti ve ünlü şarkıcı da bu korkunç iddiadan temize çıkmış oldu.

ÜVEY KARDEŞİNİN OĞLU

Son birkaç gündür magazin gündemini yakından takip edenlerin çok iyi bildiği bu şoke eden olayın kahramanı ünlü şarkıcı Ricky Martin. 50 yaşındaki Martin'in üvey kız kardeşi Vanessa'nın oğlu Dennis Yadiel Sanchez, dayısıyla 7 ay ilişki yaşadığını, bu süreçte kendisine şiddet uygulandığını ileri sürüp dava açmıştı.

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UZAKLAŞTIRMA KARARI ÇIKARILMIŞTI

Ricky Martin'in yeğeni Dennis Yadiel Sanchez'in iddiası bununla da sınırlı kalmadı. 21 yaşındaki genç, ilişkileri bittiği halde Martin'in kendisini rahatsız ettiğini, evinin etrafında dolaştığını da ileri sürmüş ve şarkıcı hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttırmıştı. Üstelik bütün bunları basının gündemine taşıyan da Ricky Martin'in ağabeyi Eric oldu.

BİR VİDEOYLA DÜNYAYA SESLENDİ

Kendisine yönelik korkunç iddiaları yalanlayan Ricky Martin sonunda rahat bir nefes aldı. Çünkü yeğeni Dennis Yadiel Sanchez, iddialarını geri çekti ve dava da reddedildi. Belki de hayatının en korkunç suçlamasıyla karşılaşan Ricky Martin de bu gelişme üzerine bir açıklama yaptı. İnternetteki TMZ sitesinde yayınlanan videoda Ricky Martin'in bu konudaki açıklamaları yer aldı.

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'BİR YALANIN KURBANI OLDUM'

Takım elbiseyle kamera karşısına geçen Ricky Martin "bir yalanın kurbanı olduğunu" belirtti. İşin en acı kısmının da bu saldırının bir aile üyesinden gelmesi olduğunu vurguladı. Martin "Halkın gözü önünde sürdürdüğüm neredeyse 40 yıllık kariyeri boyunca, son bir haftadır olduğu kadar acı verici bir şeyle uğraşmak zorunda kalmadım" dedi.

'BANA, EŞİME, ÇOCUKLARIMA ZARAR VERDİ'

Üvey ablasının oğlu Dennis Yadiel Sanchez için de "sadece en iyisini dilediğini" belirtti ünlü şarkıcı ve onun "ışığı bulmasını istediğini" sözlerine ekledi. Martin "Bir yalan çok büyük zarara sebep olabilir. Bana, eşime, çocuklarıma ve aileme zarar verdi" dedi.

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'ÇOK İNCİNDİM'

Ricky Martin bu süreç boyunca çok incindiğini de gizlemedi. İki dakika süren videonun sonunda da "Şimdi benim için iyileşme zamanı. Çok incindim. Yeniden tünelin sonundaki ışığı görebilmem için sükunete ihtiyacım var. Işığı bulacağım, her zaman yapmayı başardığım gibi "diyerek bitirdi.

OLAYA KARIŞANLARIN KİMLİKLERİNİ DE MARTİN'İN AĞABEYİ AÇIKLADI

Ricky Martin son bir haftadır bir yandan eski menajerinin iddiaları bir yandan da yeğeniyle ilgili bu korkunç söylentilerle gündeme geliyordu. Eski menajeri tarafından kendisine olan milyonlarca dolarlık borcunu ödememekle suçlanan Ricky Martin için en ağırı ise yeğeninden gelen bu suçlamaydı. Şarkıcının yeğeni, dayısı Martin ile yedi ay ilişki yaşadığını, bu süreçte fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü ileri sürdü. İddialar bununla da bitmedi, yine yeğeninin ileri sürdüğüne göre Martin, ilişkinin bitmesini kabullenemedi ve yeğeninin peşini bırakmak istemedi. Aslında bu iddialar bir süredir Porto Riko basınında gündeme geliyordu, fakat kimin tarafından ortaya atıldığı bilinmiyordu. Bu kişinin kimliğini açıklayan da Ricy Martin'in ağabeyi Eric oldu. Böylece Martin'i suçlayan kişinin de yeğeni olduğu ortaya çıktı.

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50 YILA KADAR HAPİS CEZASIYLA KARŞI KARŞIYA KALABİLİRDİ: Ricky Martin'in üvey kız kardeşinin oğlu olan 21 yaşındaki Dennis Yadiel Sanchez, amcasıyla yedi ay boyunca ilişki yaşadıklarını ileri sürüp Martin'in kendisine şiddet uyguladığını ve ilişkinin bittiğini kabulenmelip kendisini rahatsız etmeyi sürdürdüğünü ileri sürdü. Sanchez, Ricky Martin hakkında uzaklaştırma kararı da çıkardı. Bütün bu iddialar sonuçu Porto Riko yasalarına göre suçu kanıtlanırsa Rickş Matin7in 50 yıla varan hapis cecazı bile alabileceği ileri sürüldü. İspanyol Marca gazetesinin, 21 yaşındaki Dennis Yadiel Sanchez'in ileri sürdüklerine dayandırdığı habere göre genç adam ile amcası Ricky Martin yedi ay süren bir ilişki yaşadılar. Fakat o sırada Martin Sanchez'e hem fiziksel hem de psikolojik şiddet uyguladı. Dennis Yadiel Sanchez'in ileri sürdüğüne göre ilişki, iki ay önce bitti. Fakat Martin onu aramayı ve hatta evinin etrafında dolaşmayı sürdürdü. Bu arada Sanchez'in, Martin hakkında uzaklaştırma kararı aldırmış olduğunu da hatırlatalım. Yargıya yansıyan belgelerde Ricky Martin'in, Dennis Yadiel Sanchez ile yaşadığı ilişkiyi bitirmek istemediği iddiası da yer aldı. Porto Riko gazetesi El Vocero'nun haberine göre Martin, yeğenini takip etmeyi, aramayı ve evinin etrafında dolaşmayı bırakmadı. Sanchez aynı zamanda Martin'in büyük miktarda alkol ve uyuşturucu sağladığını da ileri sürdü. Dennis Yadiel Sanchez, mahkemeye verdiği dilekçede güvenliğinden endişe ettiğini de belirtti.

İDDİALARI YALANLADI

Ricky Martin hakkında yeğeni tarafından ortaya atılan bu iddialara bir sözcüsü aracılığıyla yanıt verdi. Bütün bu iddiaları yalanlayan Martin anlatılanların tamamen yalan ve uydurma olduğunu savundu. Martin'in avukatları İngiliz Daily Mail gazetesine, bütün bu iddiaların uydurma olduğunu belirtip "Bunun da ötesinde iğrenç" diye nitelendirdi.

TAMAMEN ASILSIZ

Ayrıca Ricky Martin sosyal medya sayfasından yaptığı açıklamada "Hakkımda verilen uzaklaştırma kararı tamamen asılsız iddialara dayanıyor. Bu yüzden yargı yoluyla karşılık vereceğim. Çünkü bu süregiden bir yasal süreç. Şu anda ayrıntılandıramam. Bana gönderdiğiniz sayısız destek mesajı için teşekkür ederim" diye yazdı.

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DÖRT TANE ÇOCUĞU VAR

Ricky Martin, Suriye asıllı İsveçli ressam Jwan Yosef ile 2017 yılında evlendi. Çiftin taşıyıcı anne yöntemiyle sahip olduğu dört tane çocuğu bulunuyor. Bu çocukların dördü de ikiz. İlk Ikizler 13 yaşındaki Valentino ile Matteo, diğer ikizler ise üç yaşındaki Lucia ile Renn.