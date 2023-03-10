Bu kez takipçilerini kızdırdı: Dış güzelliğinden başka bir şeyin var mı senin!

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'İNTERNETTE AĞLAYAN KADIN'

Genellikle gençlerin kullandığı bir mecra olan Instagram'da yaptığı paylaşımlarla gündemin ilk sıralarına çıktı. Duygularını, iç dünyasında yaşadıklarını hiçbir zaman saklamadı. Bazen yalnızlıktan, bazen depresyondan ağlarken cep telefonu kamerasını açtı sonra da "en zayıf" anındaki görüntülerini milyonlarca takipçisiyle paylaştı.

O dönemde onun en parlak günlerini bilmeyenler bile adını ezberledi. Adını öğrenmeyenlerin zihnine de "internette ağlayan kadın" olarak yerleşti.

'SOYUNAN KADIN' OLDU, ELEŞTİRİLER BİTMEK BİLMİYOR

Son dönemde ise bu davranışlarında bazı değişiklikler oldu. Yaşı ilerlemiş olmasına rağmen bu kez gözü yaşlı değil daha cüretkar pozlar vermeye başladı. Bazen bikiniyle, bazen iç çamaşırıyla çekilen fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşıyor artık. Bu dönemde sosyal medyada yeni bir adı var: "Soyunan kadın." Ama bütün bunlar kendisine yönelik birçok eleştiriye de yol açtı. Sonunda dabunlara toplu halde yanıt verdi en sonunda.

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ŞÖMİNE POZU TARTIŞMA YARATTI: 58 yaşındaki iki çocuk annesi Paulina Porizkova, geçtiğimiz pazartesi günü evindeki şöminenin önünde çekilen bir fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. Üzerinde siyah renkli ve iki parçalı bir iç çamaşırı vardı. Görünümünü de el örgüsü, kırmızı bir hırka ile tamamlamıştı. Ayağında da siyah çizmeleri vardı.





NEREDEYSE 58 YAŞINDA

Porizkova o paylaşımında kendini bir büyükanneye benzetti. "Neredeyse 58 mi? Büyükanne, örgü ve şömine?" diye yazdı. Ardından da her ne kadar kendi çocukları henüz ebeveyn olmasa da eski eşinin bir önceki evliliği nedeniyle beş tane çocuğun üvey babaannesi olduğunu belirtti. "Babaanne olmaktan gurur duyuyorum. Giydiğim hırkayı ben ördüm. Ve evet şöminenin önünde duruyorum" diye sürdürdü satırlarını. Sonra da 58 yaşında olmanın o gün kendisine tam da fotoğrafta göründüğü gibi hissettirdiğini belirtti.

Paulina Porizkova'nın bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Bu yorumlardan bazıları olumlu sözler içeriyordu. Fakat bazıları da Porizkova'yı bu yaşında bu tür pozlar verdiği için eleştiriyordu. Paulina Porizkova da bu olumsuz eleştiriler içeren yorumları toparlayıp başka bir paylaşımda takipçilerinin gözleri önüne serdi.

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BAZI TAKİPÇİLERİ AĞIR ELEŞTİRİLER YÖNELTTİ

Bir dönemin ünlü modelini ağır eleştiren yorumlardan biri onun zarif bir biçimde yaşlanmadığını ileri sürüp şöyle devam ediyordu: " Olduğundan daha yaşlı görünüyorsun. Bazı şeyler estetik cerrahiyle olmasa da başka yöntemlerde düzeltilebilir."

Porizkova'nın siyah iç çamaşırıyla verdiği pozu beğenmeyen bir başka takipçisi ona "neden yaş konusuna bu kadar takıldığını" sordu ve ardından da şunları yazdı: "Gayet seksisin ve muhtemelen hep öyleydin. Senden daha genç bir insan olarak bence yaşlanmanın güzelliğine hayran değilsin."

Ünlü modelin büyük bir hayranı olduğunu belirten başka bir takipçi ise "Ama neden bir şeyleri kanıtlaman gerekiyormuş gibi hissediyorsun? Bu paylaşımların, senin kadar iyi görünmeyen diğer 58 yaşındaki kadınlara kendilerini nasıl hissettirecek?" diye sordu.

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'NE KADAR TAKINTILISIN, BÜYÜ ARTIK'

Ünlü modelin bir başka takipçisi ise parası, zamanı ve olanakları olan 58 yaşındaki tüm kadınların onun gibi görünme şansı olduğunu belirtti. Porizkova'ya " 58 yaşındaki tüm kadınların sözcüsü değilsin, böyle davranmayı bırak" diye seslendi.

Bir diğer takipçisi de Porizkova'ya görüntüsüne çok fazla takıntılı olduğunu yazıp "Büyü artık" dedi. Aynı kişi Paulina Porizkova'nın iyi genlere sahip olduğunu söyleyip "Senin dış güzelliğinden başka bir şeyin var mı?" diye sordu.

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'HERKES KUMSALDA KENDİ AYAK İZLERİNİ BIRAKIR'

Bütün bu yorumları bir araya getirip sosyal medya sayfasından paylaşan Paulina Porizkova kendisine bu eleştirileri yöneltenlere yönelik bir de mesaj kaleme aldı. "Kaba yorumların çoğu benim onaylanmaya ihtiyaç duyduğumu savunuyor. Bu da kısmen doğru. Görünmez olmamak için fark edilmeye ihtiyacım var" diye yazdı.

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Porizkova, kendisine en çok yöneltilen eleştirinin ise "uzun boylu ve zayıf olduğu için yaşıtı kadınları temsil etmeye hakkı olmadığı" şeklindeki yorum olduğunu belirtti. Ama bunun ardından da "Yaşıtım olan bütün kadınları temsil etmeye çalışmıyorum. Bu nasıl olabilir? Hepimiz farklı görünmüyor muyuz?" diye seslendi takipçilerine. Sonra da mesajını şu satırlarla tamamladı: Hepimiz sadece kendi çıplak ayaklarımızda kumda yürüyebilir ve benzersiz izler bırakabiliriz.