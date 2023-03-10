'Sevgilimin kuklasÄ±yÄ±m' demiÅŸti... AldattÄ±ÄŸÄ± yetmedi, Shakira'ya yeni darbe

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GENÃ‡ SEVGÄ°LÄ°YE EVLÄ°LÄ°K MÄ° TEKLÄ°F ETTÄ°?

BirÃ§ok kiÅŸi sÃ¶zÃ¼nÃ¼ ettiÄŸimiz bu Ã¼nlÃ¼ Ã§iftin Shakira ile Gerard Pique olduÄŸunu Ã§oktan anladÄ± bile. 12 yÄ±llÄ±k iliÅŸkilerini Pique'nin, Clara Chia Marti ile Shakira'yÄ± aldatmasÄ± yÃ¼zÃ¼nden bitiren eski Ã§iftin cephesinden gelen yeni bir iddia magazin basÄ±nÄ±nÄ±n manÅŸetlerine Ã§Ä±ktÄ±.

Buna gÃ¶re futbol yÄ±ldÄ±zÄ± Gerard Pique, 23 yaÅŸÄ±ndaki sevgilisi Clara Chia Marti ile evlenme hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda. Marca adlÄ± derginin iddiasÄ±na gÃ¶re birbirlerine Ã§ok aÅŸÄ±k olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Gerard Pique, genÃ§ sevgilisine Ã§oktan evlilik teklif etti bile.

'TÃ–REN SENÄ°N Ä°STEDÄ°ÄžÄ°N GÄ°BÄ° OLACAK' SÃ–ZÃœNÃœ VERDÄ°

Ãœstelik iddialar bununla sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸil. Ä°leri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re 36 yaÅŸÄ±ndaki Pique, evlilik tÃ¶renini de genÃ§ sevgilisinin arzusuna gÃ¶re yapma konusunda ona Ã§oktan sÃ¶z verdi bile. Yani eÄŸer bu iddialar doÄŸruysa Pique, genÃ§ sevgilisi nasÄ±l ve nerede evlenmek istiyorsa bÃ¼tÃ¼n ayrÄ±ntÄ±larÄ± ona gÃ¶re organize edecek.

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Ã‡eÅŸitli yayÄ±n organlarÄ±nÄ±n ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Clara Chia Marti, Ã¶yle gÃ¶steriÅŸli bir dÃ¼ÄŸÃ¼n arzu etmiyor. Onun tercihi samimi ve daha kÃ¼Ã§Ã¼k bir tÃ¶renden yana. Bu iddialar hakkÄ±nda Ã§iftten ÅŸu ana kadar herhangi bir aÃ§Ä±klama gelmedi.

'BEN SEVGÄ°LÄ°MÄ°N KUKLASIYIM' DEMÄ°ÅžTÄ°

Bu arada Gerard Pique geÃ§en ay sevgilisiyle iliÅŸkisi hakkÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± ilginÃ§ aÃ§Ä±klamalarla da gÃ¼ndeme oturmuÅŸtu. 10 yÄ±llÄ±k sevgilisi ve iki oÄŸlunun annesi olan Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Shakira'yÄ± aldatan Gerard Pique, 23 yaÅŸÄ±ndaki sevgilisi Clara Chia ile iliÅŸkisi hakkÄ±nda ilk kez konuÅŸtu. 36 yaÅŸÄ±ndaki Piquet "aralarÄ±nda baskÄ±n olan kiÅŸinin Clara Chia olduÄŸunu" sÃ¶yledi. Bunu da tek bir cÃ¼mleyle Ã¶zetledi: Ben bir kuklayÄ±m!Â

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HANGÄ° KIYAFETÄ° GÄ°YECEÄžÄ°NÄ° BÄ°LE SEVGÄ°LÄ°SÄ° BELÄ°RLÄ°YORMUÅž

Ä°spanyol yayÄ±ncÄ± Ibai Llanos'un sunduÄŸu programÄ±n konuÄŸu olan Gerard Pique, uÄŸruna, 10 yÄ±llÄ±k sevgilisi Shakira'yÄ± aldatÄ±p terk ettiÄŸi sevgilisiyle iliÅŸkisinin merak edilenlerini anlattÄ±. Pique gerÃ§ekten ilginÃ§ itiraflarda bulundu. AnlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Ã¼nlÃ¼ futbol yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ±n hangi kÄ±yafeti giyeceÄŸini bile genÃ§ sevgilisi seÃ§iyor. Ä°ÅŸte bu yÃ¼zden de Gerard Pique kendisini "bir kukla" olarak tanÄ±mladÄ±.

ProgramÄ±n sunucusu Llanos, Pique'ye giyim tarzÄ±nÄ± belirlemek iÃ§in moda dergilerini takÄ±p edip etmediÄŸini sordu. Ä°ÅŸte bu soru Ã¼zerine Pique'nin ÅŸakayla karÄ±ÅŸÄ±k o tuhaf aÃ§Ä±klamasÄ± geldi. Pique, genÃ§ sevgilisi Clara Chia ile birlikte alÄ±ÅŸveriÅŸ iÃ§in maÄŸazaya gittiklerini sÃ¶yleyip "GerÃ§ek ÅŸu ki, maÄŸazaya gidiyoruz. KÄ±yafetleri benim iÃ§in seÃ§iyor ve satÄ±n alÄ±yor" diye konuÅŸtu.

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Geradrd Pique ile 12 yÄ±llÄ±k sevgilisi Shakira'nÄ±n ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± olaylÄ± olmuÅŸtu. Uzun sÃ¼re sevgilisini aldatan Pique sonra geride hiÃ§ aklÄ±na gelmeyen bir ipucu bÄ±rakÄ±nca bir tÃ¼r skandal yaratan bu aldatma da ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Gerad Pique'nin sadakatsizliÄŸi bir dizi ayrÄ±ntÄ±yla epey uzun sÃ¼redir takip altÄ±ndaydÄ±. Gelin bunlarÄ± bir hatÄ±rlayalÄ±m.

Bir iddiaya gÃ¶re Shakira iki oÄŸluyla birlikte, yaÅŸadÄ±klarÄ± Barcelona'dan uzaktayken Gerard Pique, online bir gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye katÄ±ldÄ±. O kamera karÅŸÄ±sÄ±nda konuÅŸurken arkasÄ±nda zaman zaman kadraja giren bir genÃ§ kadÄ±n vardÄ±. Sosyal medyadaki bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmede diÄŸer katÄ±lÄ±mcÄ±lar onun Shakira olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hemen anladÄ± ve bÃ¶ylece aldatma ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Fakat yeni ortaya atÄ±lan baÅŸka bir iddiaya gÃ¶re de Gerard Pique'yi ele veren, Shakira'nÄ±n buzdolabÄ±nda bulduÄŸu bir miktarÄ± yenilmiÅŸ bir kavanoz Ã§ilek reÃ§eli oldu.

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SONUNDA ACI GERÃ‡EKLE YÃœZLEÅžTÄ°

Ä°leri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ±nda olan Shakira, evine dÃ¶ndÃ¼. BuzdolabÄ±nÄ± aÃ§an gÃ¼zel ÅŸarkÄ±cÄ±, Ã§ilek reÃ§eli kavanozunu gÃ¶rÃ¼nce evde bir ÅŸeylerin yolunda gitmediÄŸini anladÄ±. Kesinlikle eve baÅŸka biri gelmiÅŸti, Ã§Ã¼nkÃ¼ Gerard Pique asla Ã§ilek reÃ§eli yemezdi. Bu ipucunun izini sÃ¼ren Shakira da sonunda acÄ± gerÃ§ekle yÃ¼zleÅŸti.

Shakira kendi itiraf ettiÄŸine gÃ¶re bu aldatÄ±lma onun iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir yÄ±kÄ±m oldu. Fakat evdeki izleri takip edip ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± gerÃ§ek, yani Gerard Pique'nin birlikte yaÅŸadÄ±klarÄ± eve baÅŸka bir kadÄ±nÄ± gÃ¶tÃ¼rmÃ¼ÅŸ olmasÄ± ona gelen asÄ±l darbeydi. Ã–nce online gÃ¶rÃ¼ÅŸme ardÄ±ndan reÃ§el kavanozu derken artÄ±k Pique'nin yasak aÅŸkÄ± saklanÄ±r olmaktan Ã§Ä±ktÄ±. o olaylarÄ± da bir hatÄ±rlayalÄ±m...

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DÄ°KKATLÄ° TAKÄ°PÃ‡Ä°LERÄ° GÃ–ZDEN KAÃ‡IRMADI

35 yaÅŸÄ±ndaki Gerard Pique, 2021 yÄ±lÄ±nda sevgilisi Shakira ve Ã§ocuklarÄ± Sacha ile Milan ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ±ndayken, online olarak bir gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye katÄ±ldÄ±. O bilgisayarÄ±nÄ±n kamerasÄ±na doÄŸru dÃ¶nÃ¼p konuÅŸurken arka planda olup biten bir ÅŸey o gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye katÄ±lanlarÄ±n dikkatini Ã§ekti. Pique'nin arkasÄ±ndan genÃ§ bir kadÄ±n zaman zaman gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ye girip Ã§Ä±kÄ±yordu. Ä°ÅŸin ilginÃ§ yanÄ± o kadÄ±n Shakira deÄŸildi! Ã‡Ã¼nkÃ¼ Shakira'nÄ±n, o sÄ±rada iki oÄŸluyla birlikte Barcelona dÄ±ÅŸÄ±nda olduÄŸu biliniyordu. Peki o gÃ¶rÃ¼ÅŸme sÄ±rasÄ±nda Gerard Pique'nin yanÄ±nda olan genÃ§ kadÄ±n kimdi?

2022'de futbol yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ±n 12 yÄ±l boyunca birlikte olduÄŸu Shakira'yÄ± genÃ§ bir kadÄ±nla aldattÄ±ÄŸÄ±, o kadÄ±nÄ±n kim olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Ä°ÅŸte o zaman da 2021 yÄ±lÄ±ndaki video gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi sÄ±rasÄ±nda Gerard Pique'nin evindeki kadÄ±nÄ±n kim olduÄŸu da anlaÅŸÄ±ldÄ±: Shakira'ya ihanet ettiÄŸi Clara Chia Marti! Yani Ã¶zetlemek gerekirse, Pique uzun zamandÄ±r Shakira'yÄ± aldatÄ±yordu. Hatta o evden uzaktayken sevgilisini, Shakira ile birlikte yaÅŸadÄ±klarÄ± eve bile gÃ¶tÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. Ã–te yandan da o sÄ±ralarda Shakira ile iliÅŸkilerinin iyi gittiÄŸine, her ÅŸeyin yolunda olduÄŸuna dair demeÃ§ler bile veriyordu. Ama gerÃ§ek Ã§ok baÅŸkaydÄ±.

'SÄ°ZÄ°N GÄ°BÄ° KADINLAR Ä°Ã‡Ä°N CEHENNEMDE Ã–ZEL BÄ°R YER VAR'

Â Åžimdi gelelik Shakira cephesine... Bu ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ardÄ±ndan en Ã§ok konuÅŸan kiÅŸi aldatÄ±lan taraf yani Shakira oldu. 47 yaÅŸÄ±ndaki Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±, mesleÄŸini de kullanarak sadakatsiz sevgilisine "iÄŸneli" mesajlar gÃ¶nderdi. Online platformlarda yayÄ±nlanan bazÄ± kliplerinde ÅŸarkÄ± sÃ¶zleriyle Pique'ye demediÄŸini bÄ±rakmadÄ±. BaÅŸlarda bu konuda konuÅŸmaya hazÄ±r olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Shakira, bu kez sessizliÄŸini tam olarak bozdu. Sadece eski sevgilisi Gerard Pique deÄŸil, onun, uÄŸruna kendisini terk ettiÄŸi Clara Chia hakkÄ±nda da aÄŸÄ±r sÃ¶zler sarf etti.



Pique ile iliÅŸkisinden iki tane erkek Ã§ocuk sahibi olan Shakira, Meksika'da yayÄ±n yapan Canal Estrellas'tan Enrique Acevedo'ya bir rÃ¶portaj verdi. Shakira o rÃ¶portajda Pique'nin sevgilisi Clara Chia'ya da "DiÄŸer kadÄ±nlarÄ± desteklemeyen kadÄ±nlar iÃ§in cehennemde ayrÄ±lmÄ±ÅŸ Ã¶zel bir yer var" sÃ¶zleriyle sert bir mesaj gÃ¶nderdi.

Ã‡ARPICI SÃ–ZLER SARF ETTÄ°

Shakira o rÃ¶portajda baÅŸka Ã§arpÄ±cÄ± sÃ¶zler de sÃ¶yledi. GeÃ§miÅŸte bir kadÄ±nÄ±n yanÄ±nda bir erkek olmadan kendini "tamamlanmÄ±ÅŸ" hissetmeyeceÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± ÅŸimdi ise bu konudaki fikrinin deÄŸiÅŸtiÄŸini saklamadÄ±. Ä°ki Ã§ocuk annesi Shakira "artÄ±k kendi kendine yetebileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼" sÃ¶zlerine ekledi. Shakira, artÄ±k kendine daha Ã§ok gÃ¼vendiÄŸini ve Ã§ocuklarÄ±, 10 yaÅŸÄ±ndaki Milan ile 7 yaÅŸÄ±ndaki Sasha iÃ§in "Aslan gibi bir anneye" dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ vurguladÄ±.

37 yaÅŸÄ±ndaki Gerard Pique ile iliÅŸkisi, genÃ§ bir kadÄ±n yÃ¼zÃ¼nden aldatÄ±larak sona eren Shakira " Bir kadÄ±nÄ±n, kendini bir erkekle tamamlayabileceÄŸine inandÄ±m. AyrÄ±ca Ã§ocuklarÄ±n anne ve babalarÄ±yla birlikte aynÄ± Ã§atÄ± altÄ±nda olduÄŸunu hayal ettim. Hayatta bÃ¼tÃ¼n dÃ¼ÅŸlerinizi gerÃ§ekleÅŸtiremezsiniz. Ama hayat bunu da telafi edecek olanaklar sunar" dedi. Shakira, sahip olduÄŸu iki oÄŸlunun da hayatÄ±n, yolunda gitmeyen bazÄ± ÅŸeyler iÃ§in kendisine sunduÄŸu bir telafi olduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi.

'ESKÄ°DEN ERKEKLERE BAÄžIMLIYDIM'

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± geÃ§miÅŸte erkeklere baÄŸÄ±mlÄ± olduÄŸunu ve aÅŸka aÅŸÄ±k olduÄŸunu sÃ¶yledi. BugÃ¼n ise artÄ±k olaylarÄ± farklÄ± aÃ§Ä±lardan deÄŸerlendirebildiÄŸini belirtti. Shakira'ya gÃ¶re yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bu aldatÄ±lma ve ayrÄ±lÄ±k, hayata karÅŸÄ± daha gÃ¼Ã§lÃ¼ bir duruÅŸ sergilemesini saÄŸladÄ±. Bu konudaki gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ ÅŸÃ¶yle Ã¶zetledi Shakira "Bir kadÄ±n hayatta bu tÃ¼r bir savaÅŸla yÃ¼zleÅŸmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nda daha gÃ¼Ã§lÃ¼ Ã§Ä±kÄ±yor."

YÄ±llarÄ±nÄ± verdiÄŸi sevgilisi Gerard Pique tarafÄ±ndan aldatÄ±lan Shakira sonra da ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "Åžimdi paradoksal bir biÃ§imde kendimi tamamlanmÄ±ÅŸ hissediyorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ kendime gÃ¼veniyorum ve bana baÄŸlÄ± iki Ã§ocuÄŸum var. Bu da bir diÅŸi aslandan daha gÃ¼Ã§lÃ¼ olmam gerektiÄŸi anlamÄ±na geliyor."

AYLAR Ã–NCE KONUÅžMAYA HAZIR DEÄžÄ°LDÄ°

Shakira ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n hemen ardÄ±ndan Elle dergisine de bir rÃ¶portaj verdi. Ama o dÃ¶nemde henÃ¼z ayrÄ±lÄ±k konusunda konuÅŸmaya hazÄ±r olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rerek Ã§ok derin aÃ§Ä±klamalar yapmadÄ±. Skahira dergiye verdiÄŸi rÃ¶portajda 11 yÄ±llÄ±k sevgilisi Gerard Pique ile ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±nda Ã§ok detay vermese de "Bu konuda konuÅŸmak zor. Ã–zellikle de ÅŸu anda hala bu olup bitenlerle baÅŸa Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken" demiÅŸti.

Shakira, toplumun gÃ¶zÃ¼ Ã¶nÃ¼nde bir insan olduÄŸunu hatÄ±rlatÄ±p "Bizim ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã¶yle normal bir ayrÄ±lÄ±k deÄŸil" diye sÃ¼rdÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼ sÃ¶zlerini. Ä°ÅŸte onun demecinin bu kÄ±smÄ± Ã§ok bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla, kendisi yokken Pique'nin evine genÃ§ sevgilisini getirdiÄŸini aslÄ±nda bildiÄŸini ama belki de aÃ§Ä±klamak istemediÄŸi yorumlarÄ±na neden oldu.

'Ã‡OCUKLARIMI KORUMAYA Ã‡ALIÅžIYORUM'

Shakira, Ã¶zel hayatÄ±nÄ±n Ã¼zerine sÃ¼rekli "spot Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nÄ±n tutulmasÄ±nÄ±n zaten zor olduÄŸunu ama bÃ¶yle durumlarda hem kendisi hem de ailesi iÃ§in iÅŸlerin daha da zorlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ekledi sÃ¶zlerine o rÃ¶portajda. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼reÃ§te kendisi iÃ§in en Ã¶neli ÅŸeyin Ã§ocuklarÄ± olduÄŸunu vurgulayan Shakira, bu durumu Ã§ocuklarÄ±ndan saklamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

"OnlarÄ± korumaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum Ã§Ã¼nkÃ¼ benim hayattaki bir numaralÄ± gÃ¶revim bu" dedi. Shakira her ne kadar kendisi Ã§ocuklarÄ±nÄ± olumsuz sÃ¶ylemlerden korumaya Ã§alÄ±ÅŸsa da bazen arkadaÅŸlarÄ±ndan bazen de internette olup bitenlerle ilgili hoÅŸ olmayan ÅŸeyler duyabileceÄŸini de anlattÄ±. Ã‡ocuklarÄ±nÄ±n bÃ¼tÃ¼n bunlardan etkileneceÄŸinin de altÄ±nÄ± Ã§izdi.

'YARALARIMIZ AÃ‡IK OLSA DA ZAMAN, TIPKI BÄ°R CERRAHIN ELÄ° GÄ°BÄ°'

Ãœzerinden belli bir sÃ¼re geÃ§miÅŸ olsa da Shakira iÃ§in bu ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± daha da Ã¶tesinde bu ihaneti kabullenmek kolay olmasa gerek. ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± 2023 yÄ±lÄ±nÄ± kutlamak iÃ§in sosyal medyada paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda da henÃ¼z bu durumun Ã¼stesinden gelemediÄŸini saklamadÄ± zaten: "Bu yeni yÄ±lda her ne kadar yaralarÄ±mÄ±z hala aÃ§Ä±ksa da zaman sanki bir cerrahÄ±n eli gibi. Her ne kadar birileri bize ihanet etse de diÄŸerlerine gÃ¼venmeye devam etmek zorundayÄ±z.Â