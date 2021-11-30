Paulina Porizkova evliliÄŸini anlattÄ±: Ne giyeceÄŸime bile kocam karar veriyordu

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''KOCAM BANA TAKINTILIYDI'

Model, ne yapacaÄŸÄ±na, nereye gideceÄŸine ve hatta ne giyeceÄŸine bile, kendisinden 21 yaÅŸ bÃ¼yÃ¼k eÅŸinin karar verdiÄŸini, hatta tÃ¼m hayatÄ±nÄ± kontrol ettiÄŸini anlattÄ±. Ä°ki Ã§ocuk annesi model "Kocam bana takÄ±ntÄ±lÄ±ydÄ±" diye konuÅŸtu.

EVLÄ°LÄ°ÄžÄ°NÄ°N BÄ°LÄ°NMEYENLERÄ°NÄ° ANLATTI

1980 ve 90'lara damgasÄ±nÄ± vuran model Paulina Porizkova, yasal olarak ayrÄ±lmalarÄ±na raÄŸmen birlikte yaÅŸadÄ±klarÄ± evde son nefesini veren eski eÅŸiyle geÃ§irdiÄŸi evlilik hayatÄ±na dair ayrÄ±ntÄ±larÄ± AnlattÄ±. Amanda de Cadenet'nin podcast yayÄ±nÄ±na konuk olan 56 yaÅŸÄ±ndaki Porizkova, The Cars grubunun solisti Ric Ocasek ile olan evliliÄŸinin bilinmeyenlerini gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±kardÄ±.

KLÄ°P Ã‡EKÄ°MÄ°NDE TANIÅžIP FLÃ–RT ETMEYE BAÅžLADILAR

Paulina Porizkova, Ric Ocasek ile tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda henÃ¼z 19 yaÅŸÄ±ndaydÄ±. Porizkova ile Ocasek, The Cars grubunun 1984 tarihli Drive adlÄ± ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ±n klip Ã§ekimlerinde tanÄ±ÅŸtÄ±. Sette tanÄ±ÅŸan ikili kÄ±sa sÃ¼re sonra flÃ¶rt etmeye baÅŸladÄ±. Paulina Porizkova 24, Ocasek 45 yaÅŸÄ±ndayken de evlendiler. Fakat evlilikleri Ã¼nlÃ¼ modelin beklemediÄŸi ÅŸekilde ilerledi.

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"SAPLANTIYI AÅžK Ä°LE KARIÅžTIRDIM"

Porizkova, Amanda de Cadenet'nin yayÄ±nÄ±nda o dÃ¶nemde dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerini ÅŸÃ¶yle anlattÄ±: "Onun bana olan ilgisini "aÅŸk" olarak yorumladÄ±m. Oysa sanÄ±rÄ±m daha Ã§ok "saplantÄ±ydÄ±." Bana takÄ±ntÄ±lÄ±ydÄ± ve ben bunu aÅŸk sandÄ±m. Benim herhangi bir ÅŸey yapmamÄ± istemiyordu, hiÃ§bir yere gitmemi istemiyordu. Sadece onun Ã§evresinde olmamÄ± istiyordu. Ve ben bunu aÅŸk ile karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±m."Â Porizkova, genÃ§ yaÅŸÄ±nda bu durumu, Ocasek'in kendisine duyduÄŸu bÃ¼yÃ¼k aÅŸk olarak nitelediÄŸi iÃ§in de kaybetmek istemediÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.

"Ä°STEKLERÄ°NE UYDUM, Ã‡ÃœNKÃœ ONU KAYBETMEK Ä°STEMÄ°YORDUM"

Porizkova, sÃ¶zÃ¼n burasÄ±nda Ric Ocasek'i Yunan mitolojisindeki, kendi yarattÄ±ÄŸÄ± heykele aÅŸÄ±k olan Pygmalion'a benzetti. Sonra da ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: " Beni kanatlarÄ± altÄ±na aldÄ±. Bana ne giyeceÄŸimi sÃ¶yledi, ne yapacaÄŸÄ±mÄ± sÃ¶yledi. Onun isteklerine uydum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bunu yapmamak, onu kaybetme riskini gÃ¶ze almak demekti. Onun sevgisi benim iÃ§in herhangi bir arkadaÅŸtan, kariyerimden ya da yapmak istediÄŸim her ÅŸeyden daha Ã¶nemliydi."

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"BENÄ° DEÄžERLÄ° BÄ°R MÃœLK OLARAK GÃ–RDÃœÄžÃœNÃœ YILLAR SONRA FARK ETTÄ°M"

Birliktelikleri ve evlilikleri sÄ±rasÄ±nda hayatÄ±ndaki en Ã¶nemli erkeÄŸin Ric Ocasek olduÄŸunu belirtti Porizkova. YÄ±llar boyunca da her ÅŸeyi onun arzusuna gÃ¶re yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi. Porizkova "Ve ne zaman onun istediklerini yapmamaya baÅŸladÄ±m, iÅŸte o zaman iÅŸler iyi gitmemeye baÅŸladÄ±" diye konuÅŸtu. Paulina Porizkova, sÃ¶zÃ¼n bir noktasÄ±nda, kendisinin, kocasÄ± Ocasek iÃ§in "deÄŸerli bir mÃ¼lk" olmaktan Ã¶teye gitmediÄŸini uzun zaman sonra anladÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etti. Sonra da " Sevilen bir insan yerine deÄŸerli bir mÃ¼lk gibi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z zaman deÄŸiÅŸemeyeceÄŸinizi, bÃ¼yÃ¼yemeyeceÄŸinizi, yaÅŸlanamayacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± Ã§ok uzun sÃ¼re fark etmedim" dedi.

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"O ZAMANLARDA BU Ã‡EÅžÄ°T BÄ°R AÅžK Ä°STÄ°YORDUM"

1965 yÄ±lÄ±nda Ã‡ekoslavakya'da (gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde Ã‡ekya ve Slovakya olarak iki ayrÄ± Ã¼lke) dÃ¼nyaya gelen, Ä°sveÃ§'te bÃ¼yÃ¼yen Porizkova bu tÃ¼r bir evliliÄŸe nasÄ±l razÄ± geldiÄŸini sorusuna da "GenÃ§lik yÄ±llarÄ±nda ihtiyacÄ±m olan ÅŸey buydu" diye yanÄ±t verdi. Porizkova bu konu hakkÄ±nda "Bu Ã§eÅŸit bir ilgi istiyordum, bu Ã§eÅŸit bir aÅŸk istiyordum. Bana uzun yÄ±llar boyunca verdiÄŸi her ÅŸeyi istiyordum" diye konuÅŸtu. BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± sevilme isteÄŸi yÃ¼zÃ¼nden razÄ± geldiÄŸini belirtti Ã¼nlÃ¼ model. "Ä°zlemek istediÄŸim filmleri gÃ¶rmek iÃ§in sinemaya gitmedim, istediÄŸim gibi bir kariyerim olmadÄ±. Ama bu dÃ¼nyadaki en Ã¶nemli ÅŸey olan "aÅŸka" sahip olduÄŸumu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m" diyerek o dÃ¶nemdeki mantÄ±ÄŸÄ±nÄ± kelimelere dÃ¶ktÃ¼.

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"Ã‡OCUKLARI Ä°Ã‡Ä°N Ã‡OK Ä°YÄ° BÄ°R BABAYDI"

BunlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra Ocasek'in ÅŸu anda 23 ve 28 yaÅŸÄ±nda olan oÄŸullarÄ± Jonathan ile Oliver iÃ§in Ã§ok iyi bir baba olduÄŸunu da sÃ¶zlerine ekledi. Porizkova, Ocasek'in kendisinden Ã¶nceki iliÅŸki ve evliliklerinden dÃ¶rt tane daha Ã§ocuÄŸu olduÄŸunu da hatÄ±rlattÄ±.Â GeÃ§en yÄ±llar iÃ§inde evlilikleri Ã§ok iyi gitmese de hatta kocasÄ± yatak odalarÄ±nÄ± ayÄ±rmÄ±ÅŸ olsa da sonsuza kadar onunla birlikte kalmayÄ± arzu ettiÄŸini sÃ¶yledi Porizkova. Model "Sadece onun benimle konuÅŸmasÄ±na, onunla iletiÅŸim kurmaya ihtiyacÄ±m vardÄ±" dedi.

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"ARZU EDÄ°LMEYEN KADIN OLMAYA DAHA FAZLA KATLANAMADIM"

Sorunlara raÄŸmen kocasÄ±nÄ± sevmekten hiÃ§ vazgeÃ§mediÄŸini anlatan Porizkova 2017'de 30 yÄ±llÄ±k evliliÄŸin sessizce bitmesinden sonra bile ona olan sevgisinin bitmediÄŸini belirtti. Ocasek'den ayrÄ±lmayÄ± kabul etme sebebinin de "Ã§ektiÄŸi yalnÄ±zlÄ±k ve arzu edilmeyen kadÄ±n olma duygusuyla baÅŸ edememek" olduÄŸunu itiraf etti.

AYRILIK KARARINA RAÄžMEN BÄ°RLÄ°KTE YAÅžIYORLARDI

Ric Ocasek geÃ§irdiÄŸi kalp ameliyatÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Porizkova ile birlikte yaÅŸadÄ±klarÄ± Manhattan'daki evde 2019 yÄ±lÄ±nÄ±n EylÃ¼l ayÄ±nda son nefesini verdi. 75 yaÅŸÄ±ndaki Ocasek'in uykusunda Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ilk fark eden de elinde kahve ile odasÄ±na giren Porizkova oldu.

KOCASININ Ã–LÃœMÃœNDEN SONRA HAYAL KIRIKLIÄžI

Paulina Porizkova, kocasÄ± tarafÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k bir hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸratÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da onun Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra Ã¶ÄŸrenmiÅŸti. Bunu da yaptÄ±ÄŸÄ± bir sÃ¶yleÅŸide itiraf etti. Bu yÄ±lÄ±n ÅŸubat ayÄ±nda USB Global Wealth Management'Ä±n baÅŸkanÄ± Paula Polita ile bir sÃ¶yleÅŸi yapan Paulina Porizkova, 1989'da Ocasek ile dÃ¼nyaevine girerken evlilik sÃ¶zleÅŸmesi yapmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ilk kez o dÃ¶nemde piÅŸmanlÄ±k duyduÄŸunu da sÃ¶zlerine ekledi.Â

1965 yÄ±lÄ±nda o dönemdeki adÄ± Çekoslavakya olan Çekya'da dünyaya gelen Paulina Porizkova, henüz 3 yaÅŸÄ±ndayken anne ve babasÄ±, ülkeden kaçÄ±p Ä°sveç'e gitti. Paulina Porizkova'yÄ± ise büyükannesine bÄ±raktÄ±lar. O dönemde bir demir perde ülkesi olan Çekoslavakya hükümeti, Porizkova'nÄ±n anne ve babasÄ±nÄ±n onu almasÄ±na izin vermedi. Bu durum, o dönemin Ä°sveç basÄ±nÄ±nda uzun süre manÅŸetlerde kaldÄ±. Daha sonra annesi Anna çocuklarÄ±nÄ± almak için ülkeye döndü. O sÄ±rada hamile olan Anna Porizkova, ev hahsine alÄ±ndÄ±. UluslararasÄ± baskÄ± sonucu ailenin ülkeden çÄ±kmasÄ±na izin verildi. Bunun üzerine Porizkova ve annesi Ä°sveç'e gitti. Fakat orada da babasÄ± onlarÄ± terk etti.

KOCASI MÄ°RASINDAN Ã‡IKARMIÅž

Porizkova ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rma kararÄ± alan ama aynÄ± evde yaÅŸamayÄ± ve kaÄŸÄ±t Ã¼zerinde evli kalmayÄ± sÃ¼rdÃ¼ren Ric Ocasek, 2019 yÄ±lÄ±nÄ±n eylÃ¼l ayÄ±nda hayata veda etti. Onun Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra da Porizkova, kocasÄ±nÄ±n vasiyetinden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendi. Bu olayÄ±n ardÄ±ndan da kendisi iÃ§in finansal aÃ§Ä±dan zorlu bir sÃ¼reÃ§ baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ± Paulina Porizkova. "O dÃ¶nemde iki tane ev kredim vardÄ± ancak Ã¶demem mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildi" diye konuÅŸtu. Evleri satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Ã¼nlÃ¼ model "Ama satÄ±lÄ±ncaya kadar, yaÅŸamÄ±mÄ± sÃ¼rdÃ¼recek param yoktu" diye devam etti. ÃœnlÃ¼ model, o sÄ±rada yiyecek alacak maddi imkanÄ± bile olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu konuda arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n kendisine destek olduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi.

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'KOCAMIN SÃ–ZÃœ Ã‡OK Ã–NEMLÄ°YDÄ°'

Porizkova'nÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re o dÃ¶nemde evlilik sÃ¶zleÅŸmesi gÃ¼ndeme gelmiÅŸ ama Osacek bunu "kÃ¶tÃ¼ye alamet" olarak nitelendirmiÅŸti. Porizkova bu konudaki konuÅŸmalarÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± anlarÄ± "Onun sÃ¶zÃ¼nÃ¼n, TanrÄ± sÃ¶zÃ¼ gibi olduÄŸuna dair bir inancÄ±m vardÄ± o dÃ¶nemde" diye anlattÄ±.

Paulina Porizkova çok gençken bir makyöz olan arkadaÅŸÄ± onun ve birkaç arkadaÅŸÄ±nÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± çekip Paris'te bir modellik ajansÄ±na gönderdi. Bu sayede Porizkova'nÄ±n da hayatÄ± deÄŸiÅŸti. 1980'lerin ilk yarÄ±sÄ±nda Porizkova kÄ±sa sürede kendini moda dünyasÄ±na kabul ettirdi. Hatta Orta Avrupa'dan çÄ±kÄ±p bu alanda isim yapan ilk model olarak da tarihe geçti. Uzun yÄ±llar mesleÄŸini sürdüren Paulina Porizkova, moda ve TV çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra 1992 yÄ±lÄ±nda bir çocuk kitabÄ± yazdÄ±. 2007 yÄ±lÄ±nda da A Model Summer adlÄ± romanÄ± yayÄ±nlandÄ±.

Â 'ONUN Ä°ÅžÄ° GERÃ‡EKTÄ°, BENÄ°MKÄ° HOBÄ°'

Paulina Porizkova; mesleÄŸinin en parlak dÃ¶nemlerinde yÄ±lda 6 milyon dolar kazandÄ± ama evi geÃ§indirme rolÃ¼nÃ¼n onda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirtti. Ric Ocasek ile aralarÄ±ndaki para iliÅŸkisini de "Benim param gerÃ§ek para deÄŸildi, bir tÃ¼r hobi parasÄ±ydÄ±. GerÃ§ek para ise onun kazandÄ±ÄŸÄ±ydÄ±" sÃ¶zleriyle tanÄ±mladÄ± Porizkova.

KÄ°RAYA Ã‡IKTI

ÃœnlÃ¼ model, geÃ§tiÄŸimiz eylÃ¼l ayÄ±nda 30 yÄ±ldan fazla zamandÄ±r yaÅŸadÄ±klarÄ± evi 10 milyon dolara sattÄ±. New York'ta bir dairesi olan Porizkova, Manhattan'da daha kÃ¼Ã§Ã¼k bir eve kiraya Ã§Ä±ktÄ±. Paulina Porizkova bu yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± da ÅŸu sÃ¶zlerle deÄŸerlendirdi: "Bana olanlar Ã¶nlenebilir ÅŸeylerdi. Ve bunlar kÃ¶tÃ¼ kadere baÄŸlÄ± deÄŸil, tamamen benim aptallÄ±ÄŸÄ±mdÄ±" dedi ve bunlar iÃ§in kendisinden baÅŸka kimseyi suÃ§lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi.