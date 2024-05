Bir zamanlar sinemanın yıldızıydı.... 40'ından sonra iki tane çocuk doğurdu, elinde temizlik süngeri evinin kadını oldu

Haberin Devamı

Sonra gerisi gelir zaten. Elbette evlenip çoluk çocuğa karışırlar ama bir yandan da kariyerlerini sürdürürler.

Hatta bazı kadın yıldızlar, fiziksel görünümleri bozulmasın diye çocuklarını kendileri doğurmak yerine taşıyıcı anne yöntemini seçer. Kariyeri uğruna anne olma hayalini geciktirenler bile var.

Ama elbette bütün ünlüler böyle anlattığımız gibi değil.

Bazıları aslında daha uzun yıllar kariyerlerini sürdürmeyi planlarken bir anda büyük bir aşka düşer, arka arkaya çocuk doğurur.

Bunun sonucunda da yıllarını verdiği mesleğini bir kenara itip kendini, eşine ve evine adar. Üstelik bundan herhangi bir pişmanlık da duymaz.

HER ŞEY BİR FİLM ÇEKİMİNDE BAŞLADI

İşte Eva Mendes de bunlardan biri. Birlikte rol aldıkları bir filmin çekiminde aşık olduğu Ryan Gosling ile kendine bir hayat kuran Mendes, bu süreçte iki kez de anne oldu.

Çiftin aşkından 9 yaşında Esmeralda Amada ve 7 yaşında Amada Lee adında iki tane kızları dünyaya geldi.

Bu değişimin sonunda Eva Mendes de kendisinden çok da beklenmeyen bir adım attı. Gayet parlak bir şekilde yürüyen kariyerini elinin tersiyle bir kenara itti ve kendini sevdiği adama; ondan dünyaya gelen çocuklarına, yuvasına adadı. Oyunculuk kariyerini elinin tersiyle ikinci plana itti.

Kısa bir süre önce 50 yaşına giren Eva Mendes, People dergisine verdiği röportajda da bu konuda aklından geçenleri anlattı. Söylediğine göre güzel oyuncu, bütün bunları yaptığına aslında kendisi de inanamıyor.

'BİR ADAMA BAĞLANIP EVE KAPANACAĞIMI HİÇ DÜŞÜNMEMİŞTİM'

Bu durumu da şu sözlerle ifade etti Eva Mendes: "Çocuk sahibi olacağımı ve eve kapanacağımı hiç düşünmemiştim. Bir adam hayatıma girdi ve tüm bu konularda fikrimi değiştirmemi sağladı."

Her ne kadar "aklına gelmeyen başına gelse de" Eva Mendes, kariyerini bir kenara koyup kendini Ryan Gosling'den dünyaya gelen çocuklarına ve evine adamanın hayatı boyunca verdiği en kolay karar olduğunu da sözlerine ekledi.

10 yıldır bu şekilde yaşayan Eva Mendes, "Bütün bu yıllar benim açımdan çok biçimlendirici oldu. Her şey için ailemin yanında olmak istedim" diye sürdürdü sözlerini.

Ryan Gosling ile bir aile kurduktan sonra evine ağırlık vermesinin ünlü oyuncuyla aralarında yaptıkları "sözsüz bir anlaşma" olduğunu anlattı Eva Mendes: "Tamam, o işini yapmak için bir yerlere gidecek. Ben de buradan çalışacağım."

'İYİ Kİ 40 YAŞINDAN SONRA DOĞURDUM'

Bu arada Eva Mendes'in iki kızını da 40 yaşından sonra dünyaya getirdiğini hatırlatalım. Bu durum da o dönemde uzun süre konuşulmuştu. Birçok kişi o yaştan sonra hamile kaldığı için güzel yıldızı eleştirmişti.

Mendes, röportajda bu konuya da değindi. "Benim 40 yaşında hamile kalmam birçok insan için büyük bir olay oldu. Ama benim için öyle değildi" diye konuştu.

Mendes bu konudaki sözlerini şöyle sürdürdü: "42 yaşında ikinci çocuğuma hamile kalınca insanlar bana çok yorulacağımı, insanların bu yüzden 20 yaşında çocuk sahibi olduğunu söylediler. Bana göre bu o güne kadar duyduğum en aptalca şeydi."

Güzel yıldız ileri yaşta anne olmanın bir başka iyi yanını da anlattı: "Çocuk büyütmek sabır gerektiren bir şey. Ben 20'li yaşlarımda öyle bir sabra sahip değildim."





ASLINDA O DA ÇALIŞIYOR

Hayatında seçtiği bu yeni yola rağmen Eva Mendes yine de çalışma hayatından tamamen kopmadığını belirtti. "Oyunculuk yapmak aylarca farklı bir lokasyonda kalmanıza neden oluyor. Ama ben yine de çalışmak istiyorduk. Bu yüzden bir çalışma düzeni oluşturma konusunda yaratıcı olmam gerekti" diye konuştu güzel oyuncu.

Bu arada şunu da belirtelim... Eva Mendes, her ne kadar kariyerini ikinci plana atmışsa da gerçekten çalışmayı sürdürüyor. Özellikle sosyal medya sayfasını kullanarak bazı ürünlerin tanıtımını gerçekleştiriyor.

Geçen yıl rol aldığı Barbie filmiyle konuşulan Ryan Gosling ile Eva Mendes birlikte oynadıkları The Place Beyond The Pines adlı filmin setinde tanıştılar.

ONUNLA TANIŞANA KADAR KENDİNİ ANNE OLARAK GÖREMİYORDU

Eva Mendes, son olarak 2014 yılında Lost River filminde oynamıştı. Onunla bir aile kurduktan ve özellikle de anne olduktan sonra mesleğinden uzaklaştı.

Oysa kariyeri boyunca Training Day, Last Night, Hitch, We Own The Night gibi birçok iddialı filmde unutulmaz karakterlere hayat vermişti.

Mendes, oyunculuktan uzaklaştığı sırada bir hayranının sosyal medya üzerinden bu konuda sorduğu soruya "iki kızını büyütmeyi, oyunculuk kariyerinin önüne koyduğu" cevabını vermişti. Mendes bir başka röportajında da Ryan Gosling ile tanışıncaya kadar kendini bir anne olarak göremediğini belirtmişti.

"ONUN ÇOCUKLARINI DOĞURMAK İSTEDİM"

"Ryan'ı tanıyana kadar hamile kalma planım yoktu" diye konuşan Mendes, anneliğin hayatını tamamen değiştirdiğini de ifade etmişti.

Gosling'i tanıdıktan sonra da ondan çocuk sahibi olma fikrinin geliştiğini itiraf etmişti. Eva Mendes, bu isteğin Ryan Gosling'e duyduğu aşktan kaynaklandığının da altını çizmişti.

Ryan Gosling de geçen yıl verdiği bir röportajda Eva Mendes'ten başkasıyla çocuk yapmayı hayal bile edemeyeceğini söylemişti.

'DAHA FAZLA 'MIŞ GİBİ' YAPMAK İSTEMEDİM'

Gosling GQ dergisine verdiği röportajda Ryan Gosling, röportajda Eva Mendes'ten etkilenmekle yetinmeyip hemen çocuk sahibi olmak istediğini şöyle anlattı: "Eva ile tanışmadan önce çocuk sahibi olmayı aklımdan bile geçirmiyordum. Ama Eva'yı tanıdıktan sonra ondan başka bir kadınla çocuk yapmak istemediğimi fark ettim."

Birlikte rol aldıkları filmde senaryo gereği kimi zaman Eva Mendes ile bir aile gibi davranmaları gerektiğini anlattı Gosling.

Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Daha fazla 'mış gibi' yapmak istemiyordum. Bunun, sahip olduğumda kendimi şanslı hissedeceğim bir hayat olduğunu fark ettim."

Belli ki Eva Mendes'in duyguları da Ryan Gosling gibiydi ve çift birlikte olmaya başladıktan iki yıl sonra büyük kızları Esmeralda dünyaya geldi. Ondan bir yıl sonra da küçük kızları Amada dünyaya gözlerini açtı.

O sırada Ryan Gosling'in kariyeri de La La Land ve The Nice Guys gibi filmlerle zirveye ulaştı. Bir başka deyişle kızları ona uğur getirdi.