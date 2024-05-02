40 yaş genç sevgilisiyle aşkın doruklarına çıktı... 'Yaşıtım erkekler artık hayatta değil, geri kalanlar da benden korkuyor'

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Şu anda 77 yaşında olan bu ünlü oyuncu ve şarkıcı kendisinden tam 40 yaş bir gencin aşkıyla akıp giden yılları da tersine çevirdi. Her ne kadar çocukları bu durumu onaylamasa da buna da aldırmadı, yine aşkını yaşamaya devam etti.

Aslında gösteri dünyasının ünlüleri için eşleri ya da sevgilileriyle aralarındaki yaş farkının hiçbir önemi olmadığını bilmeyen yok. Ama bu ünlü neden kendisinden genç bir sevgili edindiğini biraz da şaka yollu anlattı.

SEVGİLİSİ KÜÇÜK OĞLUNDAN BİLE 10 YAŞ GENÇ

Konuyu takip edenlerin hemen tahmin ettiği gibi bu ünlü Cher'in ta kendisi. 77 yaşındaki şarkıcı biri 55, diğeri de 47 yaşındaki iki oğlundan daha genç olan 37 yaşındaki müzik yapımcısı Alexander AE Edwards ile aşk yaşıyor. Hatta bir dönem ikilinin nişanlandığı bile konuşulmuştu.

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Gerçek adı Cherilyn Sarkisian olan ve "pop müziğin Tanrıçası" olarak nitelendirilen Cher, geçtiğimiz günlerde Jennifer Hudson'ın sunduğu sohbet programına konuk oldu. Orada da neden kendisinden çok genç bir erkekle aşk yaşadığını anlattı.

Ünlü şarkıcı aslında çalışmadığı zamanlarda yani sahnede ya da kamera karşısında bulunmadığı zamanlarda çok utangaç biri olduğunu söyledi. Özellikle de etrafında erkekler olduğunda bu duyguyu daha fazla hissettiğini sözlerine ekledi.

Cher bu konuda "Benden büyük ya da yaşıtım olan erkekler bana yaklaşmaya çekinip korkuyorlar" dedi. Sonra da sadece genç erkeklerin bunu başarabildiğini sözlerine ekledi. Bu konuda şunu da söyledi Cher: "Genç erkekler daha cesur, çünkü bizim gibi kadınlar tarafından büyütüldüler."

Ünlü şarkıcı ve oyuncu bu konuda konuşurken şakacı bir yaklaşım da sergiledi ve "Benden büyük ya da yaşıtım olan erkeklerin hepsi öldü" dedi.

Jennifer Hudson ile sohbet ederken bir dönemin en yakışıklı erkek yıldızlarından biri olan Elvis Presley'in kendisine romantik ilişki teklif ettiğini ama bunu reddettiğini de anlattı Cher. Bunun nedenini de "Çünkü gergindim" diye anlattı.

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'AŞK MATEMATİK BİLMEZ'

Cher ile Alexander AE Edwards'ın ilişkisi ilk olarak el ele görüntülendikleri 2022 yılında gün yüzüne çıktı. Ünlü sanatçı sonra da bu durumu sosyal medya sayfasından ilan etti.

İlişkileri ortaya çıktığında aralarındaki 40 yaş farkı tartışma yarattı. Ama Cher buna hiç aldırmadı ve eleştirilere yine sosyal medya üzerinden "Aşk matematik bilmez" diye yanıt verdi.

Cher'in iki oğlundan daha genç olan Edwards ile ilişkisi onun konuk olduğu birçok programda da masaya yatırıldı. Yıldız, Kelly Clarkson'a konuk olduğunda da bu konuda "Kağıt üzerinde bu durum çok komik görünüyor. Ama gerçek hayatta biz harika bir ikiliyiz, çok iyi anlaşıyoruz. O muhteşem biri. Ve ben erkeklere hak etmedikleri değeri veren biri değilim" diye konuştu.

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HER ŞEY TELEFON MESAJLARIYLA BAŞLADI

Cher, sunuculuğunu Amelia Dimoldenberg'in üstlendiği Chicken Soup Date adlı programda da Alexander Edwards ile ilişkisinin nasıl başladığını da anlattı.

Onun söylediğine göre her şey bir telefon mesajıyla alevlendi. O dönemi şöyle anlattı Cher: "İsviçre'ye gittim. O sırada bana mesaj attı ve nereye gittiğimi sordu. Ona İsviçre'ye gittiğimi, biraz yorgun olduğumu söyledim. Sonra bana 'Tamam, biraz dinlen bebek' diye yanıt yazdı."

Ünlü yıldızın söylediğine göre kendisinden 40 yaş genç biriyle böyle romantik bir ilişki yaşamak onun beklentileri dahilinde değildi.

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Hatta bu aşka düşmeden önce arkadaşlarına "Sakın kendinizden genç erkeklerde aşk yaşamayın. Hele mesaj yazanlarla asla aşık olmayın" diyen Cher için durum böyle olmadı.

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ORTADA BİR YÜZÜK BİLE VAR

Cher, Alexander Edwards'ın kendisine yüzük verdiğini ve onu her zaman parmağında taşıdığını da sözlerine ekledi.

Ünlü yıldız ile Edwards, 2022 yılında Paris Moda Haftası'nda tanıştılar. O an sadece 15 dakika sohbet ettiler. Tabii Edwards o arada Cher'in telefon numarasını aldı. Sonra da bugünlere geldiler.

Cher ile Alexander Edwards, geçen yıl mayıs ayında bir ayrılık süreci yaşadılar. Ama sonra tekrar bir araya geldiler.

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İlişkilerinin bu ikinci baharında Cher yaptığı bir röportajda "Sadece mutlu olmak istiyorum" diyerek 40 yaş genç aşkıyla işlerin yolunda gittiğini ifade etmişti.

ÇOCUKLARINI MİRASINDAN MAHRUM BIRAKMAKLA TEHDİT ETTİ

Aslına bakılırsa Cher ile Alexander Edwards'ın aşkının bu kadar konuşulmasının nedeni sevgilisinin çocuklarından bile daha genç olması.

Cher, 55 yaşında Chaz Bono ve 47 yaşında Eliah Blue Allman adında iki tane erkek çocuk sahibi. İlişkinin ilk döneminde, yıldızın iki oğlunun, Cher'in kendisinden bu kadar genç biriyle birlikte olmasına çok sıcak bakmadıkları haberleri basına yansımıştı.

O dönemdeki iddialara göre de Cher, eğer bu ilişkisini desteklemezlerse çocuklarını 360 milyon dolarlık mirasından mahrum bırakacağı tehdidini savurmuştu.