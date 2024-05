Mini etekli gelinliği çok konuşulmuştu... 30 Nisan 1988... Biz o gün karı- koca olduk

Haberin Devamı

Bir yandan hayatı paylaşırken bir yandan da saçlarına aklar düştü, yüzlerindeki kırışıklıklar arttı. Öyle ya da böyle 30 Nisan 1988'den bu yana yana iyi ya da kötü ne varsa hepsini birlikte göğüslediler.

Geçtiğimiz gün de evliliklerinin 36'ncı yılını kutladı bu ünlü çift. Her ikisi de sosyal medya sayfalarından birlikte ne kadar mutlu olduklarını gözler önüne seren paylaşımlar yaptı.

Görünüşe göre de gerçekten evlendikleri gün birbirlerine söz verdikleri gibi "ölüm onları ayırıncaya kadar, hastalıkta ve sağlıkta" birlikte kalacaklar.

Bu ünlü çift, Hollywood'un bir dönemine damgasını vuran Tom Hanks ile eşi Rita Wilson. Önce arkadaşça başlayan ilişkilerini yıllar sonra evliliğe taşıyan Hanks ile Wilson, 30 Nisan 1988'den bu yana karı- koca olarak hayatı paylaşıyorlar. O günden bu yana yaşadıkları zorluklar da onları ayıramadı.

'ARAMIZDA AŞKTAN BAŞKA BİR ŞEY YOK'

Tom Hanks ve Rita Wilson, sosyal medya sayfalarından da o önemli günü yaptıkları paylaşımlarla kutladı. Hanks, karısıyla bir teknede çekilen bir pozlarını paylaşarak "1988? 30 Nisan? Büyük işler... Wilson ve Hanks karı koca oldular. 36 yıl! O zamandan beri aramızda aşktan başka bir şey yok" diye yazdı.

Rita Wilson da kendi sosyal medya sayfasından kocasıyla çekilen bir dizi fotoğraf paylaştı. O da evlendikleri günün tarihini yani 30 Nisan 1988'i not düştü ve "Benimle birlikte yaşlan... En güzel günler daha gelmedi" diye yazdı.





TEK BÖLÜMÜNDE OYNADIĞI DİZİ ONLARI BİR ARAYA GETİRDİ

Aslına bakılırsa Tom Hanks ile Rita Wilson'ın filmlere yaraşır bir hikayesi var. Çift ilk olarak 1981 yılında birlikte kamera karşısına geçtikleri Bosom Buddies adlı yapımda tanıştı. O dizide Wilson sadece bir bölümde yer aldı. Tom Hanks ise iki sezondur dizide kamera karşısına geçiyordu.

Fakat o dönemde aralarında herhangi bir romantik ilişki yaşanmadı. Zaten Tom Hanks de gençlik aşkı olan ilk eşi Samantha Lewes ile evliydi.

Rita Wilson'ın dizideki görevi tamamlanınca her ikisi de kendi hayatlarına döndü. Ta ki; 1985 yılında bir kez daha iş nedeniyle yolları kesişene kadar.

Tom Hanks ile Rita Wilson o yıl Volunteers adlı filmde birlikte kamera karşısına geçtiler. O yapımda iki aşığı canlandırdılar. Hanks yıllar sonra o filmde oynarken Rita Wilson ile kimyalarının birbirine ne kadar uygun olduğunu fark ettiğini açıkladı. Zaten o yapımda da aralarında bir aşk doğdu.

Tom Hanks ile Rita Wilson, bir sonraki yıla kadar ilişkilerini çok da göz önüne çıkarmadılar. Ama 1986 yılında Three Amigos filminin kırmızı halısına iki sevgili olarak çıktılar. O dönemde Hanks, eski eşinden henüz boşanmamıştı. Lewes ile Hanks 1987 yılında resmen yollarını ayırdı.

BOŞANDIKTAN BİR YIL SONRA ONUNLA EVLENDİ

Tom Hanks, eski karısından boşanır boşanmaz da yani bir yıl sonra Rita Wilson ile evlendi. O düğün sadece Tom Hanks'in eski eşinden boşandıktan kısa süre sonra Wilson ile evlenmesi nedeniyle değil Wilson'ın seçtiği gelinlik nedeniyle de çok konuşuldu.

Rita Wilson, Tom Hanks ile evlendiği gün klasik uzun bir gelinlik yerine mini etekli bir gelinlik ve altına da pırıltılı çoraplar giydi.

Düğünlerinden iki yıl sonra ilk çocukları Chester 'Chet' dünyaya geldi. Çift, 1995 yılında da aşklarının ikinci meyvesi Truman Theodore dünyaya gözlerini açtı.





BU KEZ İKİ KARDEŞİ OYNADILAR

Tom Hanks ve Rita Wilson, 1987 yılında aşklarının doğmasına neden olan filmin üzerinden yıllar geçtikten sonra ikinci kez aynı film için kamera karşısına geçti. Çift, 1993 tarihli Sleepless in Seattle'da (Sevginin Bağladıkları) birlikte oynadılar.

Evli olmalarına rağmen bu kez iki aşığı değil iki kardeşi canlandırdılar. Bu arada bu filmde Tom Hanks'in karşısında dönemin "romantik filmler kraliçesi" Meg Ryan'ın yer aldığını hatırlatalım.

ZOR ZAMANLAR ONLARI DAHA DA YAKLAŞTIRDI

2015 ise çift için zor zamanlar demekti. Meme kanserine yakalanan Rita Wilson iki memesini aldırdı ve tedavi gördü. O sırada da kocası Tom Hanks onu hiç yalnız bırakmadı.

Rita Wilson anlattığına göre o dönemde kocasının ona nasıl tepki vereceğini kestiremedi önce. Hatta bu konuda endişe duydu. Fakat sonra bu endişesinin gereksiz olduğunu fark etti.

New York Times'a verdiği röportajda bu konuda şunları söyledi Wilson: "Kocamın bana gösterdiği ilgi beni öyle şaşırttı, öyle şaşırttı ki... Bunun bizi birbirimize daha fazla yaklaştıracağını kim bilebilirdi ki!"

Özetle gerçekten de evlendikleri gün birbirlerine söz verdikleri gibi iyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta hayatı paylaşmayı sürdürüyorlar.

1988 yılından bu yana evli olan Rita Wilson ile Tom Hanks'in iki tane oğlu bulunuyor. Ünlü çiftin her ikisinin de 67 yaşında olduğunu da not düşelim.





