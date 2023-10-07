Gösterişli davetler, lüks oteller... O anda akıllarına bile gelmemişti... Tahtakurusu kabusu!

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RÜYA KABUSA DÖNDÜ

Üstelik öyle sıradan ve ucuz bir otelde de kalmıyordu. İlk bakışta her şey rüya gibiydi. Moda dünyasının başkentinde, lüksün ve pahalı kıyafetlerin başrolünde olduğu bir rüyanın tam içindeydi. Ama bir sabah uyandığında rüyası kabusa dönmüştü bile.

Sosyal medya fenomeni Malvika Sheth, Paris Moda Haftası'nı takip etmek için bulunduğu Paris'te kaldığı otel yatağında o sabah gözlerini açtığında ayaklarının kaşındığını fark etti. Üstelik bacaklarının baldır bölgesi de şişmişti.

Bunun bir sivrisinek ısırığı olduğunu düşündü önce. Çünkü bu zaten bildiği bir durumdu. Vücudu, sivrisinek ısırıklarına aşırı duyarlıydı. Herkeste rastlanmayan tepkiler veriyordu.

Ama sonra sosyal medyada gezinirken gerçeği fark etti. O kaşıntının ve şişliğin nedeni sivrisinek değil tahtakurusuydu! Ya da genellikle yatakların bazalarında, yatak başlıklarında, yatakların kenarlarında yaşadıkları için verilen isimleriyle "yatak böceği".

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'UMARIM EVİME TAHTAKURUSU GETİRMEMİŞİMDİR'

Genç kadın etkinliğin bitmesinden sonra evine Los Angeles'a döndü. Ama içinde hep bir korku var: Ya bu böcekler de bavulumun ya da giysilerimin bir yerinde benimle birlikte geldiyse.

Bunun için de Paris'te sadece 10 dakika giymiş bile olsa bütün elbiselerini derin bir temizlikten geçirecek şimdi. Üstelik bu kıyafetlere zarar gelmesini de istemiyor. Çünkü her biri ünlü modacıların imzasını taşıyan pahalı kıyafetler.

Malvika'nın tek duası ise evine tahtakurusu getirmemiş olması. Çünkü bu böcekler elbiselerin kıvrımlarında ya da bavulların herhangi bir yerinde bir zarar görmeden bir yerden bir yere gidebiliyor. Gittikleri yerde de kısa sürede çoğalabiliyorlar.

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ADRIANA LIMA'YI DA ISIRDILAR

Aslına bakılırsa Paris'i memelilerden kan emen bu böceklerin istila ettiği epeydir biliniyordu. Ama elbette kimsenin aklına kentin en gösterişli malikanelerinde, en lüks otellerinde bile böyle bir sorunun olabileceği gelmemişti.

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Bunun doğru olmadığını gözler önüne seren ilk ünlü Adriana Lima oldu. Emekli olduğu Victoria's Secret'a dönen Lima da Paris Moda Haftası nedeniyle kentte bulunuyordu. Tabii ki sıradan değil gayet lüks bir otelde konaklıyordu.

Ama önceki gün yaptığı paylaşımda tahtakurusu tarafından ısırıldığını duyurdu.

LÜKS MARKALAR, GÖSTERİŞLİ MEKANLAR, ÜNLÜ KONUKLAR

Ürünlerine öyle herkesin kolay kolay ulaşamayacağı ünlü firmalar yeni tasarımlarını düzenlenen defilelerle tanıttı etkinlik kapsamında.

Üstelik bu defileler öyle sıradan da değildi. Her birinde podyuma çıkan top modeller bir yana izleyiciler de gösteri dünyasının önde gelen isimlerindendi.

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Böylesine gösterişli bir etkinlikte, birbirinden lüks otellerde ya da malikane ve dairelerde konaklayan ünlülerin tahtakurusu gibi artık tarihin eski çağlarında kalmış olduğu düşünülen bir sorunla karşılaşmış olması ilk anda kulağa tuhaf geliyor.

Ama gösteri dünyasının ünlüleri tahtakurusu kabusunu yaşadı ve hatta bu canlıları bavullarında eşyalarıyla birlikte evlerine götürme tehlikesi bile var.

Bu yüzden de defilelerde podyuma çıkan ya da izleyiciler arasında yer alan Gigi Hadid, Kendall Jenner, Kim Kardashian, Paris Hilton, ailece orada bulunan David ve Victoria Beckhamgibi ünlüler dahil Paris'te zaman geçiren herkes alarm durumunda. Çünkü tahtakuruları onlarla birlikte ABD'ye gitmiş bile olabilir.

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Bu arada uzmanlara göre tahtakurusu şüphesi varsa kıyafetlerin iki ya da üç gün buzlukta tutulması gerekiyor. Başka bir seçenek de bütün eşyaları çamaşır kurutucusunda yüksek ısıda işlemden geçirmek uzmanlara göre.





KAN EMMESİ 10 DAKİKA SÜREBİLİR, HİÇ YEMEDEN 1 YIL YAŞAYABİLİR

Tahtakurularböcekler Londra'ya döndüklerinde lüks apartmanlarda, moda butiklerde ve hatta moda elitlerinin dolaplarında yeni evler bulabilirler.

Tahtakurusu, kuşlardan ve memelilerden kan emen bir böcek türü. Gündüzleri aydınlık ortamlardan uzaklaşan böcekler geceleri ortaya çıkar. Tahta kurusu, insan derisini kanı çıkardıkları ince ağız deler. Isırıklar başlangıçta ağrılı değildir ve saatlerce veya günlerce fark edilmeyebilir.

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Bir tahtakurusu her beslenmede 10 dakikaya kadar insan kanını emebilir. Isırıklar, genellikle üst vücut, boyun, kollar ve omuzlar gibi maruz kalan deride görülür.

Tahtakurularının ısırmayla herhangi bir hastalık taşıdıkları bildirilmemiş olsa da, cilt tahrişlerine, psikolojik etkilere ve alerjik reaksiyonlara yol açabilirler. Isırıklar şiddetle kaşıntı hissi verdiğinden, aşırı kaşımayla cilt sorunu veya iyileşme sonrası iz kalması sorunları yaşanabilir.

Tahtakuruları, havanın sıcak veya kuru olmasından bağımsız her ortamda canlı kalmayı başarabilirler. Çok soğuk havalarda yarı uyku durumuna geçip hiç yemeden 1 yıl yaşayabilirler.

Bu arada tahtakurularının dünya çapında bilinen genel adı yatak böceği. Bunun da bir nedeni var. Sıklıkla yaşadıkları yerler; yataklar, yatak başlıkları, karyolalar, bazalar. Son olarak bu böceklerin koloni halinde yaşadığını da belirtip konuyu kapatalım.