Özel jetiyle Paris kaçamağı yapınca kendi hayranlarını bile kızdırdı: Anladık tamam, çok zenginsin!

KYLIE JENNER ABLALARINI GERİDE BIRAKTI

Aileyi tüm dünyada tanınır hale getiren realite şovu Keeping Up with the Kardashians yayınlanmaya başladığında çocuk yaşta olan ailenin en küçük kardeşi Kylie Jenner, yıllar boyunca ünlendikten sonra değişen fiziksel görüntüsü ve geçirdiğini inkar ettiği estetik operasyonlarla gündeme gelmişti.

Genç yaşında büyük bir servete kavuşan Kylie Jenner artık seyahatleri için özel uçağından başkasını pek tercih etmiyor...

Şimdi 25 yaşında iki çocuk annesi genç bir kadın olan Kylie Jenner’ın adının karşısında “iş kadını ve girişimci” sıfatları yer alıyor. Yıllardır olduğu gibi bu sene de Forbes’un açıkladığı 40 yaş altı en zengin kadınlar listesinde üst sıralarda yer almayı başaran Kylie, artık bir magazin figürü olmanın yanı sıra bu özeliğiyle de hep revaçta kalıyor.

YİNE FORBES LİSTESİNDE ZİRVEDE

Kylie, mevcut listenin en zengini olmamakla birlikte bu listeye giren ve üst sıralarda yer alan en genç isim olmayı sürdürüyor. Geçen yıl 600 milyon dolar olan gelirini 680 milyona çıkaran genç yıldız, 20 yıldır mensubu olduğu aile sayesinde kazandığı ünü servete dönüştürmek konusunda ablası Kim Kardashian’ı bile geçmiş durumda. Yanlış anlaşılmasın; Kim Kardashian’ın serveti Kylie’den fazla ancak Kim 42 yaşındayken Kylie’nin henüz 25 yaşında olduğunu hatırlatalım.

Kylie Jenner ve ablası Kim Kardashian sıkı fıkı pozlar verseler ve birbirlerinin girişimlerine destek olsalar da aralarında bu zenginlik sıralamaları yüzünden büyük bir rekabet yaşandığı biliniyor

Kylie Jenner, sahip olduğu soyadının ve Kardashian – Jenner klanına dahil olmanın avantajını iyi değerlendirip kendi adını taşıyan bir kozmetik markası yarattığında daha 20 yaşındaydı. Sahip olduğu bu gücü bir de o yıllarda iyice patlayan sosyal medya gücüyle birleştirdiğinde ortaya çıkan sonuç böyle oldu. Genç kadın neredeyse parmağını kıpırdatmadan bile sırf Instagram’da sahip olduğu 400 milyona yakın takipçisinin etki gücüyle para basmaya devam ediyor.

LÜKS İÇİNDEKİ YAŞAMININ HER ANI SOSYAL MEDYADA

E böyle bir ün ve servete sahip olunca, bir de bunları ekranlarda yer alarak ve özellikle de sosyal medya görünürlüğü sayesinde kazanınca, karşımıza sürekli bu ailenin üyelerinin lüks içinde geçen yaşamları çıkıyor; çıkmakla da kalmıyor bir bombardıman altındayız bile denebilir. Çoğu magazin okurunun ya da aileyi sosyal medyadan takip etmeden duramayan hayranlarının bundan pek şikayeti olduğu söylenemez.

Kylie Jenner'ın Paris çıkarması: Özel jetle yolculuk, limuzinle şehir turu ve daha neler neler!

Ancak ne kadar sevilirlerse sevilsinler Kardashian – Jenner ailesi kadınları sık sık yaşantıları nedeniyle yoğun eleştirilere de maruz kalmaktan kaçamıyorlar. Bunun son örneğini de annesi Kris Jenner ve yakın arkadaşı Yris Palmer’la hafta sonunu Paris’te geçiren Kylie Jenner deneyimledi. Aslında Kylie, her zaman yaptığı gibi yaşadığı her anı Instagram hesabından paylaşıyordu, yani ortada çok da alışılmadık bir şey yoktu.

ÖZEL JET YÜZÜNDEN BAŞI DERDE GİRDİ AMA USLANMADI

Oysa kendi hayranları bile bu paylaşımların artık biraz “fazla” kaçtığı fikrinde birleşti. Kylie Jenner, Paris kaçamağına 72 milyon dolarlık özel jetiyle gitmeyi tercih etti. Ve elbette Instagram paylaşımlarına da bu özel jetin camından yansıyan görüntüyü koyarak başladı.

Kylie'ye Paris gezisinde annesi Kris Jenner ve kız arkadaşı Yris Palmer eşlik etti

Bu arada Kylie’nin daha geçen yıl aynı eyalet içindeki 17 dakikalık bir uçuş için bu jeti havalandırdığını, bu konuda gelen eleştirilere kulak tıkadıktan sonra o zamanki sevgilisi ve çocuklarının babası Travis Scott’la iki özel jetin arasında poz vererek “Seninkini mi alalım benimkini mi?” diyerek bir paylaşım daha yaptığını hatırlatmış olalım…

ANNESİ VE KIZ ARKADAŞIYLA ÇIKTIĞI PARİS GEZİSİ TERS TEPTİ

Paris gezisi limuzinin içinde çekilenler fotoğraflar, lüks otel odaları içinde verilen seksi pozlar ve buna benzer daha birçok paylaşımla devam etti. Kylie Jenner her zamanki gibi tasarımcıların elinden çıkan kıyafetleri, pahalı çantaları ve mücevherleri ve güzelliğiyle nefes kesti. Ona eşlik eden annesi Kris Jenner ve yakın arkadaşı Yris Palmer da ondan geri kalmadı.

Her zaman beğeni yağmuruna tutulan bu tür paylaşımları bu kezse Kylie için beklenmedik bir sonuç verdi. İki gündür binlerce yorum yapılan bu paylaşımlar onu hem sevip takip eden hem de takip etmediği halde karşısına bir şekilde çıkan kişiler arasında bir anlamda infiale yol açtı ve yerden yere vuruldu. Zaten Kardashian – Jenner ailesi çoğu zaman zevk ve sefa içinde sürdürdükleri hayatı bu şekilde sosyal medya malzemesi yaptıkları için görgüsüzlükle suçlanıyorlar.

BİNLERCE YORUM YAĞDI: TAMAM ÇOK ZENGİNSİN ANLADIK, BU KADAR GÖZÜMÜZE SOKMA!

Kylie Jenner’ın paylaşımları da bu kez ters tepki ve genç kadına binlerce kişi yorum yazarak “Tamam anladık çok zenginsin. Bunu gözümüze soktuğun için teşekkürler.” benzeri tepkiler verdi. Her ne kadar az sayıdaki hayranları “Size ne? Beğenmiyorsanız bakmayın!” gibi sözlerle Kylie’yi savunmaya çalışsa da genel yorumlar genç iş kadınını yerden yere vurdu. Kimileri onun kıyafetlerini birden fazla giymediğini yazarken kimileri de “Madem bu kadar fakiriz bari Kylie’nin hizmetçisi olsaydık, giysilerini bir kez giyip onlara veriyordur” dedi.

Kylie, bir yandan zenginlik şovu yaparken bir yandan reklam pozları paylaşarak biraz daha para kazanmış oldu

Bu arada, Kylie’nin bu sonsuz zenginliği herkesin gözüne soktuğu fotoğrafların arasında bile bir içecek markasıyla yaptığı anlaşma yüzünden yaptığı bir reklam paylaşımı olduğu da dikkatlerden kaçmadı. Yani Kylie Jenner hem zenginliğini sergiledi hem de bu pozların arasına aldığı reklamla biraz daha zenginleşmeye devam etti. Öfkeli takipçilerine de “zenginin malı züğürdün çenesini yorar” misali bu gösterişe kızıp binlerce yorum yazmak düştü…