Kylie Jenner ve Timothée Chalamet aşkıyla ilgili iddialar doludizgin: Onlar da meşhur “araba” taktiğini kullanıyor!

Kardashian ailesinin Jenner soyadını taşıyan en küçük kardeşi Kylie Jenner, ün, başarı ve servet konusunda ablalarını çoktan yakaladı hatta onları geçti geçecek. Ailesinin ünü ve gücünden aldığı desteği akılcı bir şekilde değerlendiren ve kendi adını taşıyan bir kozmetik imparatorluğu kuran Kylie Jenner güzelliğiyle de herkesin başını döndürüyor.

Kylie Jenner hem çok genç hem çok güzel hem de dillere destan bir başarı ve servet sahibi

Bir aydan uzun süredir her yeri saran aşk söylentilerinin diğer tarafında da genç kuşağın en beğenilen oyuncularından Timothee Chalamet var. Çocuk denecek yaşta sinema sektörüne adım atan ve rol aldığı Call Me By Your Name (Beni Adınla Çağır) filmindeki rolüyle adını dünyaya duyuran Timothee Chalamet de yakışıklılığıyla hayranlarının aklını başından alıyor.

Kylie'nin aşk yaşadığı iddia edilen Timothee Chalamet ise genç kuşağın en yakışıklı ve başarılı oyuncularından

Kırmızı halı törenlerinde giydiği ilginç kostümlerden delici bakışlara sahip mavi gözlerine kadar oynadığı her rol, attığı her adım milyonlar tarından takip edilen Timothee Chalamet, son yıllarda en büyük yönetmenlerin de başta gelen tercihlerinden.

İşte gösteri dünyasının bu iki ünlü ismi ve gözde bekarının adı bir anda aşk dedikodularında yan yana gelince ortalık bir anda ayağa kalktı. Çifti birbirlerine pek yakıştırmayanlar olsa da bu kişiler azınlıkta kaldı. Herkes, aşk hayatları konusunda ser verip de sır pek vermeyen bu ikili hakkındaki gerçeklerin peşine düştü.

Herkesin aklındaki soru: Ortada bir aşk yoksa Kylie'nin arabası neden hep Timothee'nin evinin önünde görülüyor?

En başta da paparazziler elbette. Yan yana fotoğraf vermekten kaçan ve şayet bir ilişki yaşıyorlarsa bile bunu şimdilik dünyadan saklamaya kararlı görünen Kylie ve Timothee ikilisi böyle aşkların peşine yıllardır düşen magazincilerden kaçıyorlar kaçmasına ama, yakalandıkları da olmuyor değil.

25 yaşındaki Kylie Jenner’ın simsiyah camlarla kaplı lüks cipi, 27 yaşındaki Timothee Chalamet’nin Beverly Hills’deki evinin önünde görüldü. Hem de ikinci defa. Geçtiğimiz haftalarda yine aynı yerde, aynı şekilde arabasında görüntülenen Kylie, bir sokak lezzetleri satıcısından taco alırken fotoğrafları çekilmişti.

İkilinin aşk yaşadığı dedikoduları ilk olarak bu görüntü eşliğinde yayılmıştı

Kylie’nin cipi, geçtiğimiz gün, bir kez daha Timothee Chalamet’nin evinin garajına girerken fotoğraflandı. Araç evde çok fazla durmadı ve dakikalar içinde oradan ayrıldı. Ancak bu kez peşinde Kylie’nin korumalarının arabası da vardı ve iki araç birbirini takip ederek gözden kayboldu. Tüm bu araçların camları karartılmış olduğu için içinde kimler olduğunu kimse göremedi.

Oysa bu arabada saklanıp bir yerden bir yere gitmek ya da peşindekileri atlatmak için araç değiştirip dikkat dağıtmak Hollywood yıldızlarının çokça kullandığı, bu yüzden de onların peşine düşen magazincilerin de iyi hakim olduğu bir taktik. Sonuç olarak peş peşe çekilen fotoğraflar Kylie Jenner’ın birden fazla kez Timothee Chalamet’nin evine gittiğini gösteriyor.

Üstelik dedikoduların başlaması ve Kylie'nin Travis Scott'tan ayrılması hemen hemen aynı günlere denk geldi...

Bu ziyaretlerin yaşanan bir aşk sonucu olup olmadığını ise henüz iki yıldız isim de doğrulamadığı için her şey hâlâ bir söylentiden ibaret. Peki bu aşk dedikoduları nereden çıktı, nasıl duyuldu derseniz gelin nisan ayına geri dönelim… Kylie Jenner ve Timothee Chalamet’nin aşk yaşadığı iddiasını ortaya atan Deux Moi adlı bir internet sitesi.

Sosyal medyada platformlarında çok takipçisi olan bu site ikilinin Paris moda Haftası sırasında yan yana, sohbet ederken çekilmiş fotoğraflarını paylaşıp genç yıldızların ilişki yaşadığını gündeme getirmişti. İddiaların zamanlama açısından Kylie Jenner’ın bir dargın bir barışık aşk yaşadığı rapçi sevgilisi Travis Scott’tan kesin olarak ayrıldığı döneme denk gelmesi de dikkat çekmişti.

Söylenenlere göre çift birlikteyse bile bu henüz ciddileşmiş bir ilişki değil

Aşk söylentileri yayılınca ikiliye yakın olduğunu iddia eden bazı isimsiz kaynaklar Kylie ve Timothee’nin bir süredir gerçekten görüştüğünü ancak şimdilik işi ciddiye bindirmek istemediklerini söyledi. Hatta daha önce Timothee’den çok farklı görünüm ve profillerde erkeklerle aşk yaşayan Kylie’nin bu ilişki olup olmadığı belli olmayan görüşmelerden çok keyif aldığının da altı çizildi.

Çifti Timothee Chalamet’in arkadaşı olan, Kylie’nin ablası Kendall Jenner’ın tanıştırdığı düşünülüyor. Ve bu tanışmanın da iddialardaki gibi Paris Moda Haftası’nda gerçekleştiği ifade ediliyor. Kylie Jenner uzun süre, iki çocuğunun da babası olan Travis Scott’la bir ayrı bir barışık aşk yaşıyordu. Çiftin 2022 sonunda yollarını tamamen ayırdığı biliniyor.

Kylie Jenner'ın ayrıldığı sevgilisi Travis Scott'tan bir kızı bir de oğlu var... Timothee ise hiç evlenmedi, çocuğu olmadı ve bir süredir hayatında kimse de yok

Tıpkı Kylie Jenner gibi özel hayatı konusunda ketumluğuyla tanınan Timothee Chalamet de geçmiş yıllarda gösteri dünyasının gözde isimleri Lourdes Leon, Lily-Rose Depp ve Eiza González’le aşk yaşamıştı. Bir süredir Timothee’nin de hayatında kimse olmadı. Ya da yakışıklı aktör şimdi yaptığı gibi o zaman da peşine düşen paparazzilerden saklanmayı başarmıştı…