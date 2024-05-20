Oynadığı kumar tutmadı… Kral ve prens artık isminin üstünü çizdi… Onlara hiç yokmuşlar gibi muamele edilecek

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Bir yanda da kendilerini ihanete uğramış hisseden, Harry ve Meghan tarafından tüm aile sırları ortaya dökülen ve ifşa olan Kral Charles ve ağabey Prens William… Kraliyet ailesi Kral Charles ve Kate Middleton'ın kansere yakalanmasıyla büyük bir sarsıntı geçirdi

AİLE HASTALIKLARLA SARSILMIŞ DURUMDA

Kraliyet ailesi son aylarda Chalres ve Kate Middleton’ın art arda kansere yakalanmasıyla sarsılmış durumda.

Harry de bu haberler açığa çıktığından beri iki kez memleketine geldi. İlkinde babasının kanser olduğunu öğrenip hemen İngiltere’ye koşmuş, babasını sadece 45 dakika görebildikten sonra dönmek zorunda kalmıştı.

Chalres ve William, Harry aileyi terk ettiğindne beri birbirlerine daha da kenetlenmiş durumda

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Harry mayıs ayının başında da hamiliğini yaptığı Invictus Oyunları’nın 10. Yıl dönümü için yine memleketine döndü. Ve bir kez daha ne babasını ne de ağabeyini görebildi.

BABASININ HASTALIĞINI BARIŞMA FIRSATI OLARAK GÖRMÜŞTÜ

Harry’nin aileyi perişan eden bu hastalık haberlerini yıllardır küs olduğu ailesiyle barışma fırsatı olarak gördüğü konuşuluyor.

Harry ve Meghan'ın geçen hafta çıktıkları ve bir gövde gösterisine dönüşen Nijerya gezileri deyim yerindeyse başlarını yaktı

Ancak asi prens ne kadar istese de bunu bir türlü başaramadı. Bu gidişle de başarma şansı olmayacak.

Buckingham Sarayı’ndan gelen dedikodulara göre Kral Charles ve Prens William artık Prens Harry’yi tamamen hayatlarından çıkarma, adının üstünü çizme kararı almışlar.

Aslında zaten Charles ve William 2020’den beri Harry’yle ilişkilerini askıya almış durumda. Hatta iki kardeş en son Kraliçe Elizabeth’in Eylül 2022’deki cenazesinde yan yana geldiler. Kraliçe Elizabeth ilerleyen yaşına rağmen herkesi bir arada tutan çok güçlü bir figürdü... Onun ölümüyle birlikte aile resmen darmadağın oldu

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KENDİ VAKIFLARI İÇİN GİTTİLER AMA…

Ve o günden beri de ailenin üst düzey üyelerinden hiçbiri Harry’yle görüşmüyor. Harry’nin karısı Meghan zaten İngiltere’ye hiç ayak basmıyor.

Peki bu son karar nereden çıktı derseniz… Harry ve Meghan geçen hafta Nijerya’ya bir ziyarette bulundular. Ve bunu da adeta bir gövde gösterisine çevirdiler.

Harry ve Meghan’ı Nijerya’ya hükümet ve Nijerya ordusu davet etti. Onlar da bu ziyareti ABD’ye taşındıktan sonra kurdukları Archwell Vakfı adına yaptılar.





KRALİYET GEZİSİ GİBİ DAVRANDILAR

Ancak bu öyle bir ziyaret oldu, çift orada öyle bir karşılandı ve muamele gördü ki gezileri sanki bir kraliyet gezisine benzedi.

Harry ve Meghan'ın gerçekte öyle olmamasına rağmen Nijerya gezilerinde kraliyet ailesini termsil ediyormuş gibi davranmaları Charles ve William'ın öfkeden küplere binmesine neden oldu

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Harry ve Meghan da durumu hiç bozuntuya vermedi desek yeridir…

Aslında ABD’ye giderlerken tüm kraliyet görevlerinden istifa eden Harry ve Meghan’ın kraliyet ailesinin adını kullanarak ya da hâlâ ailenin görevli üyeleri gibi davranarak ülke ülke gezme hakları yok.





İSTİFA ETTİKLERİ İÇİN ARTIK HİÇBİR HAKLARI VE AYRICALIKLARI YOK

Yani Harry ve Meghan görevlerini bıraktıkları için kraliyetin çalışan üyeleri değiller ve ailenin sahip olduğu ayrıcalıkların hiçbirine sahip olamazlar.

Ancak çiftin sanki böyle bir durum varmış gibi davranması Kral Charles ve Prens Harry’yi çıldırtmış durumda. Baba ve taht varisi oğlu Harry’nin ve eşi Meghan’ın bu pervasız tavrırları ve kraliyet ailesi üyesi gibi çıktıkları gezi yüzünden adeta öfkeden deliye dönmüşler. Kral Charles'ın her şeye rağmen küçük oğluna tutumunun yumuşamaya hazır olduğu ancak William'ın kardeşini defterinden tamamen sildiği söyleniyor

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O SON GEZİ HARRY’Yİ YAKTI

Harry her ne kadar babası ve ağabeyiyle önünde sonunda barışma hayali kursa da bunu başaramayacak gibi görünüyor.

Kral Charles ve Prens William’ın bu Nijerya gezisiyle birlikte Prens Harry'yi “listeden çıkardı” ve isminin üzerini çizdiler…

Kraliyet uzmanları Charles ve William’ın bundan böyle Harry’yi tamamıyla görmezden geleceği, onu aileye ve kraliyete karşı işlediği bu korkunç suçlardan dolayı yok sayacaklarını söylüyor.





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ÜSTÜNÜ ÇİZDİLER… PEKİ AMA NEDEN?

Kraliyetle ilgili kitaplar yazan gazeteci Tom Quinn Harry ve Meghan’ın Nijerya gezisinin kraliyet ailesini “endişelendirdiğini” iddia etti.

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“Bu gezide resmi bir kraliyet ziyaretinden bekleyebileceğiniz her şey vardı: Resepsiyonlar, okullara ve hayır kurumlarına, yaralı askerlere ve engellilere yapılan ziyaretler” diyen Quinn “Meghan ve Harry'nin konuşmaları ve tüm tavırları, hâlâ kraliyet mensupları oldukları izlenimini vermek için tasarlandı ve William ve babası Kral Charles bundan hiç hoşlanmadı” diyerek baba ve oğlun verdiği bu acımasız kararın sebebini açıkladı…