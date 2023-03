Oscar tokadı onun yüzünden atılmıştı: İçimdeki derin güzelliği öğrendim

Haberin Devamı

O ŞAKAYA NEDEN OLAN HASTALIK HAKKINDA KONUŞTU

Geçen yıl düzenlenen 94'üncü Oscar töreninde Will Smith, bir hastalık yüzünden saçları tamamen dökülen karısı Jada Pinkett Smith'e yönelik bir espri yapan sunucu Chris Rock'ı tokatlamıştı. Salondaki konuklar ve TV karşısındaki izleyiciler önce bunu şovun bir parçası sansa da aslında durumun öyle olmadığı ortaya çıktı. Zaten törenin son saatlerinde yaşanan bu beklenmedik gelişme o gece daha önce olup biten her şeyi geride bıraktı. Aradan bir yıl geçti ve o zamandan bu yana konuşmayan tek kişi olan Jada Pinkett Smith kendisinin konu olduğu o şaka ve ona yol açan hastalık hakkında konuştu.

'KENDİ İÇİMDE DAHA DERİN BİR GÜZELLİK OLDUĞUNU ÖĞRENDİM'

Alopesi hastalığı nedeniyle birkaç yıl önce saçları dökülen Jada Pinkett Smith, geçtiğimiz haftalarda The Guardian'dan Tshepo Mokoena'ya verdiği röportajda bu konu hakkında bazı sözler söyledi. Smith, "Kendi içimde daha derin bir güzellik olduğunu öğrendim. Artık saçlarımın dökülüp gitmesine izin verebiliyorum" dedi.

Bağışıklık sisteminden kaynaklanan bu hastalıkla nasıl mücadele edileceğini anlatan Jada Pinkett Smith, "Bu benim için harika bir öğretmen oldu" dedi. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Zor ve korkutucu bir süreçti. Çünkü özellikle Afrika kökenli kadınlar olarak kendimizi saçlarımızda öyle çok özdeşleştiriyoruz ki! Gerçekten derine inmek ve dışarıdan görünenin ötesindeki güzelliğimi görmek zorunda kaldım."

Bu arada hemen hatırlatalım, Jada Pinkett Smith, daha "olayın dumanı üzerindeyken" bu konuda bir sosyal medya paylaşımı yapmıştı. Pinkett Smith, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu iyileşme mevsimidir ve ben onun için buradayım" ifadelerini kullandı.

SUNUCU KARISININ SAÇLARIYLA İLGİLİ ŞAKA YAPTI, WILL SMITH GİDİP ONU TOKATLADI

Şimdi 2022'nin Oscar törenine damgasını vuran o anlara geri dönüp aslında hiç unutulmasa da olup biteni bir daha hatırlayalım. Sunucu Chris Rock tören sırasında, Will Smith'in karısı Jada Pinkett Smith'in dökülen saçlarını merkeze alanbir şaka yaptı: "Dua ediyorum Will Smith kazansın diye" dedi gülerek. Sonra da Smith'in yanında oturan karısına "Jada seni çok seviyorum. G.I Jane 2 sabırsızlıkla bekliyorum" diye seslendi. Bu sözlerin ardından Jada Pinkett Smith'in yüzündeki hoşnutsuzluk dikkat çekti.

Rock sahnede gülmeye devam ederken Will Smith yerinden kalkıp sahneye çıktı ve Chris Rock'a bir tokat attı. Rock ise ilk şoku atlattıktan sonra "Will Smith beni dövdü" dedi. Yerine dönüp oturan Smith küfür de ederek "Karımın adını ağzına alma" dedi. Rock ise "Dostum G.I. Jane şakasıydı" dedi. Smith bunun üzerine daha yüksek sesle "Karımın adını ağzına alma" diye bağırdı. Chris Rock bu tepki üzerine "Tamam" dedi ve sonra da şunları ekledi: "Bu televizyon tarihi için muazzam bir geceydi."





HERKES GÖSTERİNİN BİR PARÇASI SANDI

İlk anda kimse neler olduğunu anlayamadı. Herkes bunun gösterinin bir parçası olup olmadığını merak ederken kamera o iki oyuncudan uzaklaşıp seyircilere döndü. Fakat sonra salonda bulunan Vanity Fair yöneticisi Ramin Setoodeh'in Twitter mesajıyla bu olayın gerçek olduğu ortaya çıktı. Setoodeh mesajında "Bunun olması planlanmamıştı. Bu gerçek" diye yazdı.

Bu olayın ardından King Richard filmiyle kazandığı en iyi erkek oyuncu Oscar'ını almak için sahneye çıkan Will Smith, teşekkür konuşmasında bu olaya da değindi. Konuşmasının bir bölümünde gözyaşlarını tutamayan Smith, ödülü veren Akademi'den de özür diledi. Smith "Akademi'den özür dilemek istiyorum, aday arkadaşlarımdan özür dilemek istiyorum. Bu güzel bir an" dedi. Smith'in tokat attığı Chris Rock'tan özür dilememesi dikkat çekti. Fakat oyuncu, daha sonra yani aradan aylar geçtikten sonra Chris Rock'tan da özür diledi.

Will Smith o konuşmasında Smith, canlandırdığı Richard Williams karakterine de gönderme yaparak onun ailesinin en büyük koruyucusu olduğunu söyledi. Will Smith kendisinin de sevdiği insanları korumak istediğini ekledi. Oyuncu "Sanat, hayatı taklit eder. Ben çılgın bir baba gibi görünebilirim. Ama sevgi size çılgınca şeyler yaptırır" dedi.

Şimdi Chris Rock'ın şakasında geçen G.I Jane konusuna bir bakalım. G.I Jane, ABD'de kadın askerlere verilen isim. Bu isim en çok da Demi Moore'u ve onun oynadığı aynı adlı filmi akıllara getiriyor. Ülkemizde Jane'in Zaferi adıyla gösterilen filmde Moode ABD Deniz Kuvvetleri'ne çok gizli operasyonlarda kullanılmak üzere alınan bir askeri canlandırıyor. Moore, 1998 tarihli bu film için saçlarını kazıtmıştı.





NEDEN SAÇLARINI KAZITMAK ZORUNDA OLDUĞUNU ANLATTI

Jada Pinkett Smith, 2021 yılında saçlarını neden böyle kazıtmak zorunda kaldığını sosyal medya sayfasından anlatmıştı. Genellikle eşiyle özel hayatları hakkında açıklamalar yapan Smith, o paylaşımında sağlık sorununu masaya yatırdı. "Kimse benim beyin ameliyatı geçirdiğimi düşünmesin ya da durmadan soru sormasın diye bu açıklamayı yapıyorum" diyen Pinkett Smith, Alopesi adlı hastalık yüzünden yaşadığı saç kaybını Instagram hesabından paylaştığı bir videoda anlattı.

"Şimdi bu noktada sadece gülebiliyorum" diyen Jada Pinkett Smith "Hepsi bir gün aniden oldu" diye her şeyin başlangıcını anlattı. Videoda takipçilerine "Alopesi ile mücadele ettiğimi hepiniz biliyorsunuz" diyen Jada Pinkett Smith, kafasındaki bir izi göstererek sözlerini şöyle sürdürdü: " İşte böyle ortaya çıktı. Ve benim için bunu saklamak biraz daha zor bir hale gelecek. O yüzden soru sormamanız için bu videoyu paylaşmaya karar verdim."

Sürekli ve tutam tutam döküldüğü için saçlarının tümünü kazıtan Jada Pinkett Smith, kimsenin "beyin ameliyatı geçirdiğini düşünmemesini" istediğini söyledi. Sonunda da "alopesi ve ben arkadaş olacağız" diye konuştu.

'BAŞLANGIÇ KORKUTUCUYDU'

Jada Pinkett Smith, saç kaybıyla ilgili ilk açıklamalarını 2018 yılında Red Table Talk adlı programında yapmıştı. Bu sorunun nasıl başladığını da şöyle anlatmıştı: "Başlangıcı korkutucuydu. Bir gün banyodaydım ve bir avuç dolusu saç elime geldi. Bu, hayatım boyunca korkuyla titrediğim anlardan biriydi." Pinkett Smith, o süreçte daha kısa saç modellerini denediğini bazen de saçını örttüğünü anlattı. Sonunda da saçını kazıtmaya karar verdi Jada Pinkett Smith. Bu konuda da kızı Willow'un kendisine cesaret verdiğini anlattı. Pinkett Smith, saçında hastalıktan etkilenen bölgeyi göstererek oraya elmaslar dizip kaç yapacağını da esprili bir şekilde anlattı.