Chris Rock, Will Smith'in attÄ±ÄŸÄ± Oscar tokadÄ± hakkÄ±nda ilk kez konuÅŸtu: Ben kurban deÄŸilim

Sophia Bush'un sözünü ettiği şaka 2016 yılında yine Chris Rock tarafından Jada Pinkett Smith için yapılmıştı. İddiaya göre de altı yıl önceki bu olay Will Smith ile Chris Rock arasında bir gerilime yol açtı. 2016 Oscar gecesinde Chris Rock töreni açarken yaptığı şakada yine Jada Pinkett Smith'in adını geçirdi. O gece işin içine kendi karısını da karıştırdı. Rock, hem Smith'in hem de kendi karısının Oscar'da yeteri kadar siyahi aday olmamasını boykot ettiklerini belirtip "Bu sene ne oldu? İnsanlar çılgına döndü. Spike Lee çılgına döndü, Jada Pinkett Smith çılgına döndü, Will Smith çılgına döndü. Jada protesto edip törene gelmeyeceğini söyledi. O bir TV şovunda oynamıyor mu? Jada'nın Oscar'ı boykot etmesi, benim Rihanna'nın iç çamaşırlarını boykot etmeme benzer" demişti. Chris Rock, Will Smith'in oynadığı filmlerle Oscar'a aday gösterilmediği için karısı Jada'nın töreni boykot ettiğini belirtmişti. "Jada'nın eşi Will, Concussion filmi için aday gösterilmedi. Bu adil değil, Will bu kadar iyi ve aday gösterilmedi. Ayrıca Will'in Wild Wild West filmi için 20 milyon dolar alması da adil değil" diyerek şakasını sürdürmüştü Chris Rock. Bunun da Will ve Jada Pinkett Smith'in hoşuna gitmediği belirtilmişti. Yani iddialara göre Will Smith, 2016'dan beri içinde biriktirdiği öfkesini bu yıl çıkardı.