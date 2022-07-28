Chris Rock, Will Smith'in attÄ±ÄŸÄ± Oscar tokadÄ± hakkÄ±nda ilk kez konuÅŸtu: Ben kurban deÄŸilim

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SURATINA HÄ°Ã‡ YUMRUK YEMEMÄ°ÅžTÄ°R

BugÃ¼ne kadar bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bu olay hakkÄ±nda hiÃ§ konuÅŸmayan Chris Rock, bir sahne gÃ¶sterisi sÄ±rasÄ±nda olaya gÃ¶nderme yaparak "SÃ¶zlerden incindiÄŸini sÃ¶yleyen hiÃ§ kimse yÃ¼zÃ¼ne yumruk yememiÅŸtir" dedi.

SAHNE GÃ–STERÄ°SÄ°NDE O OLAYA GÃ–NDERME YAPTI

Ãœzerinden beÅŸ ay geÃ§mesine raÄŸmen bu olay hakkÄ±nda hiÃ§ konuÅŸmayan Chris Rock, New York'taki Madison Square Garden'da Kevin Hart ve Dave Chapelle ile birlikte bir stand up gÃ¶sterisinde yer aldÄ±. Ä°ÅŸte o gÃ¶steri sÄ±rasÄ±nda da ilk kez 94'Ã¼ncÃ¼ Oscar tÃ¶reninde Will Smith'ten yediÄŸi tokat hakkÄ±nda yorum yaptÄ±.

Chris Rock; Oscar töreninde yediÄŸi yumruÄŸa gönderme yaparak "Sözcüklerden incindiÄŸini söyleyenler çok belli ki suratlarÄ±na hiç yumruk yememiÅŸler" diye konuÅŸtu. "Ben bir kurban deÄŸilim" diye sözlerini sürdürdü.

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'KARIMIN ADINI AÄžZINA ALMA'

Oscar tarihinin hiÃ§ unutulmayacak olaylarÄ±ndan biri olarak hafÄ±zalara kazÄ±nan bu tokat olayÄ± 28 Mart'taki tÃ¶rende gerÃ§ekleÅŸti. Herkesin gerÃ§ek mi yoksa ÅŸovun bir parÃ§asÄ± mÄ± olduÄŸunu anlayamadÄ±ÄŸÄ± o anlarda Will Smith, tÃ¶renin sunucularÄ±ndan Chris Rock'a tokat attÄ±. Chris Rock ÅŸakasÄ±nda "Dua ediyorum Will Smith kazansÄ±n diye" dedi gÃ¼lerek. Sonra da Smith'in yanÄ±nda oturan karÄ±sÄ±na "Jada seni Ã§ok seviyorum. G.I Jane 2 sabÄ±rsÄ±zlÄ±kla bekliyorum" diye seslendi. Bu sÃ¶zlerin ardÄ±ndan Jada Pinkett Smith'in yÃ¼zÃ¼ndeki hoÅŸnutsuzluk dikkat Ã§ekti.

TV TARÄ°HÄ° Ä°ÇÄ°N MUAZZAM BÄ°R GECEYDÄ°: Rock sahnede gülmeye devam ederken Will Smith yerinden kalkÄ±p sahneye çÄ±ktÄ± ve Chris Rock'a bir tokat attÄ±. Rock ise ilk ÅŸoku atlattÄ±ktan sonra "Will Smith beni dövdü" dedi. Yerine dönüp oturan Smith küfür de ederek "KarÄ±mÄ±n adÄ±nÄ± aÄŸzÄ±na alma" dedi. Rock ise "Dostum G.I. Jane ÅŸakasÄ±ydÄ±" dedi. Smith bunun üzerine daha yüksek sesle "KarÄ±mÄ±n adÄ±nÄ± aÄŸzÄ±na alma" diye baÄŸÄ±rdÄ±. Chris Rock bu tepki üzerine "Tamam" dedi ve sonra da ÅŸunlarÄ± ekledi: "Bu televizyon tarihi için muazzam bir geceydi."

TWITTER'DA 'ÅžOV DEÄžÄ°L, GERÃ‡EKTÄ°' MESAJI

Ä°lk anda kimse neler olduÄŸunu anlayamadÄ±. Herkes bunun gÃ¶sterinin bir parÃ§asÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± merak ederken kamera o iki oyuncudan uzaklaÅŸÄ±p seyircilere dÃ¶ndÃ¼. Fakat sonra salonda bulunan Vanity Fair yÃ¶neticisi Ramin Setoodeh'in Twitter mesajÄ±yla bu olayÄ±n gerÃ§ek olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Setoodeh mesajÄ±nda "Bunun olmasÄ± planlanmamÄ±ÅŸtÄ±. Bu gerÃ§ek" diye yazdÄ±.

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AÄžLAYARAK AKADEMÄ°'DEN Ã–ZÃœR DÄ°LEDÄ°, AMA ROCK'IN ADINI BÄ°LE ANMADI

Bu olayÄ±n ardÄ±ndan King Richard filmiyle kazandÄ±ÄŸÄ± en iyi erkek oyuncu Oscar'Ä±nÄ± almak iÃ§in sahneye Ã§Ä±kan Will Smith, teÅŸekkÃ¼r konuÅŸmasÄ±nda bu olaya da deÄŸindi. KonuÅŸmasÄ±nÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde gÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamayan Smith, Ã¶dÃ¼lÃ¼ veren Akademi'den de Ã¶zÃ¼r diledi. Smith "Akademi'den Ã¶zÃ¼r dilemek istiyorum, aday arkadaÅŸlarÄ±mdan Ã¶zÃ¼r dilemek istiyorum. Bu gÃ¼zel bir an" dedi. Smith'in tokat attÄ±ÄŸÄ± Chris Rock'tan Ã¶zÃ¼r dilememesi dikkat Ã§ekti.

G.I Jane, ABD'de kadÄ±n askerlere verilen isim. Bu isim en çok da Demi Moore'u ve onun oynadÄ±ÄŸÄ± aynÄ± adlÄ± filmi akÄ±llara getiriyor. Ülkemizde Jane'in Zaferi adÄ±yla gösterilen filmde Moode ABD Deniz Kuvvetleri'ne çok gizli operasyonlarda kullanÄ±lmak üzere alÄ±nan bir askeri canlandÄ±rÄ±yor. Moore, 1998 tarihli bu film için saçlarÄ±nÄ± kazÄ±tmÄ±ÅŸtÄ±.

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Smith, konuÅŸmasÄ±nda canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Richard Williams karakterine de gÃ¶nderme yaparak onun ailesinin en bÃ¼yÃ¼k koruyucusu olduÄŸunu sÃ¶yledi. Will Smith kendisinin de sevdiÄŸi insanlarÄ± korumak istediÄŸini ekledi. Oyuncu "Sanat, hayatÄ± taklit eder. Ben Ã§Ä±lgÄ±n bir baba gibi gÃ¶rÃ¼nebilirim. Ama sevgi size Ã§Ä±lgÄ±nca ÅŸeyler yaptÄ±rÄ±r" dedi. Akademi'nin Will Smith'e ceza verip vermeyeceÄŸi ise henÃ¼z bilinmiyor.

ÃœNLÃœLERDEN DE TEPKÄ° GELDÄ°

Will Smith'in Chris Rock'a attÄ±ÄŸÄ± tokada Ã¼nlÃ¼ler dÃ¼nyasÄ±ndan da tepkiler geldi. BirÃ§ok Hollywood Ã¼nlÃ¼sÃ¼ sosyal medya hesaplarÄ±ndan bu konuyla ilgili yorumlar yaptÄ±. Bunlardan biri de Judd Apatow. Will Smith'in Chris Rock'Ä± Ã¶ldÃ¼rebileceÄŸini belirten Apatow "Bu tamamen kontrol dÄ±ÅŸÄ± bir Ã¶fke ve ÅŸiddet. 30 yÄ±ldÄ±r kendileriyle ilgili milyonlarca ÅŸaka duydular. Hollywood'da ve komedi dÃ¼nyasÄ±nda yeni deÄŸiller. O (Will) aklÄ±nÄ± kaybetti" diye yazdÄ±. Apatow, bir baÅŸka mesajÄ±nda da 1998 yapÄ±mÄ± filme gÃ¶nderme yaparak "AyrÄ±ca GI Jane harikaydÄ±. Demi (GI Jane filminin yÄ±ldÄ±zÄ± Demi Moore) ile kÄ±yaslanmanÄ±n ne gibi bir aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ± yanÄ± olabilir" diye yazdÄ±.

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Ã‡OK KÃ–TÃœ BÄ°R DAVRANIÅž

Kathy Griffin de Twitter paylaÅŸÄ±mÄ±nda "Size bir ÅŸey sÃ¶yleyeyim. Sahneye yÃ¼rÃ¼yÃ¼p bir komedyene saldÄ±rÄ±da bulunmak Ã§ok kÃ¶tÃ¼ bir davranÄ±ÅŸ. Åžimdi hepimiz bir komedi kulÃ¼bÃ¼nde ya da tiyatroda kimin Will Smith'in bir sonraki kurbanÄ± olmak isteyeceÄŸi konusunda endiÅŸe duyabiliriz" diye yazdÄ±.

ÅžÄ°DDET ASLA SEVGÄ°NÄ°N KANITI DEÄžÄ°L

Mandy Moore ise Instagram hesabÄ±nda Glennon Doyle'un bir mesajÄ±nÄ± tekrar paylaÅŸtÄ±. Mesajda "Åžiddetin asla sevginin kanÄ±tÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±" belirtiliyor. Mandy Moore bir baÅŸka paylaÅŸÄ±mda da Smith'in teÅŸekkÃ¼r konuÅŸmasÄ±nda yer alan "AÅŸk size Ã§Ä±lgÄ±nca ÅŸeyler yaptÄ±racaktÄ±r" sÃ¶zlerine gÃ¶nderme yaparak bunun 'toksik' bir yaklaÅŸÄ±m olduÄŸunu savundu. Sonra da "UmarÄ±m hiÃ§bir Ã§ocuk televizyondan izleyip de ondan (Will Smith) bunu Ã¶ÄŸrenmemiÅŸtir.

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AÃ‡IK EVLÄ°LÄ°K SAÄžLIKLI GÃ–RÃœNÃœYOR

Nikki Glaser ise Smith Ã§iftinin daha Ã¶nce defalarca tekrarladÄ±ÄŸÄ± " aÃ§Ä±k evlilik" yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kleri aÃ§Ä±klamalarÄ±na gÃ¶nderme yaparak "AÃ§Ä±k iliÅŸki saÄŸlÄ±klÄ± gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor" diye ironi yaptÄ±.

ÃœNLÃœLER SORUMLULUK SAHÄ°BÄ° OLMALI

George Takei de bu duruma kayÄ±tsÄ±z kalmadÄ±. Takei, birÃ§ok insanÄ±n Ã¶zellikle de Ã§ocuklarÄ±n, aktÃ¶rleri rol model olarak benimsediÄŸini belirtip, bu tÃ¼r Ã¼nlÃ¼ kiÅŸilerin sorumluluk sahibi olmasÄ± gerektiÄŸini savundu.

AÅžK BUGÃœN KÃœRESEL SAHNEDE SERGÄ°LENEN ÅžEY DEÄžÄ°L

Arnold Schwarzenegger'Ä±n eski eÅŸi Maria Shriver da yine Smith'in konuÅŸmasÄ±na gÃ¶nderme yaparak "AÅŸkÄ±n ve sevginin ÅŸiddet olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" belirtti. Shriver "AÅŸk bugÃ¼n kÃ¼resel sahnede sergilenen ÅŸey deÄŸil" diye yazdÄ±.

Ä°KÄ°SÄ° DE SAKÄ°N OLMALI

Sophia Bush ise her iki aktÃ¶rÃ¼n de hatalÄ± olduÄŸunu belirten bir mesaj paylaÅŸtÄ± "Åžiddet doÄŸru deÄŸil. SaldÄ±rÄ± asla cevap deÄŸil. BaÅŸka? Bu Chris'in Jada hakkÄ±nda Oscar sahnesinde yaptÄ±ÄŸÄ± ikinci ÅŸaka. Birinin baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemiyle ilgili ÅŸaka yapmak doÄŸru deÄŸil. Bunu bilerek yapmak yanlÄ±ÅŸ. Ä°kisinin de biraz nefeslenmeye ihtiyacÄ± var."

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Sophia Bush'un sözünü ettiÄŸi ÅŸaka 2016 yÄ±lÄ±nda yine Chris Rock tarafÄ±ndan Jada Pinkett Smith için yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ddiaya göre de altÄ± yÄ±l önceki bu olay Will Smith ile Chris Rock arasÄ±nda bir gerilime yol açtÄ±. 2016 Oscar gecesinde Chris Rock töreni açarken yaptÄ±ÄŸÄ± ÅŸakada yine Jada Pinkett Smith'in adÄ±nÄ± geçirdi. O gece iÅŸin içine kendi karÄ±sÄ±nÄ± da karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. Rock, hem Smith'in hem de kendi karÄ±sÄ±nÄ±n Oscar'da yeteri kadar siyahi aday olmamasÄ±nÄ± boykot ettiklerini belirtip "Bu sene ne oldu? Ä°nsanlar çÄ±lgÄ±na döndü. Spike Lee çÄ±lgÄ±na döndü, Jada Pinkett Smith çÄ±lgÄ±na döndü, Will Smith çÄ±lgÄ±na döndü. Jada protesto edip törene gelmeyeceÄŸini söyledi. O bir TV ÅŸovunda oynamÄ±yor mu? Jada'nÄ±n Oscar'Ä± boykot etmesi, benim Rihanna'nÄ±n iç çamaÅŸÄ±rlarÄ±nÄ± boykot etmeme benzer" demiÅŸti. Chris Rock, Will Smith'in oynadÄ±ÄŸÄ± filmlerle Oscar'a aday gösterilmediÄŸi için karÄ±sÄ± Jada'nÄ±n töreni boykot ettiÄŸini belirtmiÅŸti. "Jada'nÄ±n eÅŸi Will, Concussion filmi için aday gösterilmedi. Bu adil deÄŸil, Will bu kadar iyi ve aday gösterilmedi. AyrÄ±ca Will'in Wild Wild West filmi için 20 milyon dolar almasÄ± da adil deÄŸil" diyerek ÅŸakasÄ±nÄ± sürdürmüÅŸtü Chris Rock. Bunun da Will ve Jada Pinkett Smith'in hoÅŸuna gitmediÄŸi belirtilmiÅŸti. Yani iddialara göre Will Smith, 2016'dan beri içinde biriktirdiÄŸi öfkesini bu yÄ±l çÄ±kardÄ±.

Jada Pinkett Smith geÃ§en yÄ±lÄ±n aralÄ±k ayÄ±nda saÃ§Ä±nÄ± neden kÄ±sa kestirdiÄŸini sosyal medya hesabÄ±ndan anlatmÄ±ÅŸtÄ±. Genellikle eÅŸiyle Ã¶zel hayatlarÄ± hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamalar yapan Smith, o paylaÅŸÄ±mÄ±nda saÄŸlÄ±k sorununu masaya yatÄ±rdÄ±. "Kimse benim beyin ameliyatÄ± geÃ§irdiÄŸimi dÃ¼ÅŸÃ¼nmesin ya da durmadan soru sormasÄ±n diye bu aÃ§Ä±klamayÄ± yapÄ±yorum" diyen Pinkett Smith, Alopesi adlÄ± hastalÄ±k yÃ¼zÃ¼nden yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± saÃ§ kaybÄ±nÄ± Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir videoda anlattÄ±.

'BÄ°Z ARKADAÅž OLACAÄžIZ': Sürekli ve tutam tutam döküldüÄŸü için saçlarÄ±nÄ±n tümünü kazÄ±tan Jada Pinkett Smith, kimsenin "beyin ameliyatÄ± geçirdiÄŸini düÅŸünmemesini" istediÄŸini söyledi. Sonunda da "alopesi ve ben arkadaÅŸ olacaÄŸÄ±z" diye konuÅŸtu.

"Åžimdi bu noktada sadece gÃ¼lebiliyorum" diyen Jada Pinkett Smith "Hepsi bir gÃ¼n aniden oldu" diye her ÅŸeyin baÅŸlangÄ±cÄ±nÄ± anlattÄ±. Videoda takipÃ§ilerine "Alopesi ile mÃ¼cadele ettiÄŸimi hepiniz biliyorsunuz" diyen Jada Pinkett Smith, kafasÄ±ndaki bir izi gÃ¶stererek sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: " Ä°ÅŸte bÃ¶yle ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Ve benim iÃ§in bunu saklamak biraz daha zor bir hale gelecek. O yÃ¼zden soru sormamanÄ±z iÃ§in bu videoyu paylaÅŸmaya karar verdim."

Jada Pinkett Smith, saÃ§ kaybÄ±yla ilgili ilk aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± 2018 yÄ±lÄ±nda Red Table Talk adlÄ± programÄ±nda yapmÄ±ÅŸtÄ±. Bu sorunun nasÄ±l baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ÅŸÃ¶yle anlatmÄ±ÅŸtÄ±: "BaÅŸlangÄ±cÄ± korkutucuydu. Bir gÃ¼n banyodaydÄ±m ve bir avuÃ§ dolusu saÃ§ elime geldi. Bu, hayatÄ±m boyunca korkuyla titrediÄŸim anlardan biriydi." Pinkett Smith, o sÃ¼reÃ§te daha kÄ±sa saÃ§ modellerini denediÄŸini bazen de saÃ§Ä±nÄ± Ã¶rttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlattÄ±.

'ELMASLARLA SÃœSLEYECEÄžÄ°M'

Sonunda da saÃ§Ä±nÄ± kazÄ±tmaya karar verdi Jada Pinkett Smith. Bu konuda da kÄ±zÄ± Willow'un kendisine cesaret verdiÄŸini anlattÄ±. Pinkett Smith, saÃ§Ä±nda hastalÄ±ktan etkilenen bÃ¶lgeyi gÃ¶stererek oraya elmaslar dizip kaÃ§ yapacaÄŸÄ±nÄ± da esprili bir ÅŸekilde anlattÄ±.

ALOPESÄ° AREATA NEDÄ°R? TÄ±pta alopesi areata halk arasÄ±nda da saçkÄ±ran ya da kÄ±lkÄ±ran hastalÄ±ÄŸÄ± olarak bilinir. SaçlÄ± deri, sakal bölgesi, kaÅŸlar, kirpikler ve diÄŸer vücut kÄ±llarÄ±nÄ±n, belli bir belirti olmaksÄ±zÄ±n, tüm vücuda yayÄ±lmÄ±ÅŸ bir biçimde dökülmesiyle kendini gösteren bir hastalÄ±ktÄ±r.HastalÄ±ÄŸÄ±n sÄ±k yinelemesi ve nasÄ±l seyredeceÄŸinin bilinmemesi nedeniyle hastalarÄ±n yaÅŸam kalitelerini etkilemesi olasÄ±dÄ±r. HastalÄ±ÄŸÄ±n nedenleri olarak genetik, psikolojik stresler, hücresel ve humoral baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k, endokrin, bulaÅŸÄ±cÄ± ve sinirsel etkenlerin rolü olduÄŸu öne sürülmekle birlikte, altta yatan neden tam olarak bilinmemektedir.Özellikle stres altÄ±nda, otoimmun hastalÄ±klarda veya androjen, testosteron benzeri hormonlarÄ±n baskÄ±lamasÄ± sonucunda agresifleÅŸen baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemi kendi hücrelerini yabancÄ± olarak görüp bu hücrelerle savaÅŸmaya baÅŸlar. Bu durumda kÄ±l kökleri etrafÄ±nda bulunan lenfosit denen hücreler sitokin diye adlandÄ±rÄ±lan kimyasallar salgÄ±larlar ve bu da saçlarda dökülmeye neden olur.

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