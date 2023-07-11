Bir hamburger ısırığında aşk: Kalabalık bile onları durduramadı, kimseden çekinmediler

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BİRBİRLERİNİ ÖPÜCÜK YAĞMURUNA TUTTULAR

'Aşklarının ateşi sönmedi' dediysek, bu boşuna değil. Toplum içinde bile kelimenin tam anlamıyla liseli gençler gibi meraklı gözlere hiç aldırmadan romantizm yaşıyorlar.

Bunun son örneğini de geçtiğimiz günlerde sergilediler. Kalabalık içinde birbirlerini öpücük yağmuruna tutmakla yetinmeyip bir de o anları cep telefonuyla kaydettiler.





HERKES KONSERİ BIRAKIP ONLARI İZLEDİ

Gösteri dünyasının, birbirlerine olan aşklarını hiç saklamayan çifti Katy Perry ve Orlando Bloom'dan söz ediyoruz. 2016 yılından bu yana birlikte olan 2019'da da nişanlanan ünlü çift, geçen hafta Bloom'un memleketi İngiltere'nin başkenti Londra'da ünlü Hyde Park'taki festivale katıldı.

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Her ikisinin keyfi de yerinde görünüyordu. 46 yaşındaki Orlando Bloom ile 38 yaşındaki Katy Perry, Bruce Springsteen ve The E Street Band'in konserini izlediler. O sırada da durmadan birbirlerine sarılıp öpücük yağmuruna tuttular. Ünlü çiftin mutlu anları etraftaki dinleyicilerin de ilgisini çekti. Sık sık sahnedeki usta sanatçı Springsteen ve grubunu bile unutup ünlü çifti izlediler.



Orlando Bloom ise nişanlısına sarılırken onu öperken bir yandan da cep telefonunu elinden bırakmayıp o anları fotoğraf karelerinde ölümsüzleştirdi.

Bu arada hemen hatırlatalım ki konserde Orlando Bloom ile Katy Perry'nin yanı sıra Jon Bon Jovi, Stella MCCartney, Billy Joel ve Leslie Mann gibi ünlüler de vardı. Ama bu romantizm gösterisi nedeniyle hepsini gölgede bırakan Bloom ile Perry, bütün dikkatleri üzerlerinde topladı.

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İŞTE MUTLULUĞUN SIRRI

İkisi de daha önce boşanmayla biten birer evlilik deneyimi yaşayan Orlando Bloom ile Katy Perry birlikte oldukları dönemden beri kelimenin tam anlamıyla mutluluk tablosu çiziyorlar gittikleri her yerde.

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Zaman zaman mutluluklarının sırlarını da paylaşıyorlar. Bu konuda Bloom, katıldığı bir röportajda şunları anlatmıştı: " " Biz farklı havuzlardayız. Ama benim onun havuzunu anlamam gerekmiyor. Anrı şekilde o da benim havuzumu anlamak zorunda değil. Yalan söylemeyeceğim, bazen gerçekten zorlayıcı olabiliyor."

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BİR HAMBURGER ISIRIĞIYLA AŞK BAŞLADI

Orlando Bloom ile Katy Perry'nin aşkı, ikisinin de konuk olduğu bir Altın Küre ödül gecesinde başladı. Aslında onların tanışma öyküleri de ilginç. İsterseniz onu da bir hatırlayalım.

Çift ilk kez 2016 yılındaki Altın Küre geçesinde tanıştı. Zaten ondan sonra da birbirlerinden hiç ayrılmadılar. Hatta söylediğine göre Bloom'un Perr'yye aşık olması için ona bir kez bakması yetti.

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Bloom , Perry'den etkilendiği ilk anı şöyle anlatmıştı: "Sahnede duruyordum ve seyircilere bir göz atıyordum. O oradaydı, kalabalığın arasında. Hatırlıyorum, çok güzel pembe bir elbise giyiyordu. O sırada "Ooo! Sanırım bu Katy Perry!" diye aklımdan geçirdim."

Orlando Bloom, Katy Perry'nin, ünlü oyuncu Denzel Washington ile aynı masada oturduğunu fark ettiğini de sözlerine ekledi.

Söylediğine göre, o masaya kutularla hamburger taşındığını görüp kararını verdi. Denzel Washington'ın yanına giden Orlando Bloom, hemen meslektaşına "Bir tane alabilir miyim?" diye sordu. Denzel Washington da ona "Elbette" dedi. O sırada aynı masada oturan Perry'ye göz kırptı. İşte o şekilde ünlü çiftin aşkının ilk kıvılcımı da yandı.

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EVLİLİK İÇİN ACELE ETMİYORLAR: Orlando Bloom ile Katy Perry'nin Daisy Dove Bloom adında iki yaşında bir kızı bulunuyor. Çift 2019 yılından bu yana nişanlı oldukları halde henüz evlenmek için acele etmiyorlar.





Katy Perry, ilk evliliğini 2010 yılında Russell Brand ile yaptı. Fakat evlilik sadece iki yıl sürdü.





Orlando Bloom ise 2010 ile 2013 arasında model Miranda Kerr ile evliydi. Çiftin bu evlilikten Flynn Christopher adında 12 yaşında bir oğlu bulunuyor.