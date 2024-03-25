Onlar da kanser haberini herkes gibi televizyondan öğrenmişler… Küs kardeşten Kate’e özel mesaj geldi: Son treni de kaçıracaklar!

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Bu açıklamayla birlikte gözler de son yıllarda hep gerginlikler ve kavgalarla anılan kraliyet ailesine çevrildi. Dünyanın dört bir yanından siyasetçiler, ünlüler ve onu çok seven hayranları Kate Middleton’a duygu dolu geçmiş olsun dilekleri yollarken Amerika’dan beklenen açıklama da çok gecikmedi…

AMERİKA’DAN BEKLENEN AÇIKLAMA GECİKMEMİŞTİ

Ailenin ABD’de yaşayan üyeleri Sussex Dükü ve Düşesi Harry ve Meghan, cuma günkü şok edici teşhisini duygu dolu bir mesajla açıkladıktan sonra Kate Middleton'a halka açık bir mesaj gönderdi.

2020'de kraliyet ailesinden ayrılan ve tüm aileyle küs olan çift yaptığı açıklamada "Kate ve ailesi için sağlık ve şifa diliyor, bunu mahremiyet ve huzur içinde yapabilmelerini umuyoruz" dediler.

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Bu kanser açıklamasının yarattığı şok dalgasının hafiflemesiyle birlikte konuyla ilgili detaylar da bir bir ortaya çıkmaya başladı.





HABERİ MİLYONLARLA BİRLİKTE TELEVİZYONDAN ALDILAR

Prens Harry ve Meghan Markle’ın da Kate Middleton'ın kanser teşhisini milyonlarca insanla birlikte televizyondan öğrendiği ortaya çıktı.

The Times gazetesi 42 yaşındaki Galler Prensesi'nin önleyici kemoterapi gördüğünü açıklamasından sonra "Kate'in kanser teşhisinin Harry ve Meghan ile önceden paylaşılmadığı anlaşılıyor" haberini bastı.

Bunun başka kaynaklar tarafından da doğrulandığı ve Harry'nin Kate'in teşhisini halkla aynı anda televizyondan öğrendiği haberi duyuldu.

Oysa Kral Charles’ın geçirdiği prostat operasyonunun ardından kansere yakalandığı haberinin küçük oğlu Harry’ye saray tarafından hatta Charles’ın kendisi tarafından bizzat haber verildiği biliniyor.

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MESAJ YOLLAMIŞLARDI… ŞAHSEN DE GÖRÜŞMÜŞLER

Bu şoke edici gelişmenin ardından halka açık bir geçmiş olsun mesajı paylaşan Harry ve Meghan’ın daha sonra Kate Mİddleton’a şahsi olarak da ulaştıkları ve geçmiş olsun dileklerini bizzat ilettikleri ortaya çıktı.

Bu görüşmenin sadece telefon kanalıyla mı yoksa videolu görüşmeyle yüz yüzü mi yapıldığıysa bilinmiyor.





HARRY VE MEGHAN UMURLARINDA BİLE DEĞİL!

Öte yandan Prens William ve Kate’in kanserle boğuşurken “Harry sorununu” bir kenara koydukları ve bu sorunu hiç düşünmedikleri bildiriliyor.

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Öncelikleri Kate’in sağlığı, iyileşmesi ve bu süreçte üç çocuklarının mümkün olduğu kadar korunması olan çiftin Harry ve Meghan’la son dört sedir yaşanılan kavgaları ve/ya barışma temennilerini düşünecek halleri bile yok…





HARRY HABERİ HERKES GİBİ TELEVİZYONDAN ALDI ÇÜNKÜ…

Babası Charles’ın kansere yakalandığı kendisine özel olarak bildirilen ve hemen İngiltere’ye gelen Harry’nin Kate Middleton’ın durumunu herkesle birlikte televizyondan öğrenmesinin sebebi de aslında belli.

Kraliyet uzmanları durumun Harry ve Meghan’a özel olarak bildirilmediğini çünkü çiftle kavgalı olan Kate Middleton’ın kavgalı olduğu ikiliye hiç mi hiç güvenmediği yorumunu yapıyor.

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William &Kate ve Harry & Meghan çifti arasında yıllardır süregelen sürtüşmede bu “güven” problemi önemli bir rol oynuyor.

ABD’ye kaçan Sussex’ler daha önce defalarca Kate Middleton’ı şahsi olarak basına kendileriyle ilgili yalan haberler sızdırmakla suçlamıştı.

SON TREN DE KAÇACAK

Kate Middleton’ın hastalığının küs kardeşler ve eltilerin arasını düzeltebilecek son fırsat olduğu da son birkaç gündür konuşulan konular arasındaydı.

Ancak kraliyet kaynakları ve bu konuda uzman gazetecilerin yorumlarına göre Invictus Oyunları'nın onuncu yıldönümü münasebetiyle mayıs ayında İngiltere’ye gelecek olan Harry’nin William ve Kate’le görüşmesi beklenmiyor…