Anne yine ortada yok.... Yine aynı manzara... Baba önde, kızlar arkada

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Bir de başka bir grup ünlü vardır, çocukları olduğunu biliriz ama yüzlerini ısrarla kimseye göstermezler.

Bir de bu ikisinin "ortasında" bir yol izleyenler var. Çocuklarını bu kadar katı kurallar altında gizlemezler. Ama özel olarak kamuoyu onları tanısın diye bir çaba da harcamazlar.

Kimi zaman doğal akış içinde ailece bir yerlere gittiklerinde yanlarında çocukları varsa herkes onları görür.

İşte bu gruptaki ünlü çiftlerden biri Nicole Kidman ve Keith Urban. Çiftin, biri doğal yollardan diğeri de taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya gelen iki kızı bulunuyor.

Kidman ile Urban iki kızlarını özel olarak kamuoyu karşısına çıkarmadılar ama onları köşe bucak gizlemediler de. Zaman zaman ailece görüntülendikleri oldu.

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YİNE AYNI GÖRÜNTÜYÜ SERGİLEDİLER

İşte bunun son örneklerinden biri de önceki gün yaşandı. Nicole Kidman ile Keith Urban'ın iki kızı babalarıyla birlikte çıktıkları yolculukta objektiflere takıldı.

Ailece yaşadıkları ABD'den Urban ve Kidman'ın memleketi Avustralya'ya yeni yıl tatili için gittikleri Sidney'de havaalanında görüntülendiler.

Bu görüntüler de yine Urban ve iki kızının iki ay önce yine aynı yerde sergiledikleri görüntüleri akıllara getirdi.

Ailenin annesi Nicole Kidman ortada görünmüyordu. Fakat Keith Urban önde iki kızı arkasında bir koruma görevlisinin eşliğinde havaalanı çıkışına doğru yürürken objektiflere takıldılar.

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SIRALAMA BİLE BOZULMADI

Özetle iki ay önce aynı yerdeki manzara bir kez daha tekrarlanmış oldu. İşin ilginci hem baba Keith Urban'ın hem de iki kızının iki ay önceki sırayı bile bozmaması oldu.

Baba Keith Urban önde, büyük kızı Sunday Rose sol omuzunun arkasında küçük kızı Faith Margaret de sağ omuzunun arkasında hızlı adımlarla yürüyüp kendilerini bekleyen araca doğru ilerlediler.

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Keith Urban ile kızları Sunday Rose ve Faith Margaret, havaalanında iki görevli tarafından karşılandı ve fazla dikkat çekmeden çıkıp kendilerini bekleyen otomobile binmeleri sağlandı. Fakat tabii ki paparazzi objektiflerinden kaçamadı aile.

Bu üçlüden en çok dikkat çekenler ise çiftin kızları oldu. 15 yaşındaki Sunday Rose'un daha şimdiden 1.80 santim boyuyla Hollywood'un en uzun yıldızlarından biri olan annesi Nicole Kidman'a yetiştiği görüldü.

2006 YILINDA EVLENDİLER... İLK BEBEK İKİ YIL SONRA DOĞDU

Nicole Kidman ile Keith Urban, 2006 yılında evlendi. Çiftin büyük kızı Sunday Rose 2008 yılında dünyaya geldi.

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Kidman o dönem hamileliği sırasında bile neredeyse hiç kilo almamasıyla dikkat çekmişti. Hatta birçok kişi onun zayıflık uğruna bebek beklerken bile doğru düzgün yemek yemediğini ileri sürmüştü.

Çiftin ikinci kızı Faith Margaret ise 2011 yılında dünyaya gözlerini açtı. Kidman ile Urban, yaptıkları duyuruda bu ikinci bebeğin taşıyıcı anne yöntemiyle doğduğunu açıkladı.





İKİ TANE DE EVLATLIK ÇOCUĞU VAR

Keith Urban'ın bu evlilikten doğan iki kızı dışında başka çocuğu bulunmuyor. Nicole Kidman'ın eski eşi Tom Cruise ile birlikte evlat edindiği iki çocuğu daha var.

Nicole Kidman, Tom Cruise ile evliliği sırasında iki kez hamile kalmış ve düşük yapmıştı. Bu yüzden büyük bir sarsıntı geçiren Kidman bu gerçeği yıllar sonra açıklamıştı.

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Bu durum yüzünden Kidman ile Cruise'un biyolojik çocuğu olmadı. Onun yerine iki tane çocuk evlat edindiler.

Fakat Cruise'dan boşandıktan sonra Kidman, bu iki çocuk, Connor ve Isabella ile neredeyse hiç görüşmedi. Bir dönem birkaç kez birlikte görüntülenseler de gerisi gelmedi.

Bunun nedeni hakkında da çeşitli iddialar var. Bunlar arasında en çok öne çıkana göre Scientology tarikatının üyesi olan Tom Cruise'un bu iki çocuğunu bu gelenekle yetiştirmesi. Kidman'ın ise tarikatla ilgisi kalmadığından artık bu çocuklarla görüşmüyor.

Bu arada Tom Cruise'un bir sonraki eşi Katie Holmes'tan dünyaya gelen kızı Suri ile de ilişkisinin tamamen kesildiğini ekleyelim.

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Kidman ile Urban'ın büyük kızı Sunday Rose doğal yollarda dünyaya geldi. Küçük kızları Faith Margaret ise taşıyıcı anne aracılığıyla doğdu.

Çiftin iki kızının da 1.80 santim boyuyla Hollywood'un en uzun yıldızlarından olan Kidman'a yetiştiği dikkatlerden kaçmıyor.