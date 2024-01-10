O gece erkenden yatağa girdi.. Aklında tek bir düşünce vardı: Hayatımın aşkını bulmalıyım

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Bu sözler bir ünlü yıldıza ait... Üstelik de böyle hissettiği yani yalnız başına yatağa gittiği o gece hayatının belki de en önemli gecelerinden biriydi.

Kendisiyle aynı mesleği yapan birçok kişinin hayallerini süsleyen bir ödülü kazanmıştı... Ama kalbinde bir yerlerde çok derin bir boşluk vardı.

Bu yüzden de belki farklı koşullarda olsa ayaklarını yerden kesecek o ödülün keyfini bile çıkaramıyordu. Söylediğine göre gece yarısından önce yatağa girmişti bile.

BÜYÜK ZAFERİNİ KUTLAYAMADI BİLE

Büyük zaferini kutlamaya bile güç bulamadan o heykelciği bir kenara koyup yalnız başına yatağına gittiğini söyleyen bu ünlü Nicole Kidman'ın ta kendisi...

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Anlattığı olaylar da ilk kez en iyi kadın oyuncu Oscar'ını kazandığı gece yaşandı.

Birçok meslektaşının yerinde olmak isteyeceği Kidman, Oscar kazandığı geceyi bir tür yas içinde geçirdi. Bunun nedeni de kısa bir süre önce eşi Tom Cruise'dan boşanmış olmasıydı.

Bu olayın sarsıntısını henüz tam olarak atlatamadığı için de kazandığı Oscar'ın keyfini bile tam olarak çıkaramadı.

Bu arada hatırlatalım... Kidman söz konusu Oscar ödülünü yazar Virginia Woolf'u canlandırdığı Saatler filmindeki performansıyla kazanmıştı. O filmde klasik güzelliğinin tamamen dışında bir görünüm sergiliyordu oyuncu.

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DIŞARIDAN GÖRÜNEN BAMBAŞKAYDI

Şu anda ikinci kocası Keith Urban ile iki çocuklu mutlu bir evlilik sürdüren 56 yaşındaki Kidman, 2003 yılının Oscar gecesinde neler hissettiğini yazar Dave Karger'ın 50 Oscar Nights (50 Oscar Gecesi) adlı kitabında anlattı.

Kidman "Özel hayatımda bazı zorluklarla mücadele ediyordum. Ama profesyonel yaşamım da çok iyi gidiyordu" diye konuştu.

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Kitapta anlattığına göre Nicole Kidman elinde en iyi kadın oyuncu Oscar'ıyla törenden ayrıldı. Sonra gidip kendine dışarıdan yemek söyledi.

Beverly Hills Oteli'nde yere oturup yemeğini yedi. Sonra da hemen yatağına gitti. İşte o zaman aslında bu büyük sevinci ne kadar eksik yaşadığını fark etti.

O sırada aklından geçenleri de şöyle ifade etti Kidman " Hayatımın aşkını bulmalıydım. Hayatımda aşka ihtiyacım vardı. Gece yarısından önce yatağa girmiştim."

O sırada bir daha böyle bir ödül kazanırsa tam 24 saat boyunca yatmayacağını da düşündü ünlü oyuncu.

PARTİYE GİTTİ AMA ORADA DA EĞLENEMEDİ

Kidman aslında ne kadar karmaşık duygular içinde olduğunu o gece teşekkür konuşması yaparken de ifade etmişti...

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Teşekkür konuşmasında "Russel Crowe bana ağlamamamı söyledi. Ama şimdi ağlıyorum" diyen Kidman hemen ardından da oradan ayrılmak istedi.

"Ben zaten bir parti kızı değilim" diye konuşan Kidman, o gece düzenlenen geleneksel Vanity Fair partisine katılmaya da hiç gönüllü değildi. Ama sonunda yine de elinde Oscar ödülüyle partinin yolunu tuttu.

O anlarda yani elinde Oscar ödülüyle partiye gittiğinde de çok duygulu ve çok heyecanlı hissetti kendini.

Bunaldı ve bu durumdan hiç hoşlanmadı. Aklından da "Keşke bunlardan daha fazla keyif alabilseydim" düşüncesi geçti.

BOŞANMA SONRASI HAYATINI DÜZENE OTURTAMAMIŞTI

Kidman'ın kazandığı Oscar ödülünün bile keyfini çıkaramamasının nedeni o sırada Tom Cruise ile boşanma davasından kısa süre önce çıkmış olması ve henüz hayatını tam olarak rayına oturtamaması.

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Tom Cruise ile Nicole Kidman, 1990 yılında evlendiler. Fakat uzun süren evlilik 2001 yılında sona geldi. Boşanmaları da resmi olarak 2003 yılının Oscar gecesinden kısa bir süre sonra geldi.

Her ne kadar Kidman o gece kendini kötü hissetse de sonra hayatını toparladı. Kariyeri zaten gayet iyi gidiyordu.

Nicole Kidman aradığı mutluluğu ve aile hayatını ise 2006 yılında evlendiği country müzik şarkıcısı Keith Urban'da buldu.