Ä°ki sevgili baÅŸ baÅŸa kalamadÄ±... Kaynana yalnÄ±z bÄ±rakmÄ±yor

Haberin DevamÄ±

HenÃ¼z yeni filizlenen aÅŸklarÄ±yla konuÅŸulan bu iki Ã¼nlÃ¼, model Gigi Hadid ile oyuncu Bradley Cooper. ArtÄ±k herkesin bildiÄŸi gibi 28 yaÅŸÄ±ndaki bir Ã§ocuk annesi Hadid ile 48 yaÅŸÄ±ndaki bir Ã§ocuk babasÄ± Cooper bir sÃ¼redir birlikteler.

KAPALI KAPILAR ARDINDA AÅžK

Ã–nce bir arkadaÅŸ grubuyla Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± bir akÅŸam yemeÄŸi, sonra yaÄŸmur altÄ±nda yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ, arkadaÅŸlarÄ± Taylor Swift'in evinde gizli buluÅŸmalar derken Hadid ile Cooper aÅŸkÄ±, kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda sÃ¼rÃ¼yor.

Bir baÅŸka deyiÅŸle ÅŸu ana kadar el ele ya da sarmaÅŸ dolaÅŸ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmiÅŸ deÄŸiller. Ama Ã¶nceki gece de yine birliktelerdi.

Ãœstelik yanlarÄ±nda Bradley Cooper'Ä±n, kelimenin tam anlamÄ±yla hiÃ§ yanÄ±ndan ayÄ±rmadÄ±ÄŸÄ± annesi Gloria Campano da vardÄ±.

Haberin DevamÄ±

Gigi Hadid ile Bradley Cooper, AltÄ±n KÃ¼re Ã¶dÃ¼l tÃ¶reninden sonra birlikte yemeÄŸe gittiler. Zaten o gece Cooper Ã¶dÃ¼l tÃ¶reninin kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±sÄ±na annesi Gloria ile birlikte Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. Hadid ise o anlarda ortalarda gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yordu. Ama belli ki o da tÃ¶ren salonundaydÄ±.

Ã–dÃ¼l tÃ¶reni bittikten sonra Cooper da annesiyle sevgilisini yemeÄŸe gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Her Ã¼Ã§Ã¼ de Ã¶dÃ¼l gecesi ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± iÃ§inde lÃ¼ks bir restorana gitti.

Â

ANNESÄ°YLE SEVGÄ°LÄ°SÄ°NÄ° YEMEÄžE GÃ–TÃœRDÃœ

BirkaÃ§ saat sonra da yine geldikleri gibi ayrÄ± ayrÄ± Ã§Ä±ktÄ±lar restorandan. Ã–nce Gigi Hadid Ã§Ä±ktÄ± ve hÄ±zlÄ±ca kendisini bekleyen aracÄ±na binerek evinin yolunu tuttu. ArdÄ±ndan da Bradley Cooper ile annesi Gloria Campano restorandan ayrÄ±ldÄ±.

Bu ÅŸekilde Bradley Cooper iÃ§in artÄ±k bir klasik haline gelen davranÄ±ÅŸ yine tekrarlanmÄ±ÅŸ oldu. Bir baÅŸka deyiÅŸle kendisi, sevgilisi ve annesi Ã¼Ã§ kiÅŸilik bir ekip olarak gezmeyi sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor Ã¼nlÃ¼ oyuncu. Bu durum yÄ±llardÄ±r da deÄŸiÅŸmiyor.

Hadid ile Cooper'Ä±n annesi Campano geÃ§tiÄŸimiz kasÄ±m ayÄ±nda New York'ta bir butikten Ã§Ä±karken birlikte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmiÅŸlerdi.

Haberin DevamÄ±

Gloria Campano, iki sevgiliyi bir moda etkinliÄŸinde de yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ± ve onlara eÅŸlik etti.

SÃ¶ylentilere gÃ¶re Bradley Cooper ile Gigi Hadid arasÄ±ndaki iliÅŸki giderek daha samimi bir hale geliyor. Kaynaklara bakÄ±lÄ±rsa "iliÅŸki ciddi bir boyutta" ilerlemeye baÅŸladÄ±.

NEREDEYSE HER GÃœN GÃ–RÃœÅžÃœYORLAR

Her ne kadar Ã§ok samimi ÅŸekilde kamera karÅŸÄ±sÄ±nda gÃ¶rÃ¼nmemeye Ã¶zen gÃ¶sterseler de iddialara gÃ¶re hemen hemen her gÃ¼n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yorlar.

Hatta ileri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re Cooper, sÄ±rf Hadid'e daha yakÄ±n olmak iÃ§in Ã¼nlÃ¼ modelin annesinin Pennsylvania'daki Ã§iftliÄŸine yakÄ±n bir Ã§iftlik bile satÄ±n aldÄ±.

Bu arada hemen hatÄ±rlatalÄ±m... Gigi Hadid, eski sevgilisi Zayn Malik ile iliÅŸkisinden Ã¼Ã§ yaÅŸÄ±nda Khai adÄ±nda bir kÄ±z Ã§ocuk sahibi.Â

Haberin DevamÄ±

Bradley Cooper'Ä±n ise top model Irina Shayk'tan altÄ± yaÅŸÄ±nda Lea adÄ±nda bir kÄ±zÄ± bulunuyor.Â Yani aÅŸÄ±klarÄ±n ortak bir noktasÄ± da var.



GÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ gibi Bradley Cooper'Ä±n bu iliÅŸkisinde de annesi konu dÄ±ÅŸÄ± kalmÄ±ÅŸ deÄŸil. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã¼nlÃ¼ aktÃ¶r hayatÄ±na giren kadÄ±nlarÄ± hiÃ§ vakit geÃ§irmeden annesiyle tanÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yor. Hatta Gloria Campano, oÄŸlunun sevgilileriyle birlikte vakit geÃ§iriyor kimi zaman.

Campano, Cooper'Ä±n eski sevgilileri Renee Zellweger ve Irina Shayk ile birlikte de gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leniyordu. Bradley Cooper'Ä±n eski niÅŸanlÄ±sÄ± Irina Shayk da sÄ±k sÄ±k Campano ile vakit geÃ§irirken objektiflere takÄ±lÄ±yordu.

Bu durum da zaman zaman sosyal medyada konu oluyordu. Gigi Hadid, Bradley Cooper ve Gloria Campano'nun akÅŸam yemeÄŸinden sonra da bu durum deÄŸiÅŸmedi.

Haberin DevamÄ±

Cooper, Gigi Hadid'i de alÄ±p yemeÄŸe gitmeden Ã¶nce annesiyle birlikte AltÄ±n KÃ¼re kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±sÄ±nda poz verdi.

'ANNESÄ°NÄ°N GENÃ‡ VERSÄ°YONUNA AÅžIK OLDU'

BazÄ± sosyal medya kullanÄ±cÄ±larÄ± Bradley Cooper'Ä±n annesinin genÃ§ bir versiyonuyla aÅŸk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼. Bir baÅŸka deyiÅŸle Hadid'i, Gloria Campano'ya benzetenler oldu.

BazÄ± kiÅŸiler de Gloria Campano'nun oÄŸlunun sevgilileriyle bilerek yakÄ±nlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼. Bu gÃ¶rÃ¼ÅŸtekiler anne Campano'nun, Bradley Cooper'Ä±n sevgililerinin onun parasÄ±na gÃ¶z dikmediklerinden emin olmak istediÄŸini savundu.

Haberin DevamÄ±

BÃ¶yle dÃ¼ÅŸÃ¼nenlerden biri "Gigi'nin Bradley'in parasÄ±nÄ±n peÅŸinde olmadÄ±ÄŸÄ± ortada. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Gigi hem zengin bir aileden geliyor, hem kendisi de iyi kazanÄ±yor" diyerek gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ ifade etti.

Bu arada Cooper'Ä±n annesinin Ä°talyan olduÄŸunu ve Ä°talyan annelerin, oÄŸullarÄ±na eÅŸ seÃ§tiÄŸini ileri sÃ¼renler de Ã§Ä±ktÄ±.

BirÃ§ok kiÅŸi Bradley Cooper'Ä±n annesinden onay almak iÃ§in sevgililerini Gloria ile tanÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼. Hatta Gigi'nin "son sevgili" olduÄŸunu yani Ã§iftin evleneceÄŸini iddia edenler de oldu.





ARALARINDAKÄ° YAÅž FARKI KONUÅžULUYOR

Gigi Hadid ile Bradley Cooper iliÅŸkisiyle ilgili olarak konuÅŸulan baÅŸka bir ayrÄ±ntÄ± da aralarÄ±ndaki yaÅŸ farkÄ±. Bu konuda bir sosyal medya kullanÄ±cÄ±sÄ± "YaÅŸlÄ± ve zengin adamlar, genÃ§ ve zengin modellerde sevgili olabilir" diye yazdÄ±.

BazÄ±larÄ± da Gigi'ye "Sen Bradley'den Ã§ok genÃ§sin. Ondan daha iyisini hak ediyorsun" diye seslendi.

Cooper, bÃ¼tÃ¼n sevgililerini annesiyle tanÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yor. Hatta onlara birlikte vakit geÃ§irmeleri iÃ§in ortam da yaratÄ±yor.