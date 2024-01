Ä°ki sevgili baÅŸ baÅŸa kalamadÄ±... Kaynana yalnÄ±z bÄ±rakmÄ±yor

Haberin Devamı

Henüz yeni filizlenen aşklarıyla konuşulan bu iki ünlü, model Gigi Hadid ile oyuncu Bradley Cooper. Artık herkesin bildiği gibi 28 yaşındaki bir çocuk annesi Hadid ile 48 yaşındaki bir çocuk babası Cooper bir süredir birlikteler.

KAPALI KAPILAR ARDINDA AŞK

Önce bir arkadaş grubuyla çıktıkları bir akşam yemeği, sonra yağmur altında yürüyüş, arkadaşları Taylor Swift'in evinde gizli buluşmalar derken Hadid ile Cooper aşkı, kapalı kapılar ardında sürüyor.

Bir başka deyişle şu ana kadar el ele ya da sarmaş dolaş görüntülenmiş değiller. Ama önceki gece de yine birliktelerdi.

Üstelik yanlarında Bradley Cooper'ın, kelimenin tam anlamıyla hiç yanından ayırmadığı annesi Gloria Campano da vardı.

Haberin Devamı

Gigi Hadid ile Bradley Cooper, Altın Küre ödül töreninden sonra birlikte yemeğe gittiler. Zaten o gece Cooper ödül töreninin kırmızı halısına annesi Gloria ile birlikte çıkmıştı. Hadid ise o anlarda ortalarda görünmüyordu. Ama belli ki o da tören salonundaydı.

Ödül töreni bittikten sonra Cooper da annesiyle sevgilisini yemeğe götürdü. Her üçü de ödül gecesi şıklığı içinde lüks bir restorana gitti.

ANNESİYLE SEVGİLİSİNİ YEMEĞE GÖTÜRDÜ

Birkaç saat sonra da yine geldikleri gibi ayrı ayrı çıktılar restorandan. Önce Gigi Hadid çıktı ve hızlıca kendisini bekleyen aracına binerek evinin yolunu tuttu. Ardından da Bradley Cooper ile annesi Gloria Campano restorandan ayrıldı.

Bu şekilde Bradley Cooper için artık bir klasik haline gelen davranış yine tekrarlanmış oldu. Bir başka deyişle kendisi, sevgilisi ve annesi üç kişilik bir ekip olarak gezmeyi sürdürüyor ünlü oyuncu. Bu durum yıllardır da değişmiyor.

Hadid ile Cooper'ın annesi Campano geçtiğimiz kasım ayında New York'ta bir butikten çıkarken birlikte görüntülenmişlerdi.

Haberin Devamı

Gloria Campano, iki sevgiliyi bir moda etkinliğinde de yalnız bırakmadı ve onlara eşlik etti.

Söylentilere göre Bradley Cooper ile Gigi Hadid arasındaki ilişki giderek daha samimi bir hale geliyor. Kaynaklara bakılırsa "ilişki ciddi bir boyutta" ilerlemeye başladı.

Gözden Kaçmasın Aslında elbisesini göstermek istemişti... Meğer böyle bir evde yaşıyormuş Haberi görüntüle

NEREDEYSE HER GÜN GÖRÜŞÜYORLAR

Her ne kadar çok samimi şekilde kamera karşısında görünmemeye özen gösterseler de iddialara göre hemen hemen her gün görüşüyorlar.

Hatta ileri sürülenlere göre Cooper, sırf Hadid'e daha yakın olmak için ünlü modelin annesinin Pennsylvania'daki çiftliğine yakın bir çiftlik bile satın aldı.

Bu arada hemen hatırlatalım... Gigi Hadid, eski sevgilisi Zayn Malik ile ilişkisinden üç yaşında Khai adında bir kız çocuk sahibi.

Haberin Devamı

Bradley Cooper'ın ise top model Irina Shayk'tan altı yaşında Lea adında bir kızı bulunuyor. Yani aşıkların ortak bir noktası da var.



Görüldüğü gibi Bradley Cooper'ın bu ilişkisinde de annesi konu dışı kalmış değil. Çünkü ünlü aktör hayatına giren kadınları hiç vakit geçirmeden annesiyle tanıştırıyor. Hatta Gloria Campano, oğlunun sevgilileriyle birlikte vakit geçiriyor kimi zaman.

Campano, Cooper'ın eski sevgilileri Renee Zellweger ve Irina Shayk ile birlikte de görüntüleniyordu. Bradley Cooper'ın eski nişanlısı Irina Shayk da sık sık Campano ile vakit geçirirken objektiflere takılıyordu.

Bu durum da zaman zaman sosyal medyada konu oluyordu. Gigi Hadid, Bradley Cooper ve Gloria Campano'nun akşam yemeğinden sonra da bu durum değişmedi.

Haberin Devamı

Cooper, Gigi Hadid'i de alıp yemeğe gitmeden önce annesiyle birlikte Altın Küre kırmızı halısında poz verdi.

'ANNESİNİN GENÇ VERSİYONUNA AŞIK OLDU'

Bazı sosyal medya kullanıcıları Bradley Cooper'ın annesinin genç bir versiyonuyla aşk yaşadığını ileri sürdü. Bir başka deyişle Hadid'i, Gloria Campano'ya benzetenler oldu.

Bazı kişiler de Gloria Campano'nun oğlunun sevgilileriyle bilerek yakınlaştığını ileri sürdü. Bu görüştekiler anne Campano'nun, Bradley Cooper'ın sevgililerinin onun parasına göz dikmediklerinden emin olmak istediğini savundu.

Haberin Devamı

Böyle düşünenlerden biri "Gigi'nin Bradley'in parasının peşinde olmadığı ortada. Çünkü Gigi hem zengin bir aileden geliyor, hem kendisi de iyi kazanıyor" diyerek görüşünü ifade etti.

Bu arada Cooper'ın annesinin İtalyan olduğunu ve İtalyan annelerin, oğullarına eş seçtiğini ileri sürenler de çıktı.

Birçok kişi Bradley Cooper'ın annesinden onay almak için sevgililerini Gloria ile tanıştırdığını ileri sürdü. Hatta Gigi'nin "son sevgili" olduğunu yani çiftin evleneceğini iddia edenler de oldu.





ARALARINDAKİ YAŞ FARKI KONUŞULUYOR

Gigi Hadid ile Bradley Cooper ilişkisiyle ilgili olarak konuşulan başka bir ayrıntı da aralarındaki yaş farkı. Bu konuda bir sosyal medya kullanıcısı "Yaşlı ve zengin adamlar, genç ve zengin modellerde sevgili olabilir" diye yazdı.

Bazıları da Gigi'ye "Sen Bradley'den çok gençsin. Ondan daha iyisini hak ediyorsun" diye seslendi.

Cooper, bütün sevgililerini annesiyle tanıştırıyor. Hatta onlara birlikte vakit geçirmeleri için ortam da yaratıyor.