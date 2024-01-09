'KadÄ±n avcÄ±sÄ±' diye tanÄ±nÄ±yordu... Åžimdi yalnÄ±z kaldÄ±: Evlenmeyi deli gibi istiyorum

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Bir sÃ¼rÃ¼ para, gÃ¶steriÅŸli bir yaÅŸam, hiÃ§bir sorumluluk Ã¼stlenmeden istediÄŸi gibi gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ birbirinden gÃ¼zel kadÄ±nlar ya da yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± erkekler.

Ãœstelik bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri de kendi arzusuna gÃ¶re ayarlama ayrÄ±calÄ±ÄŸÄ±... BÃ¶yle anlatÄ±nca ilk bakÄ±ÅŸta Ã¶zenilecek bir durum gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.

Ama neredeyse 50 yaÅŸÄ±na geldiÄŸi halde hayatÄ±nÄ± ÅŸu ana kadar tam da bu ÅŸekilde geÃ§iren bir Ã¼nlÃ¼nÃ¼n "Ä°nsanlar benim evlenmek istemediÄŸimi sanÄ±yor. Oysa evlenmeyi deli gibi istiyorum" sÃ¶zlerine kulak verirsek de durum pek de Ã¶yle dÄ±ÅŸarÄ±dan gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ gibi deÄŸil.

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BugÃ¼ne kadar Jennifer Aniston, Jessica Simpson, Katy Perry, Taylor Swift gibi birbirinden gÃ¼zel ve Ã¼nlÃ¼ kadÄ±nlarla yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÅŸklarla konuÅŸulan ÅŸarkÄ±cÄ± John Mayer evlenmeyi Ã§ok istediÄŸini sÃ¶yleyen bu Ã¼nlÃ¼.

46 yaÅŸÄ±na gelmesine raÄŸmen bugÃ¼ne kadar hiÃ§ evlenmeyen Mayer, kendisi gibi mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n bir Ã¼nlÃ¼sÃ¼ olan Kelly Rizzo'nun sunduÄŸu Comfort Food adlÄ± podcast yayÄ±nÄ±na konuk oldu.

O programda da aslÄ±nda hayatÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸarÄ±dan gÃ¶rÃ¼lÃ¼p yorumlandÄ±ÄŸÄ± gibi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, artÄ±k bekarlÄ±ktan pek de hoÅŸlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etti. John Mayer, hayatÄ±nÄ±n bu evresinde artÄ±k ciddi bir iliÅŸkiye hazÄ±r olduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi.

'Ä°NSANLAR BENÄ°M EVLENMEK Ä°STEMEDÄ°ÄžÄ°MÄ° SANIYOR'

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± "Ä°nsanlar benim evlenmek istemediÄŸimi sanÄ±yor. Oysa kesinlikle evlenmek istiyorum" dedi. Sonra da Kelly Rizzo'yu ÅŸaÅŸÄ±rtan ÅŸu sÃ¶zleri sarf etti: "Evlenmeyi deli gibi istiyorum."

Mayer sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re bunu bir kadÄ±nÄ±n kendine gÃ¼vendiÄŸini hissetmek iÃ§in istiyor en Ã§ok. "KarÄ±mÄ±n tam kalbinin derinliklerinde ÅŸÃ¶yle dÃ¼ÅŸÃ¼nmesini istiyorum: 'John ne yapacaÄŸÄ±nÄ± bilir."

SevdiÄŸi ve kendisini seven bir hayat arkadaÅŸÄ±na destek vermek istediÄŸini belirtti John Mayer. Bunu da "yetiÅŸkinlik fantezisi" olarak tanÄ±mladÄ±. Sonra da sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Bu dÃ¼zeyde gÃ¼venilmek dÃ¼nyadaki en sÄ±cak duygu."

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Mayer bir kadÄ±nÄ±n aÄŸzÄ±ndan "Kocam burada olsaydÄ± ne yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bilirdi.. KocamÄ± arayayÄ±m" sÃ¶zlerini duymaya ihtiyaÃ§ hisseden bir insanÄ±n artÄ±k tam anlamÄ±yla bir yetiÅŸkin olduÄŸunu da sÃ¶zlerine ekledi.

SON Ä°KÄ° YILDIR BUNU DÃœÅžÃœNÃœYOR

AslÄ±nda John Mayer, artÄ±k sÃ¼rekli bir hayat arkadaÅŸÄ±yla yerleÅŸik hayata geÃ§mek istediÄŸini bundan iki yÄ±l Ã¶nce de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir sohbet programÄ±nda da ifade etmiÅŸti.

DoÄŸru insanÄ± bulduÄŸunda da ilk iÅŸ olarak bunu yapacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti Mayer. O programda da geÃ§ici flÃ¶rtlere pek sÄ±cak bakmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatmÄ±ÅŸtÄ± Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±.

20'li yaÅŸlarÄ±ndan ÅŸu ana kadar "playboy" ya da "uslanmaz Ã§apkÄ±n" olarak anÄ±lan John Mayer "Bu benim kendime yazdÄ±ÄŸÄ±m bir rol deÄŸildi. Ama gÃ¼zeldi. Belki de artÄ±k bu rolÃ¼ baÅŸkasÄ±na devretme zamanÄ±m gelmiÅŸtir" diyerek hayat tarzÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmeye hazÄ±r olduÄŸunu daha o zaman sÃ¶ylemiÅŸti.

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ÃœNLÃœ YILDIZLARLA AÅžK YAÅžADIÂ

John Mayer, bugÃ¼ne kadar Jennifer Aniston, Katy Perry, Jessica Simpson gibi Ã¼nlÃ¼ gÃ¼zellerle yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÅŸklarla Ã§ok konuÅŸuldu.

SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re de bir sÃ¼redir romantik anlamda kimseyle gÃ¶rÃ¼ÅŸmÃ¼yor. ArtÄ±k amacÄ± yerleÅŸik bir hayat kuracaÄŸÄ± "doÄŸru kadÄ±nÄ±" bulmak.

Bir dÃ¶nem aÅŸÄ±rÄ± alkol tÃ¼ketimi nedeniyle magazin basÄ±nÄ±nÄ±n manÅŸetlerine Ã§Ä±kan Mayer, bu kÃ¶tÃ¼ huyundan da 2016 yÄ±lÄ±nda kurtuldu.

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± daha Ã¶nce Anderson Cooper ile yaptÄ±ÄŸÄ± bir sÃ¶yleÅŸide itiraf ettiÄŸine gÃ¶re eskiden birisinin kendisine sadece "kazara" ilgi gÃ¶stereceÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti.

ÅžarkÄ±cÄ±, aslÄ±nda dÄ±ÅŸarÄ±dan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda "Ã§apkÄ±n" ve "kadÄ±n avcÄ±sÄ±" olarak gÃ¶rÃ¼lmesine raÄŸmen her iliÅŸkisinin kalÄ±cÄ± olmasÄ± umduÄŸunu ama hep yanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine eklemiÅŸti.

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Jennifer Aniston, Mayer'in birlikte olduÄŸu Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zlardan biri.Â Â





Mayer geÃ§miÅŸte Jessica Simpson ile de aÅŸk yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±.





Katy Perry, Mayer'in gÃ¶nÃ¼l defterine adÄ±nÄ± yazdÄ±ran Ã¼nlÃ¼lerden biri.

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John Mayer, bir dÃ¶nem Taylor Swift ile de kÄ±sa sÃ¼reli bir iliÅŸki yaÅŸadÄ±.Â

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