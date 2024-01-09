Aslında elbisesini göstermek istemişti... Evindeki en değerli eşyayı gözler önüne serdi

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Gösteri dünyasının sevdiğiniz ünlüleriyle ilgili bütün ayrıntıları merak edersiniz büyük olasılıkla. Aşkları, evlilikleri, ayrılıkları bir yana bir de onlarla ilgili önemli bir ayrıntı daha var: Yaşadıkları yerler. Yeni evleri...

Bir başka deyişle milyonlarca dolar ödeyerek satın aldıkları muhteşem konutları, o konutların iç dekorasyonları gibi..

Bazıları bu konuda önde gelen dergilere evlerinin kapılarını açar ve meraklılara yaşadıkları yerlerin bazı bölümlerini de gösterir bu şekilde.

Bazen de bunu sosyal medya aracılığıyla yaparlar. Paylaştıkları video ya da fotoğraflarda aslında kendilerini ön plana çıkarmak isterken kimi zaman nasıl bir ortamda yaşadıklarını da gözler önüne sererler.

İşte bunun son örneklerinden birini de ünlü yıldız Jennifer Lopez sergiledi. 20 yıl sonra kavuştuğu ve bu kez evlendiği büyük aşkı Ben Affleck ile yaşadığı evin nasıl göründüğünü sosyal medya takipçilerine gösterdi.

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ASLINDA AMACI ELBİSESİNİ GÖSTERMEKTİ

Aslında Lopez'in amacı Altın Küre ödül törenine gitmeden önce o gece nasıl görüneceği hakkında hayranlarına bazı ipuçları vermekti.

Ama hayranları onun güllerle süslü pembe elbisesinin yanı sıra 60 milyon dolara satın aldığı malikanesinin içini nasıl dekore ettiğini de gözden kaçırmadı.

Gösteri dünyasındaki adıyla JLo'nun paylaşımlarında en çok dikkat çeken ayrıntı yemek odasındaki tavandan sarkan kocaman avize oldu.

İlk bakışta sıradan gibi görünen o avizenin aslında önemli bir özelliği vardı. Tabii ki bu da kartal bakışlı sosyal medya takipçilerinin gözünden kaçmadı. Biz de bu avizeye biraz daha yakından bakalım.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in malikanesinde yemek masasının tam üzerindeki avize tamamen kristalden üretildi.

Değeri de 100 bin dolar. Tabii ki bu kadar büyük bir serveti olan bir yıldızın evinde böylesine değerli bir dekorasyon malzemesi olması da şaşılacak bir durum değil.

Lopez'in aynı renk güllerle süslü pembe elbiseni göstermek için paylaştığı bu pozla ilgili başka bir ayrıntı daha vardı.

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Geri plandaki o yemek masasının üzerindeki vazoda da yıldızın elbisesiyle uyumlu pembe güller duruyordu.

Masanın hemen arkasındaki ve yan taraftaki duvarda yer alan yağlı boya tablolar da dikkatlerden kaçmadı elbette.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in evinin yemek odasındaki avize tamamen kristallerden oluşuyor. Değerinin ise 100 bin dolar olduğu belirtiliyor. Böylesine büyük servet sahibi bir ünlü için de bu rakam tabii ki "sudan ucuz."





GİYİNME ODASI SIRADAN BİR EVİN SALONUNDAN DAHA BÜYÜK

Lopez'in paylaştığı bir başka paylaşımda da giyinme odası görünüyordu. Birçok sıradan insanın evinin salonu kadar büyük olan bu giyinme odasında arka planda yine gösterişli bir masa lambası ve hemen altında da Lopez ile kocası Ben Affleck'in fotoğraflarının konulduğu çerçeveler yer alıyordu.

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Lopez'in arkasındaki küçük dinlenme koltuğu ve üzerindeki dağınıklık da yine dikkatli gözlerden kaçmadı.

Lopez, Altın Küre ödül törenine gitmeden önce çektirdiği ve Instagram hesabından paylaştığı sayısız fotoğrafında özellikle de evinin giyinme odasıyla ilgili birçok ayrıntıyı gözler önüne serdi.

Aslında güzel yıldız son dönemde yaptığı birçok paylaşımda lüks evinin farklı bölümlerini de hayranlarına göstermiş oldu.

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Lopez'in arka planında görülen dinlenme koltuğunun üzerindeki dağınıklık da gözden kaçmadı.





YEMEK TAKIMI DA GÖZ ALICI

Bunlar arasında dikkat çekenlerden bir tanesi Şükran Günü'nde hazırladığı yemek masasının görüntülerine Instagram sayfasında yer verdi Lopez.

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Masanın üzerindeki ünlü bir moda markasının imzasını taşıyan tabak takımı da bu işin meraklılarının gözünden kaçmadı.

Bu masadaki salata tabaklarının tanesinin 200, yemek tabaklarının tanesinin de 500 dolardan satıldığını not düşelim.

Lopez, yine Şükran Günü'nde takipçilerine bir içecek tarifi verirken çekilen videosunda da mutfağının yanı sıra yine arka plandaki sonsuzluk havuzunu da gözler önüne serdi.

Lopez'in mutfakta çekilen videosunda bahçedeki büyük yüzme havuzu da dikkatlerden kaçmadı.





60 MİLYONDAN FAZLA PARA ÖDEDİLER

Jennifer Lopez ile Ben Affleck bu yaz 60.85 milyon dolara büyük bir malikane satın aldı. Aslında bu mülk, 75 milyon dolara satışa sunulmuştu. Ama ünlü çift, biraz daha ucuz bir fiyata mülkü satın alma şansı buldu.

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Bu yeni mülkün 12 tane yatak odası ve 24 tane banyosu bulunuyor. Ayrıca tam 12 tane aracı alabilecek büyüklükte bir de garajı bulunuyor.

Bahçesindeki büyük sonsuzluk havuzunun yanı sıra mülkün içinde bir spor salonu, dışındaki arazide de basketbol sahası bulunuyor.

Lopez gibi bakımına büyük özen gösteren bir yıldız için gerekli oyan bir kuaför salonu da gösterişli mülkün içinde yer alan ayrıntılardan. Tabii ki sauna ve masaj salonu böylesine çok kazanan bir yıldızın evinde zaten yer alması gereken bölümlerden.

Magazin basınında "Bennifer" olarak anılan çift burayı satın aldıktan sonra içini de tamamen yeniden döşedi. Haftalar boyunca nakliye kamyonları ünlü çiftin malikanesinin önünden eksik olmadı.