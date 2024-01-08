60 yaşından sonra böyle! Sevgilimi seviyorum ama servetimi daha çok seviyorum

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Bütün bunların ötesinde estetik gelişmelerden uzak durmuyor olsa da 60 yaşına gelmesine rağmen hala dünyanın en yakışıklı erkeklerinden biri olarak anılması var.

Sonuç olarak onun kadar parası olup estetik imkanlardan onun kadar yararlansa da aynı sonucu alamayacak bir dolu hemcinsi var.

Brad Pitt denilince akla gelen ayrıntılardan biri de eski eşi Angelina Jolie... Yıllar önce boşanmalarına rağmen altı çocuklarının velayeti, sonra Fransa'daki Miraval Şatosu, bu kapsamda birbirlerine yönelttikleri suçlamalar derken eski çift asla gündemde alt sıralara düşmüyor.

YİNE EVLENMEK İSTİYOR

Geçtiğimiz ay 60 yaşına giren Brad Pitt ile ilgili başka bir iddia var şimdi gündemde. Artık herkesin çok iyi bildiği gibi Pitt, bir buçuk yıldır kendisinden epeyce genç Ines de Ramon ile aşk yaşıyor.

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Hatta 60'ıncı doğum gününü de onunla birlikte kutladı

Daha da ötesinde Pitt, yakın çevresinin anlattığına göre Ines'i gerçekten seviyor ve onu hep yanında istiyor.

Bunun çarpıcı örneklerinden birini de doğum günü kutlaması sırasında gözler önüne serdi anlatılanlara göre.

Doğum günü partisine katılanların tanıklığına göre Brad Pitt, o gece sevgilisinin bir an bile yanından ayrılmasına izin vermedi. Onu hep yakınında tuttu.

Zaten yıldıza yakın kaynaklardan biri de basına yaptığı açıklamada "Brad, Ines'e sırılsıklam aşık. Hatta onunla evlenmek istiyor" dedi.

BİR YANDA AŞKI ÖTE YANDA SERVETİ

Angelina Jolie ile olaylı boşanmasından sonra çok uzun süre evliliğe yanaşmayan Pitt'in gerçekten de aradığını bulmuş olması ve artık daha yerleşik bir hayat sürmek istemesi gayet doğal.

Ama bu evlilik isteği konusunda konuşulan başka bir ayrıntı daha var.

Buna göre Brad Pitt, Ines de Ramon'u çok seviyor. Ama en az onun kadar sevdiği başka bir şey daha var: Serveti!

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Aslına bakılırsa öyle "serveti" denilip geçilecek bir durum da yok ortada. Çünkü çocukluktan çıktığı andan itibaren çalışma hayatında olan Brad Pitt'in serveti 650 bin dolar. Nereden baksanız 1 milyar dolara yakın bir miktar.

SERVETİNİ DEMİR ZIRHLA KORUMA ALTINA ALMAK İSTİYOR

Durum böyle olunca da yine yakın çevresinin ileri sürdüğüne göre Pitt, bir yandan sevgilisi Ines de Ramon ile evlenmek isterken diğer yandan da bu büyük servetini bir demir zırhla koruma altına almak istiyor. Bunun için de sağlam bir evlilik anlaşması peşinde.

Brad Pitt'in bu konuda bu kadar temkinli olmasının da bir nedeni var elbette. Eski eşi Angelina Jolie ile boşanma sırasında ciddi miktarda para kaybetti.

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Üstelik Fransa'dakiMiraval Şatosu nedeniyse 48 yaşındaki eski eşi Jolie'ye 248 bin dolar ödeme yapması gerekiyor.

Bu yüzden de iddialara göre Ines de Ramon ile evlenmek istese de aynı şiddette elindeki servetin bir kuruşunu bile kaybetmemeyi hatta gelecekteki kazanımlarını bile güvence altına almayı arzu ediyor.

Basına konuşan kaynak Pitt ile Jolie'nin boşanma ve Fransa'daki şatoda iyi günlerinde birlikte kurdukları işten dolayı ödediği avukatlık ücretlerinin bile astronomik düzeyde olduğunu ileri sürdü.

GEÇMİŞ KAYIPLARINDAN DERS ALDI

İşte bu yüzden de Pitt bir daha benzer bir duruma düşmemek için kendini daha doğrusu servetini güvence altında tutmak istiyor.

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Bunun için yapması gereken de eğer Ines de Ramon ile evlenecekse çok garantili bir evlilik anlaşması imzalamak durumunda.

Brad Pitt'e yakın kaynaklar da ünlü yıldızın bir daha bu kadar pahalı bir boşanma davası yaşamamak için önlemlerini şimdiden almak istediğini söylüyor.

Bu arada başka bir ayrıntı daha var... Brad Pitt'i maddi konularda daha dikkatli olması için uyaran ciddi bir finansal ekibi de var. Zaten bu konuda aktöre akıl verenler de onlar. Brad Pitt de Jolie ile boşanması sonrasında yaşadıklarından ders alıp onların önerilerini dikkate alıyor.